FELT: Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var ute og inspiserte NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, der totalforsvaret og sivil bistand til Forsvaret ble testet i stor skala.

Opposisjonen reagerer: Forsvarets leverandører kan bli angrepsmål i krig

Ansatte i selskaper som leverer tjenester til Forsvaret kan bli legitime angrepsmål, på linje med soldater, i krise eller krig.

Martin Kolberg, Aps forsvarspolitiske talsmann, er bekymret og frykter at regjeringens konkurranseutsetting av oppgaver for Forsvaret går for langt.

– Gjør man seg avhengig av private leverandører på kritiske områder som reparasjoner og reservedeler, så risikerer Forsvaret å miste sin egen styringsevne, sier Kolberg til VG.

Forsvaret kjøper stadig flere tjenester som transport, vedlikehold og lagring, som Forsvarets egne ansatte tidligere har utført. Strategisk samarbeid med næringslivet og sivil sektor er en del av regjeringens plan for å effektivisere Forsvaret.

Ikke fullgode svar

Men flertallet i Stortingets utenriks og forsvarskomité – Ap, Frp, Sp og SV – var ikke fornøyd med svarene fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i november.

– Vi ba om en rekke praktiske og folkerettslige avklaringer som regjeringen ikke evnet å gi fullgode svar på, sier Martin Kolberg.

– Kan vi være sikre på at disse selskapene vil være der i en krise? Er det fare for at Forsvaret svekkes når militært personell ikke skal vedlikeholde eget materiell? Vurderes sikkerheten hos utenlandske leverandører? Og hva med folkeretten og risikoen for sivile?

FIKK IKKE SVAR: Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) ville ha avklaringer om krigens folkerett for sivile som selger varer og tjenester til Forsvaret. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Ikke kontroversielt

Bakke-Jensen svarer i en e-post til VG at det hverken er kontroversielt eller juridisk problematisk at sivile utfører ulike oppgaver for Forsvaret.

«Bruk av sivile i en funksjon eller til oppgaver som må anses som direkte deltagelse i stridigheter vil imidlertid være i strid med folkeretten. Når Forsvaret inngår avtaler med sivile leverandører må derfor også folkerettslige vurderinger legges til grunn, legger han til.

Beskytter sivile

Men det er ikke helt soleklart hvor grensen går før sivile på jobb for Forsvaret, eventuelt blir lovlige krigsmål:

– Krigens folkerett beskytter sivile i en konflikt. Men det er hvilken funksjon du har som avgjør om du er et militært mål, og om denne funksjonen understøtter militærmakten, sier Gro Nystuen, folkerettsjurist og nestleder ved Norges institusjon for menneskerettigheter, til VG.

Under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, kjøpte Forsvaret tjenester fra private i et mye større omfang enn tidligere, for å øve på det som gjerne kalles totalforsvaret. Forsvaret testet også samarbeid med en rekke andre sivile aktører.

– Det kan godt tenkes at svært mange av leverandørene til NATO-øvelsen ikke er klar over at de gjennom sin funksjon kan bli militære mål etter folkeretten, sier Nystuen.

Hun har bidratt til en rapport som tenketanken Utsyn, forum for utenriks og sikkerhet, har laget om privatisering i Forsvaret. Der skriver de at bruk av sivilt personell i væpnet konflikt krever klare grensedragninger for hva sivilt personell kan benyttes til:

«Dersom disse personene blir integrert i Forsvaret i en væpnet konflikt mellom stater, vil de bli militære mål», skriver Utsyn.

TRANSPORT: En Bring-lastebil på vei gjennom Romsdalen. Foto: Helge Sunde, Samfoto

Handlet for 850 mill.

I 2018 handlet FLO, Forsvarets logistikkorganisasjon for 847 millioner kroner gjennom strategisk samarbeid, ifølge en presentasjon. Mange av avtalene skal erstatte tjenester som Forsvaret selv har utført tidligere.

Bring, som er Postens logistikksystem, er en av de store leverandørene inn til Forsvaret. I 2018 utførte Bring 40.000 leveranser for Forsvaret.

Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme opplyser at de har en kommersiell avtale med Forsvaret, om å levere tjenester i fredstid, samt i en «lav-konflikt-situasjon» hvor det også foreligger en beredskapsklausul.

«Beredskapsklausulen er så langt ikke benyttet. I en høykonfliktsituasjon (krig) har forsvaret utstrakte fullmakter/hjemmel til å rekvirere de ressurser de trenger både fra Posten og andre norske virksomheter, skriver Gjølme i en e-post til VG.

Ingen opplæring i folkeretten

VG har også spurt Posten om de ansatte er kjent med folkeretten og at de eventuelt kan bli militære mål:

«Det foreligger ingen kundespesifikk informasjon/opplæring til alle ansette relatert til folkerett. Oppdrag av mer spesifikk art gis nødvendig opplæring. Måten medarbeidere blir klarert- og opplært på, varierer avhengig av den enkelte medarbeideres oppgave og eksponering», svarer Elisabeth Gjølme.

Postens fremste tillitsvalgte bekrefter dette:

– Jeg har ikke vært med på drøftinger av slike spørsmål i Posten, og kjenner heller ikke til at andre har det, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet post og finans, til VG.

Regjeringen må nå utrede dette nærmere. Det kom som et enstemmig krav fra Stortinget under behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter overfor VG at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak om bruk av ikke-militært personell og forholdet til krigens folkerett innen 2022.