Lektor om gym-debatt: Frykter at faget svekkes

Lektor Jakob Gyring frykter at kroppsøving-faget vil tape status hvis man fjerner karakteren.

– Jeg skal ikke være bombastisk på om vi skal ha karakter i faget eller ikke, men å fjerne karakteren fra ett fag i skolen tenker jeg vil være veldig rart, sier lektor Jakob Gyring til VG.

Gyring er lærer for kroppsøving og idrett ved Åsane videregående skole. I en kronikk fra i fjor skriver han at utfordringen med vurdering i kroppsøving ikke kan løses ved å fjerne karakteren.

Nå gjentar han budskapet, etter at dosent ved USN og OsloMet Erlend Ellefsen Vinje i VG tar til orde for å droppe gym-karakteren midlertidig.

VG har også skrevet om Evin Hakim Sulaiman (18), som fikk seks i alle fag, bortsett fra kroppsøving. Hun mener karakteren i faget bør droppes, fordi måten den settes på i dag er vilkårlig, og fordi faget lite å gjøre med å forberede seg til studier.

– Læringsfag

Gyring forteller at elever har ulikt grunnlag for hva de presterer best i på skolen, og at noen har sin beste karakter i gym-faget.

– Kroppsøving er et læringsfag på lik linje men andre fag på skolen. Veldig mange elever setter pris på faget i dag, selv med karakter.

Han viser også til at de som nå går ut av videregående ikke har opplevd den nye læreplanen, hvor det er gjort store endringer i faget.

– Før man eventuelt fjerner karakteren så burde de nye endringene bli evaluert.

Frykter at faget svekkes

Lektoren mener debatten ikke burde handle om karakter eller ikke, men han forstår elevenes perspektiv når de føler at det kan virke urettferdig.

– Istedenfor å fjerne karakteren, bør vi rette søkelys på hva vi underviser og hvordan vi vurderer det vi underviser, slik at elevene føler det er et relevant fag og rettferdig karaktersetting.

Gyring frykter at faget svekkes og at det ikke kreves faglig kompetanse for å undervise hvis faget bare blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

– Hva er konsekvensene om karakteren fjernes?

– Jeg opplever ikke kroppsøving som et prioritert fag og er redd for at hvis karakteren fjernes så sender man et tydelig signal om at faget ikke er så viktig. Det går da fra å handle om læring til å bli et aktivitetsfag, men faget skal handle om mye mer enn det.

Lektoren er enig med Vinje om at faget kan være vanskelig å vurdere.

– Den nye læreplanen har gjort det mer utfordrende å vurdere karakter. Det er bra å sette søkelyset på kompetanseheving fordi det krever god kompetanse for å trekke ut hva som skal vurderes i faget. Et kompetanseløft blant lærerne er ikke dumt.

Må bruke skjønn i alle vurderinger

Heller ikke lærernes fagorganisasjon, Utdanningsforbundet, mener løsningen er å fjerne karakteren.

– Utdanningsforbundet er opptatt av bredden i elevenes opplæringstilbud. Faget kroppsøving er like viktige som alle andre fag, skriver leder Steffen Handal til VG.

– Elevene har ulike forutsetninger for å lykkes i alle fag. Slik er det i både matematikk og kroppsøving, sier Handal, og legger til:

– Det er heller ingen grunn til å unnta fag fra standpunktvurdering. Undervisningen bør tilpasses slik at den kan åpne dører og gi elevene en bred kompetanse. Vurderingspraksisen skal støtte opp under elevenes læring og danning.

Han peker på at kompetente lærere og et godt lærerfellesskap er en forutsetning for god undervisning og vurderingspraksis, også i kroppsøving.

– Vurdering er alltid forbundet med et visst bruk av skjønn – enten vurderingen omfatter språkfag, realfag eller praktisk-estetiske fag, sier Handal.

Han tar til orde for en helhetlig gjennomgang av vurderingssystemet i skolen.

– Det er ikke sikkert at vi vurderer elevenes faglige utbytte på den eneste riktige måten i dag. Men de praktisk og estetiske fagene har ingen annen posisjon enn andre fag i en slik gjennomgang.