FÅR VILJEN SIN: Martin Kolberg (til høyre) er leder i Buskerud Ap. Torsdag kveld vant han og tilhengerne av å oppløse Viken - en seier i samarbeidsutvalget i Viken Ap. Bildet er tatt i stortingssalen før meter-regelen ble innført.

Enstemmig Viken-utvalg i Ap vil oppløse Viken

En oppløsning av Viken til fordel for tre fylker er nærmere en realitet. Torsdag kveld kom samarbeidsutvalget for Akershus, Buskerud og Østfold Ap med en enstemmig innstilling om å løse opp Viken.

I forslaget til vedtak, som skal endelig fattes av de tre fylkeslagenes representantskap på lørdag, er det lagt opp til en oppsplitting av Viken med oppstart av de nye (og gamle) fylkene 1. januar 2024.

I innstillingen til vedtak heter det:

Arbeiderpartiet støtter at fylkestinget sender en søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold, med oppstart 1. januar 2024.

Samarbeidsutvalget mener at de tre «nye» fylkene skal få med seg eiendelene og gjelden de tok med seg inn i Viken fylke.

Det betyr blant annet at de mener Akershus Energi vil gå tilbake til nye Akershus fylkeskommune.

Samarbeidsutvalget ble allerede mandag enig om en «intensjon» om å løse opp fylket, og dagen etterpå snudde representantskapet i Akershus Arbeiderparti i saken og gikk inn for oppløsning.

Kolberg tilfreds

Leder Matin Kolberg i Buskerud Arbeiderparti, legger ikke skjul på at han er tilfreds med utviklingen i saken internt i Arbeiderpartiet.

– Jeg vil uttrykke respekt for behandlingen denne saken har fått i de tre fylkeslagene i partiet. Både ønsket om å opprettholde Viken, og ønsket om å gå tilbake til de tre gamle fylkene, er legitime standpunkt, sier Kolberg til VG.

– Nå går det i retning av at også fylkestinget i slutten av måneden beslutter en oppløsning av Viken og et comeback for Buskerud, Akershus og Østfold?

– Slik det ser ut nå, går det i retning av et flertall for en oppløsning av Viken, ja. Men i første omgang skal saken behandles av de tre Ap-fylkeslagenes representantskap i et nettmøte på lørdag, sier svarer Kolberg.



Forslag til nye fylkesgrenser er:

Akershus bestående av: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nittedal, Gjerdrum og Lunner.

Buskerud bestående av: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.

Østfold bestående av: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss.

