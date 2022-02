UNGT INITIATIV: Jonas Gahr Støre ruller nå ut en prosjekt som skal hjelpe unge mennesker som sliter psykisk.

Støre om unge og psykisk helse: − Bekymrer meg veldig

KNARVIK (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier coronakrisen har forsterket behovet for målrettede tiltak for barn og unge som sliter.

– Det tilbudet som gis her, skal alle barn og unge få i hele landet, sier Støre:

– Vårt mål er at alle som blir henvist til psykisk helsevern skal få tilbud om vurderingssamtale, slik de gjør ved BUP her i Nordhordland, sier han.

Vi er ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Knarvik utenfor Bergen.

BUP hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse. At det er en poliklinikk betyr at du får timeavtaler der, men at du ikke er innlagt.

– Det krever mot å søke hjelp. Derfor må vi unngå at folk opplever å få et blankt avslag i posten uten at de er blitt sett og hørt, sier Støre til VG under sitt Vestlandsbesøk.

– Vi ber nå helseforetakene om å legge til rette for dette i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2022 og har økt støtten til sykehusene for å få det til. Vi vet at det er økt pågang til psykisk helsevern på grunn av pandemien, sier statsministeren.

INN FOR Å HØSTE ERFARINGER: Støre på vei inn på BUP Nordhordland i Knarvik.

Støre sier at to år med tidvis nedstengning av skoler og fritidstilbud, har ført til at barn og unge ikke har fått levd sine frie liv - og at det har en pris.

– Pandemiens konsekvens på folks psykiske helse bekymrer meg veldig. De som allerede hadde det tøft, har fått det tyngre, og mange er blitt syke for første gang. Å komme raskt til riktig behandling er særlig viktig for barn og unge, sier Støre.

I Hurdalsplattformen er det et løfte om at alle som blir henvist til psykisk helsevern skal få tilbud om vurderingssamtale.

– Har hjulpet dem videre

Støre sier det ikke er uten grunn at de løfter dette tiltaket nå.

– En av fem barn og unge som henvises til psykisk helsevern får i dag avslag på behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vil vi gjøre noe med.

I Knarvik møtte han dem som har gjennomført prosjektet i Nordhordland.

– 75 prosent av dem som blir henvist til oss, er ikke så syke at de kommer til behandling hos oss, men foreløpig har ingen av de avviste klaget, fordi vi har hjulpet dem videre, sier psykologspesialist Magne Furevik i BUP Nordhordland.

Han sier den hjelpen blant annet kan være å kople dem til rette kommunale tjeneste.

– Mange opplever samtalene som veldig nyttige, fordi de får bekreftet at de ikke er psykisk syke.

– Han fikk en vei å gå videre

Torunn Fredriksen er en av dem.

FIKK HJELP: Torunn Fredriksen sier de er glad for hjelpen som samtalen ga familien.

– Mannen min og jeg var til samtale med vår 11 år gamle sønn. Han trengte ikke hjelp fra BUP, men de hjalp videre til rette instans. Han fikk en vei å gå videre.

Seksjonsleder Monica Sture ved BUP Nordhordland sier det er viktig at barn og unge snakker om det, hvis de merker at de sliter litt.

– Man kan være nedstemt og lei seg. Da er det viktig å prate med noen. Kanskje det holder med venner, men det er som regel fornuftig å starte med foreldrene. Sammen må de vurdere om de skal ta en prat med eksempelvis en sosialærer eller helsesykepleier på skolen.

ÅPENHET: Seksjonsleder Monica Sture understreker hvor viktig det er å snakke med noen hvis man opplever å være nedfor.

– Hvis de kommer til at barnet trenger mer hjelp, må det vurderes av fastlege om det skal søkes om henvisning, som kan utløse samtale hos BUP, sier Sture.

– Puslete?

Støre sier ordningen med samtale er viktig, fordi det starter en dialog som hjelper ungdommen å finne rette behandlingsnivå.

– En samtale; det kan virke litt puslete?

– Det kan vise en vei videre til et kanskje riktigere tilbud enn behandling i psykisk helsevern, slik vi har hørt her i dag. Det er ikke alltid lett å finne fram til rett hjelp.

Han sier at samtalen er en del av en samlet satsning og en opptrappingsplan for psykisk helse regjeringen jobber med.

– Regjeringen har nylig styrket sykehusene med 700 millioner ekstra, blant annet for å styrke rus og psykisk helsevern. Vi gjør det for å få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter coronapandemien.