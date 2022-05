Ny nasjonal oversikt fra Vegvesenet: Disse veiene vil de prioritere først

Regioner og lokalsamfunn kniver om de store veimillionene. Nå avslører Statens vegvesen hvilke 20 veiprosjekt i Norge de mener bør prioriteres først.

Dramaet kan ligge i rekkefølgen – og hvem som ikke står på lista.

For Statens vegvesen påpeker at det er signaler om at veibudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt. Altså kan kampen om hvilke prosjekter som faktisk skal realiseres, bli hardere.

– Samtidig har krigen i Europa forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har rammet anleggsbransjen, påpeker Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå har de altså levert sin faglige vurdering av hvilke veiprosjekt til over én milliard kroner som politikerne bør prioritere først.

På listen er blant annet Møreaksen, Hordfast og flyplasstunnelen i Tromsø. Men det er disse fire prosjektene som topper Vegvesenets liste:

Viken: E134 Oslofjordforbindelsen, 5,83 milliarder kroner Vestland: E134 Røldal – Seljestad, 3,34 milliarder Nordland: E6 Megården – Mørsvikbotn, 10,27 milliarder Vestland: E16 Hylland – Slæen, 1,64 milliarder

- Disse mener vi er helt gryteklare og kan startes umiddelbart, sier direktør Kjell Inge Davik for utbygging i Statens vegvesen.

HER VIL DE BYGGE :Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold. Dette er noe av planen for den 45 kilometer nye veien, som kan erstatte 11 tunneler som ikke oppfyller EU-krav.

– Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner, påpeker Statens vegvesen.

– Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn, påpeker Vegvesenet.

Info Dette har avgjort rekkefølgen Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (NNB)

Bærekraft (energibruk tunge kjøretøyer, bedre bomiljø, mulighet for utvikling av kollektivtilbud, forhold for gående og syklende)

Modenhet (vedtak RPL, KS2)

Tunnelsikkerhetsforskriften på TEN-T veinettet

Beredskapshensyn

Trafikksikkerhet og rasfare

Ikke-prissatte virkninger

Fullfinansiert i første periode av NTP 2022–2033

Teknologiutvikling Vis mer

Også en liste for mindre prosjekter

Det over er de store og mest kostbare veiprosjektene, men de har også laget en liste over veiprosjekter til mellom 200 millioner og en milliard kroner.

Så hva skjer nå? Nå starter den politiske dragkampen.

– Vanskelige prioriteringer

For dette er bare faglige råd fra Vegvesenet.

– I dag har jeg fått et viktig faglig innspill som jeg vil ta med meg videre når jeg etter hvert må gjøre vanskelige prioriteringer, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han også nevner at det kan bli mindre penger til samferdsel fremover enn tenkt.

– Det er vi politikere som gjør de endelige valgene, men denne metoden vil gjøre det lettere for oss å velge og sette i gang de prosjektene som vil gi mest tilbake til samfunnet, skriver samferdselsministeren.