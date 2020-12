HAGENS KONTOR: Mannen i 30-årene og Tom Hagen møttes flere ganger i Futurum næringspark i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-siktet til politiet: − Dere er litt på villspor

I avhør fortalte mannen i 30-årene at han fryktet å ha blitt utsatt for et komplott. Politiet ville vite alt om hans møter med Tom Hagen.

Nå nettopp

«Dere er litt på villspor nå», sa mannen til politiet i mai 2020.

Timer i forveien var han blitt pågrepet og siktet for drap i norgeshistoriens mest spektakulære forsvinningssak:







Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra huset i Lørenskog. Ektemannen var siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mannen, som hadde møtt Tom Hagen en rekke ganger, angivelig for å diskutere muligheter for investering i kryptovaluta eller et kryptovaluta-selskap, beskrev pågripelsen som et sjokk, får VG opplyst.

Slik var forsvinningsdagen: Mystisk lys før siste samtale

Nøkkelordet Monero

Hva slags rolle mente politiet at mannen hadde hatt i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning?

Da han ble pågrepet i en storstilt hemmelig politiaksjon i Oslo, var drapssiktede Tom Hagen akkurat blitt løslatt av lagmannsretten. Politiet innrømmet at pågripelsen av mannen var fremskyndet av løslatelsen, med tanke på bevisforspillelsesfare og frykten for at mannen i 30-årene og Tom Hagen skulle samkjøre forklaringer.

LØSLATT: 8. mai ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel, etter å ha sittet 11 dager i varetekt. Lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap. Foto: Gisle Oddstad

Etter det VG kjenner til var bakgrunnen for pågripelsen mannens IT- og kryptovalutakompetanse, møtene og samtalene med Tom Hagen og særlig at kryptovalutaen Monero hadde vært tema her.

Politiets beviser som falt: Nokia-tabben og skjortesporet

I det mye omtalte trusselbrevet, som ble funnet i Hagen-huset, kreves Tom Hagen for ni millioner Euro i kryptovalutaen Monero. Dette sammentreffet måtte politiet undersøke, og i avhør fikk mannen spørsmål om kryptovalutaen og samtalene med Hagen om dette.

Før mannen i 30-årene ble pågrepet, hadde politiet en hypotese om at han kunne ha hatt en rådgiverrolle innen kryptovaluta overfor Tom Hagen, antagelig uten at han forsto rekkevidden av dette, får VG opplyst.

– Mannen i 30-årene er fortsatt siktet i saken, og det er ingen endring i siktelsene. Vi ønsker ikke å kommentere mistankegrunnlaget eller hvilken rolle politiet mener han kan ha hatt i saken, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post til VG.

Les også: Tom Hagen skrev om hevn i private notater

Et mulig komplott

Etter å ha sittet i politiets varetekt i få dager, ble også mannen i 30-årene løslatt. I avhør var han helt klar på at han nekter straffskyld.

Han sa også at politiet ikke kunne ha helt kontroll på etterforskningen sin når pågrep en som ham.

Han ga videre uttrykk for å ha vært på feil sted til feil tid, og at han var redd for at han kunne ha blitt utsatt for et komplott, altså at noen ønsket å fremstille det som at han hadde en rolle i saken.

I avhøret fikk han også spørsmål om han var redd for Tom Hagen. Mannen i 30-årene svarte da at han var bekymret for den eller de som faktisk står bak, men at han ikke kunne vite om det er Tom Hagen – eller noen andre.

Støttespiller ut mot politiet: Derfor er Tom Hagen uskyldig

Spurt ut om kidnapping

I perioden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, skrev mannen i 30-årene innlegg på et nettforum som VG har sporet opp. Her tar han opp temaet kryptovaluta som ikke kan spores, i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

TRUSSELBREV: I Sloraveien 4 lå det et trusselbrev, hvor Tom Hagen ble krevd ni millioner Euro i kryptovalutaen Monero. Foto: Jørgen Braastad

Etter det VG kjenner til har mannen også fått spørsmål om dette i avhør, samt hans manglende kontakt med Tom Hagen etter et angitt tidspunkt i 2018.

Mannen skal ha forklart at formålet med møtene var å få i stand et forretningssamarbeid, men at dette strandet vinteren 2018.

Vitner: Anne-Elisabeth Hagen virket fortvilet før forsvinningen

Logisk brist

Mannens forsvarer, Dag Svensson, forventer at saken mot hans klient blir henlagt.

– Jeg tror politiet er på feil spor – fordi han har ikke vært med på dette, sier han til VG.

Først ble mannen siktet for drap eller medvirkning til drap, før siktelsen ble endret til grov frihetsberøvelse. Dette har Svensson tidligere omtalt som en logisk brist, ettersom politiet har en sterk hypotese om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien 4, før hun ble fjernet fra boligen.

FORSVARER: Her er Dag Svensson utenfor Kripos under de første avhørene av mannen i 30-årene. Foto: Helge Mikalsen

– Siktelsene vurderes fortløpende av politiet, men det er høyere påtalemyndighet som har kompetanse til å frafalle en siktelse for grov frihetsberøvelse og drap. Det er ikke tradisjon for å frafalle siktelser underveis i en pågående etterforskning, før saken er tilstrekkelig opplyst og alle opplysninger er vurdert av høyere påtalemyndighet, skriver politiinspektør Hemiø til VG.

Forsvarer Svensson forteller at det har vært svært tøft for mannen å leve med siktelsen i den alvorlige saken.

– Det er vanskelig å konsentrere seg om å leve et normalt liv når du hele tiden har en sånn sak hengende over deg. Særlig når du til stadighet blir minnet på saken gjennom mediene. Da er det vanskelig å skyve det vekk, sier Svensson.

Publisert: 12.12.20 kl. 11:37