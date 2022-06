Oslo Pride etter avlysningen: − Vi er lei oss

Oslo Pride-leder Inger Kristin Haugsevje sier hun har forståelse for at noen fortsatt vil møtes, men at det ikke vil bli arrangert noen ny Pride-parade før over sommeren.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en Pride-markering nok en gang på avlyses, sier Haugsevje.

– Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles, men vi kan ikke avholde et arrangement når politiet anbefaler at vi skal avlyse.

Oslo Pride-lederen opplyser under pressekonferansen at hun selv ikke vil være tilstede på Rådhusplassen i kveld.

SAMLES: Flere har valgt å trosse politiets anbefaling, og samles mandag kveld på Rådhusplassen.

Forstår kritikk

Haugsevje sier at hun ikke har vært i dialog med PST i løpet av dagen.

Hun kan forstå kritikken av politiet.

– Det kan jeg forstå, men jeg har full tillit til at politiets anbefalinger er noe man bør følge. Vi skal komme tilbake med et verdig og fint arrangement som speiler hele den skeive bevegelsen og er inkluderende og trygt.

Arrangementet skulle ifølge Haugsevje være en markering for det skeive miljøet som er i sorg. Hun forteller at flere har trukket sammenligninger til rosetoget etter 22. Juli.

Ikke avklart antall

– Vi snakket ikke om konkret antall folk, men det var klart fra vår side at det var en større markering, sier Oslo Pride-lederen.

– Avtalen var at politiet skulle sørge for et sikkert arrangement.

På spørsmål om Oslo Pride hadde ønsker at politiet selv avlyste arrangementet, svarer Haugsevje dette:

– Noen ganger er det deilig at andre tar beslutninger for seg, men denne gangen følger vi politiets råd.

Politiet har ifølge Haugsevje uttrykt til Oslo Pride at de er forberedt på at en liten menge samler seg, og at de kan føle seg trygge på at politiet tar deres sikkerhet på alvor.

Ingen parade i sommer

Det blir ikke noe Pride parade før over sommerferien, melder Haugsevje.

Hun forteller at det er behov for en god sommerferie før planleggingen gjenopptas og at det da vil bli i tett dialog med politiet.

– Paraden er ikke avlyst, den er utsatt. Først skal vi ha litt ro og sommerferie, så skal vi ta dialogen med hele den skeive bevegelsen og bli enig om hvilken markering vi skal ha, sier Haugsevje under mandagens pressekonferanse.

– Jeg tror at på andre siden av denne krisen ser vi en skeiv bevegelse som stå bedre samlet.

Fokuset for Oslo Pride ligger på å rigge ned årets festival, ifølge Haugsevje

– Mange av våre frivillige og ansatte har hatt det veldig tøft.

TOK TIL GATENE: Da Pride-paraden ble avlyst lørdag, valgte mange likevel å samles i Oslo sentrum. Det ventes også at mange vil samles mandag.

Mye usikkerhet

Det har vært knyttet mye usikkerhet til om solidaritetsmarkeringen for fredagens masseskyting i Oslo ville bli avholdt. Oslo-politiet oppfordret mandag ettermiddag til at folk ikke skulle møte opp.

PST opplyser mandag kveld til NRK at de «frykter en følgehandling».

Den offisielle avlysningen kom to timer før arrangementet skulle vært avholdt, fra arrangøren Oslo Pride på deres Facebook-side.

Takker for støtten

– Jeg vil takke for støtten fra alle deler av samfunnet. Jeg er rørt av engasjementet fra befolkningen, sier Haugevje.