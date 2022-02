STOLT: Elle Nystad sier hun jobber med å spre stolthet omkring samisk språk og kultur.

Utfordrer Oslo til å skilte på samisk

ROMSA/TROMSØ (VG) Sámi álbmotbeaivve sáddejuvvo čielga ávžžuhus Romssas Osloi – ja olles riikii – ahte eanet álmmolaš visttiide bidjat sámegillii skiltaid.*

Publisert: Nå nettopp

* TROMSØ/ROMSA (VG) På samenes nasjonaldag sendes en tydelig utfordring fra Tromsø til Oslo – og til resten av landet – om å skilte flere offentlige bygg på samisk.

– Tromsø er en samisk by, slår ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) fast.

Han og Tromsø kommune har invitert til markering og frokost med taler og samisk sang på rådhuset. Vanligvis ville hele byen vært invitert, og rådhuset fylt opp, men i år har de vært nødt til å lodde ut et begrenset antall plasser til frokosten på grunn av coronatiltak.

forrige

fullskjerm neste UTFORDRER: Gunnar Wilhelmsen sender en klar oppfordring til offentlige kontorer og aktører om å vise fram samisk språk. 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen / VG

Vil ha mer skilting på samisk

Wilhelmsen bruker dagen til å komme med en klar oppfordring til offentlige myndigheter – landet over:

– Alle offentlige bygg burde skilte på samisk. Samisk er en del av vår felles kultur. Det handler om å la samiskspråklige føle seg sett og velkommen i møte med det offentlige, forklarer han.

Han kaster særlig ballen til Oslos byrådsleder Raymond Johansen om å skilte mer på samisk.

– Jeg tror Oslo er den eneste byen i Norge med flere samer enn Tromsø, så utfordringen går først til han Raymond Johansen!

VIL SE MER SAMISK: Både skilt og offentlig informasjon bør tilbys til innbyggere på samisk – både nord og sør i landet, mener sametingsråd Runar Balto.

– Spre stolthet

Wilhelmsen får støtte av sametingsråd Runar Balto (NSR).

– Det bor masse samer i Oslo. Og i resten av landet. Oslo er hovedstaden i et land hvor vi har et samisk urfolk og med et offisielt samisk språk. Er ikke det grunn god nok?

Elle Nystad er prosjektleder for RomsaDál et prosjekt for å eksponere mest mulig samisk språk og kultur for folk i Tromsø.

– Målet er å få storsamfunnet til å spre stolthet omkring det samiske, sier Nystad.

Gjennom prosjektet hjelper de med å tilrettelegge og bevisstgjøre om samisk kultur. For eksempel ved å oversette og tilby samisk informasjon på nettsider for bedrifter eller etater, eller bidra med oversetting for å tilby samisk menyer på restauranter.

SPRER SAMISK SPRÅK: Elle Nystad jobber med å spre samisk språk og kultur. Hun håper flere vil la seg inspirere til å tilegne seg kunnskap om samisk – også utenom samenes nasjonaldag.

– Synliggjøring kan være små innslag. Sånn som Freia har gjort ved å ha samisk språk på melkerull. Slike ting vil vi få mest mulig ut i storsamfunnet. Skal man få bukt med samehets og rasisme, så må vi spre kunnskap.

Hun har også bodd i Oslo hvor hun jobbet i byens samiske barnehage. Hun kan ikke erindre å ha sett et eneste samisk skilt i hovedstaden ved offentlige bygg.

– Det synes jeg er for dårlig, så jeg støtter fullt opp om utfordringen om å skilte mer på samisk, sier hun.

HISTORIKK: Sametingsråd Runar Balto (NSR) minner om at Tromsø har hatt ubehagelige diskusjoner om samisk språk i nyere tid.

Mørk forhistorie i Tromsø

Sametingsråd Runar Balto er 34 år – og forteller at han dermed ikke kan huske noe annet enn at 6. februar alltid har vært en merkedag. Nasjonaldagen ble vedtatt i på samekonferansen i Helsinki i 1992.

– På en vanlig samisk nasjonaldag er hele byen og sentrum fyllet opp av koftekledde mennesker og et yrende samisk folkeliv.

Han minner om at Tromsø har hatt en opprivende historikk om behandling av samer og samisk kultur – også i helt moderne historie.

– Det har vært et stemningsskifte. 2011 var bunnpunktet i moderne tid vil jeg si. Det var en periode med hets, mobbing av samer og samiske barn som følge av de veldig harde diskusjonene.

SAMISK FROKOST: Tromsø rådhus var fylt opp med så mange kommunen mente var smittevernmessig forsvarlig for å markere samenes nasjonaldag.

– Sterke motreaksjoner

Balto roser daværende ordfører Jens Johan Hjort (H) for å ha tatt et oppgjør i etterkant av valget – blant annet å beklage til den samiske delen av Tromsøs befolkning for sitt eget ansvar i den harde valgkampen.

– Før var det valgkampsak om Tromsø var en samisk by eller ikke. Når sånne spørsmål er en del av den politiske debatten, så får det en effekt på folks oppfatning ellers i samfunnet. Men jeg opplever at det er skjedd store fremskritt med bevisstgjøring – samtidig som man enda har en vei igjen å gå

– Det har vært eksempler med grov samehets. Det har heldigvis ofte ført til sterke motreaksjoner og positive initiativer, sier han, og trekker fram prosjektet som Nystad leder.