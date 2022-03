LUKSUSYACHT: Yachten «Ragnar», som tilhører oligarken Vladimir Strzhalkovsky, ligger til havn i Narvik. Det vil den trolig gjøre en stund til.

Norge beslaglegger ikke russisk luksusyacht

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) slår fast at det foreløpig ikke er aktuelt for norske myndigheter å beslaglegge oligark-yachten «Ragnar».

Av Eirik Husøy

Overfor VG slår fiskeriministeren også fast at det ikke er aktuelt å innføre ensidige sanksjoner, altså egne sanksjoner uavhengig av andre samarbeidsland, mot Russland – og at Norge heller dermed ikke vil utestenge russiske fiskefartøy fra norsk sone.

Dette har også blitt omtalt av NRK mandag.

Ligger til kai i Narvik

VG har de siste ukene omtalt en russisk luksusyacht som har vakt oppsikt i Narvik. Norsk politi, tollvesen og kystvakt gjennomførte 23. februar en rutinemessig kontroll, men politiet fant ingen uregelmessigheter. Dermed blir den liggende.

Et søk hos internettjenesten Marine Traffic, viser at oligarkens yacht fortsatt ligger i norsk havn:

FORTSATT I NARVIK: Tirsdag formiddag ligger luksuyachten Ragnar fortsatt ved havnen i Narvik. Her blir den trolig liggende en stund til.

– Tidsaspektet på det er vanskelig å si noe om. Per i dag har hverken Norge eller EU innført restriksjoner knyttet til havner. Da er havnene åpne, sier Bjørnar Skjæran.

Eieren kan dermed flytte sitt fartøy dersom han ønsker det, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Yachten «Ragnar» er eid av den tidligere KGB-offiseren Vladimir Strzhalkovsky – en nær Putin-venn som har hatt flere roller i regjeringen til Vladimir Putin, deriblant viseminister for økonomi.

I pakken av sanksjoner mot Russland er det en liste med navngitte oligarker, men Strzhalkovsky er foreløpig ikke oppført på denne listen.

EU-SANKSJONER: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran omtaler EU-sanksjonene som de største som er innført mot et annet land noensinne. Men han vil ikke innføre ensidige sanksjoner mot russiske fiskebåter som opererer som normalt i norske farvann.

Flere land beslaglegger yachter

Flere rike russiske oligarker har fått konfiskert yachtene i europeiske land siden det ble innført sanksjoner i kjølvannet av invasjonen i Ukraina.

BESLAG: Italienske myndigheter beslagla luksusyachten Lady M, tilhørende oligarken Aleksei Mordsjov, i forrige uke.

Forrige uke ble det også meldt at Tyskland beslagla en 512 fots Dilbar til en verdi av 600 millioner dollar i Hamburg. Den tilhører oligarken Alisjer Usmanov.

Men i ettertid har det vist seg at det ikke stemmer at yachten ble beslaglagt, opplyser Forbes i en korrigering.

Yachten ligger til havn for reparasjoner i Hamburg, og det meldes nå at dette arbeidet er midlertidig stanset. Som følge av en uklar eierskapsstruktur klarer ikke tyske myndigheter å knytte yachten tydelig nok til Usmanov.

Vil ikke innføre egne sanksjoner

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran sier regjeringen ikke vil innføre ensidige sanksjoner mot Russland i hav- og fiskeripolitikken. Russiske havfartøyer har fortsatt å operere i norske farvann, og fiskebåtene leverer fortsatt fisk i Norge til tross for Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Det gjelder fiskeriavtaler for milliarder av kroner, skriver NRK. I fjor var russisk fangstverdi i Norge på 1,6 milliarder kroner. Året før utgjorde russisk fangstverdi 32 prosent av Russlands kvoter.

Fisk fra russiske båter, som er fanget i norske områder og bearbeides i Norge, kan gjennom bilaterale avtaler selges til EU med norske handelsregler.

Sanksjoner har Norge innført i samarbeid med EU og andre Nato-land.

Norge har grunnleggende interesser å hegne om som gjelder forvaltning, stabilitet og lav spenning, sier Skjæran.

– Det norskrussiske fiskerisamarbeidet er en grunnleggende norsk interesse, vi deler Barentshavet med Russland, vi er naboer og har den geografien vi har. Det et mer enn 50 år gammelt samarbeid som har overlevd skiftende politiske omstendigheter, sier fiskeriministeren.

Norge klarer heller ikke å opprettholde en bærekraftig bestand i Barentshavet alene, sier Skjæran.

– Spesielt i Finnmark og i Nord-Norge kjenner man på viktigheten av lav spenning og stabilitet, og hva det betyr.

I FRANKRIKE: Også yachten Amore Vero er beslaglagt som følge av europeiske sanksjoner mot russiske oligarker.

Bred enighet

Den internasjonale havretten betyr mye for Norge, og det har mye å si hvis det legges begrensninger på den, sier Skjæran.

– Havretten er helt sentral for Norge, som et lite land med store interesse knyttet til havet. Hvis denne avtalen brytes, så risikerer vi at en komplisert situasjon blir enda mer krevende, og det vil være dramatisk for Norge om den settes i spill.

Skjæran vegrer seg for å gripe inn i internasjonale havavtaler på egen hånd, men sier det jobbes med vurderinger rundt havner og farvann i samarbeid med EU.

– Det er jo en ekstraordinær situasjon nå, men det er altså her grensen går for Norge?

– Vi har tatt en beslutning som vi mener er en klok beslutning, og som vi opplever har bred enighet i Stortinget, om ikke å innføre ensidige sanksjoner. Vi hegner om samarbeidet med EU og Nato, og vi mener at å innføre sanksjoner i samarbeid med andre har størst virkning.