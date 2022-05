VEDHENG: Statsministeres ektefeller må tåle å leve i skyggen av landets leder. Og med å sitte bak statsministeren i valgkampbussen.

Sindre Finnes åpner opp om ekteskapet: Skriver bok om Erna

Ektemannen til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg jobber med en bok om livet ved hennes side. Forlaget lover «nye, oppsiktsvekkende opplysninger» om politiske skandaler og maktkamper.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Du skriver bok om kona?

– Jeg har ikke noen stor kommentar til det, sier Sindre Finnes til VG.

Han er fagsjef i Norsk Industri, og har vært gift med Solberg i nesten 30 år – åtte av dem som statsministermann.

«Ved Ernas side» kommer etter planen i oktober på Aschehoug forlag. Men Finnes sier at han og forlaget jobber med dato for boken – og med innholdet.

– Det er noe jeg har jobbet med en stund. Men inntil alt er klart er det ikke så mye jeg kan fortelle. Det er greit å vite at du har noe før du går ut og snakker om det.

STJERNESPEKKET: Ifølge Aschehoug forlag kommer Sindre Finnes (t.v.) blant annet til å fortelle om hvordan det er å møte amerikanske presidenter, førstedamer og globale superstjerner. Her med daværende president i USA, Barack Obama, førstedame Michelle Obama og Erna Solberg.

Kjærlighetserklæring og skandaler

«Hvordan er det for en helt vanlig mann å være gift med statsministeren? Hvordan er det å leve et familieliv når medienes lyskastere står på døgnet rundt? Hvordan er det å møte amerikanske presidenter, førstedamer og globale superstjerner?», spør Aschehoug i sin omtale av boken.

«Sindre Finnes har opplevd alt dette og deler sjenerøst fra sitt liv med Erna Solberg», svarer forlaget – som lover oppsiktsvekkende opplysninger om noen av de største politiske skandalene og maktkampene de siste årene.

Boken er også «en kjærlighetserklæring til en statsminister og partileder, mor og ektefelle», skriver Aschehoug.

SUSHIGATE: Statsminister Erna Solberg fikk en bot på 20.000 kroner etter å ha planlagt en middag på Geilo som brøt med de daværende smittevernreglene som hennes regjering hadde innført. Ektemannen Sindre Finnes slapp bot.

Fortsatt gift med Erna

Solberg var landets andre kvinnelige statsminister, etter Gro Harlem Brundtland (Ap) på 1980- og 90-tallet.

Da hun gikk av i 1996, gikk det ikke mange ukene før hennes ektemann, Arne Olav Brundtland, ga ut boken «Gift med Gro», som ble en bestselger. Noen år senere fulgte han opp med «Fortsatt gift med Gro».

– Det er nesten en tradisjon i norsk politikk at kvinnelige statsministeres ektefeller skriver bok. Hva er spesielt med livet som gift med en statsminister?

– Det er litt slike ting jeg har tenkt på, så får vi se om jeg klarer å levere godt nok til at det blir bok, sier Finnes.

PÅ TUR TIL PARIS: I all hemmelighet ga Finnes og Solberg hverandre sitt ja i Paris i 1996.

Topphemmelig giftermål

Solberg og Finnes giftet seg i all hemmelighet i Paris i 1996, og paret har to barn sammen. I et intervju med VG på valentinsdagen i 2020 beskrev Solberg flørten slik:

– Var det kjærlighet ved første blikk?

– Nei, vi var venner som ble kjærester etter hvert, sa hun.

– Hvordan skjønte dere at dere var mer enn venner?

– Hva er det som skjer i studietiden? Du er på fest, og plutselig er man mer enn venner, sa hun.

PSST: Siden Norge fikk permanent regjeringssjef i Oslo i 1873, har vi hatt 36 statsministre. Med Finnes’ bok vil altså to av to kvinnelige statsministres ektemenn ha skrevet bok om dem. Blant Norges til nå 34 mannlige statsministre, har bare en ektefelle skrevet bok om sine opplevelser som statsministerfrue; Randi Bratteli utga i 1977 boken «På tokt med statsministeren».