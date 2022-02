Brannvesenet jobber med skadebegrensning.

Sprinkleranlegget utløst på Deichman Bjørvika - har satt krisestab

Politiet melder om «omfattende skader» i bygget. – Vi har satt krisestab for å ta tak i situasjonen, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brannvesenet rykket ut etter at et branntilløp på Deichman Bjørvika utløste sprinkleranlegget, tvitrer Oslo 110-sentral.

Det er omfattende skader i bygget, som følge av vann fra sprinkleranlegget, skriver politiet i Oslo på Twitter.







– Det har brent i en sofa i fjerde etasje. I den forbindelse har sprinkleranlegget blitt utløst, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Avisa Oslo.

Vaktkommandør Eirik Fredriksen opplyser at Brannvesenet ble varslet like etter klokken 21.30 av en automatisk brannalarm.

– Da vi kommer frem, konstaterer vi branntilløp i fjerde etasje. Sprinkleranlegget ble utløst, det er vann i fire etasjer, sier han til VG.

Brannvesenet er på plass med fire biler og jobber nå med å få ventilert ut røyk, fjerne vann og dekke til bøker.

– Er det skade på bøkene?

– Det har jeg ikke oversikt over nå, sier operasjonslederen.

Han understreker at det er vann over et større areal i bygget.– Det er en større jobb for brannvesenet. Vi jobber nå med å begrense skade og hindre følgeskader.

Se flere bilder i galleriet under.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Biblioteksjef Knut Skansen forteller at de jobber med å få oversikt og ikke kjenner til skadeomfanget.

– Vi har satt krisestab for å ta tak i situasjonen. Det er ingen indikasjoner på noen personskader, sier han til NTB.

– Det kan godt tenkes at brannen er påsatt – bevisst eller ubevisst. Det er foreløpig for tidlig å si. Men det er en teori, sier Vidar Pedersen i politiet til Aftenposten.

Avdelingen i Bjørvika er hovedavdelingen på Deichmanske. Bygget åpnet våren 2020.

Det er 450.000 medier som bøker, filmer og CD-er i bygget, opplyser biblioteket på sine hjemmesider.

På sensommeren i fjor ble biblioteket kåret til verdens beste folkebibliotek av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA.

Saken oppdateres!