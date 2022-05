UNDERSØKE: Politidirektør Benedicte Bjørnland iverksetter granskning.

Advokatfirma skal granske Sjøvold-varsel

I går ba politimesteren i Oslo om en gjennomgang av Sjøvold-varslet. Nå har Politidirektoratet bestemt at saken skal granskes.

– På bakgrunn av sakens karakter og at politimester Beate Gangås har bedt Politidirektoratet vurdere saken, har vi besluttet å gjøre det. Det vil bli gjennomført en ekstern gjennomgang av saken. Vi har bedt advokatfirmaet Haavind, som vi har rammeavtale med, om å vurdere om saken er behandlet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og etatens varslingsrutiner, skriver politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

– Hva tenker du om at mannen varslet flere overordnede ved uten at noen grep inn?

– Det er ikke riktig på nåværende tidspunkt å kommentere detaljer fra saken slik de har fremkommet i VG. Jeg vil avvente å kommentere til det foreligger en gjennomgang av saken.

POLITIMESTER: Beate Gangås overtok jobben til Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt i 2019. Hun har beklaget for følgene saken har fått for deres tidligere medarbeider.

Ble ikke registrert som varsel på over fire år

Lørdag avslørte VG hvordan Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

En tidligere ansatt har fortalt Spesialenheten for politisaker at han ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot Sjøvolds våpen. Sjøvold var på denne tiden politimester i Oslo.

Den politiansatte forsøkte allerede i 2015 og 2016 å varsle sine ledere om det han mente var en våpeninnlevering i strid med regelverket. Han sendte blant annet tre e-poster til øverste leder for våpenforvaltningen.

Men ingenting skjedde før VG i 2019 avslørte at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart skytevåpen ulovlig gjennom flere år.

Først i mai 2020 – over fire år etter at mannen først varslet sine ledere – opprettet Oslo politidistrikt en varslersak.

UREGISTRERT: En uregistrert revolver innlevert av Hans Sverre Sjøvold.

Ble aldri gransket

Politimesteren opplyser at saken fra våpenkontoret ble behandlet som en varslingssak fra 28. mai i 2020. Det ble holdt to møter i vurderingsgruppen for varslingssaker i juni.

– Gruppen utformet i tråd med rutinen en vurdering og anbefaling, som ble sendt politimester, visepolitimester og HR-direktør, skriver Gangås.

– I Oslo politidistrikt mottar politimester og HR-direktør vurdering og anbefaling til orientering, mens det er innarbeidet praksis at visepolitimester følger opp og beslutter videre saksgang.

Denne sommeren skrev visepolitimester Sveinung Sponheim et hemmeligstemplet brev til varsleren. Her kom han med flere innrømmelser på vegne av politidistriktet. Sponheim gikk av med pensjon like etter.

– Grunnet ferieavvikling og skifte av visepolitimester, ble saken først håndtert etter sommerferien 2020, og den ble da fulgt opp i personalsporet videre. Behandlingen i personalsporet resulterte i sluttavtalen som VG har fått innsyn i, skriver Beate Gangås.

– Er det utarbeidet en granskingsrapport?

– Utover Spesialenhetens påtalevedtak og innholdet i dette er det ikke utarbeidet rapport, skriver politimesteren.