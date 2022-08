STRØMKRISE: Strømprisene har vært skyhøye på sør-, vest- og østlandet i sommer.

Strømkrisen: Ber om milliarder til solcellepanel og varmepumper

Milliardene som brukes på strømstøtte burde blitt brukt annerledes, mener to eksperter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

- Strømstøtten er som å ta smertestillende. Det gjør mindre vondt nå, men det løser ikke det underliggende problemet.

Det sier strømforsker Olvar Bergland ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til VG.

Han får støtte fra forskerkollega Magnus Korpås ved NTNU.

Begge de to forskerne påpeker at Norge vil ha behov for mer elektrisitet i årene som kommer, blant annet fordi vi vil få flere elektriske kjøretøyer og trenge mye strøm til batterifabrikker.

– Med mindre vi kommer med noen store kraftutbygginger, så vil vi ha kritiske situasjoner stadig oftere. Rett og slett fordi vi trenger enda mer strøm, men har så godt som ingen planer om kraftutbygging, sier NTNU-professor Korpås.

Han peker på at vindkraft til lands virker å være politisk dødt og at vindkraft til havs ligger langt frem i tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere pekt på at strømkrisen kan bli langvarig.

SAVNER: Professor Magnus Korpås ved NTNU etterlyser en diskusjon om hvordan Norge skal kunne produsere mer strøm i fremtiden.

– Solcellepanel på alle tak i Sør-Norge

Både Korpås og Bergland sier at vi nå burde satset mer på solceller for å sørge for at Norge har bedre tilgang på strøm i fremtiden.

– Hva er det nå som stopper oss fra å bygge ut solcellepanel på alle tak i Sør-Norge? spør Korpås retorisk.

– Akkurat nå gir vi milliarder i strømstøtte. Hva om man i stedet hadde brukt deler av dette på å bedre situasjonen på lang sikt? Vi kunne for eksempel brukt pengene fra strømstøtten å støtte folk som legger solceller på taket, sier Bergland.

– Men Norge er ikke et veldig solrikt land?

– Det viktigste solkraften gjør, er at den vil gi oss strøm på sommeren. Dermed fører den til at vannmagasinene ikke må tappes, og slik får vi mer vannkraft på vinteren, forklarer Korpås.

Han forteller også at solcellepanel gir kraft allerede fra sen februar/tidlig mars, og dermed bidrar også i de kalde månedene.

FEIL BRUK AV PENGER: Førsteamanuensis Olvar Bergland mener milliardene i krisestøtte bør brukes på å investere i fremtidig strømproduksjon.

– Støtte de som bytter til varmepumpe hjemme

Korpås sier at alle steiner må snus nå, for å sørge for at Norge har nok strøm i fremtiden.

Blant tingene regjeringen bør jobbe for, er at alle bruker mindre strøm, mener de to forskerne.

Bergland sier det ikke gjøres nok for å legge til rette for dette per i dag.

– Strømstøtten kunne gått til å støtte de som bytter til varmepumpe hjemme. Går du fra panelovn til varmepumpe, sparer du masse strøm, sier Bergland.

– Noe regjeringen vil satse på

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier følgende til VG:

– Det er klart at energieffektivisering kan bidra til å dempe behovet for ny kraftproduksjon og redusere strømregningen for folk. Effektiv bruk av energi bidrar også til å tilrettelegge for energiomstilling og klimakutt i andre sektorer. Så dette er absolutt noe regjeringen vil satse på.

Onsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre at det jobbes med å forbedre strømstøtteordningen.

– Effektiv bruk av energi er viktig for strømpriskrisen på kort og lang sikt. I tillegg sendte vi forslag om å utvide plusskundeordning for borettslag og næringsbygg ut på høring før sommeren. Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt å selge solenergi fra eget panel og dermed gjøre solceller attraktivt for flere, sier Sæther.