FORSKER: Agnete Brunsvik Fredriksen, president og grunnlegger av Vaccibody. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Utvikler norsk coronavaksine: − Kan være best i klassen

Det norske selskapet Vaccibody mener at deres vaksinekandidat vil kunne gi rask respons mot coronaviruset og langvarig virkning etter bare en dose.

Oppdatert nå nettopp

– Resultatene er ekstremt oppmuntrende, sier selskapets grunnlegger og vitenskapelige direktør Agnete Brunsvik Fredriksen.

Hun sier at foreløpige data viser at Vaccibodys vaksinekandidat raskt trigger immunforsvaret og gir langvarig, bred og riktig respons.

– Det synes som om vår vaksine har mange fordeler, sammenlignet med andre kandidater. Derfor er vi så entusiastiske, sier Fredriksen til VG.

Så langt er Vaccibodys vaksinekandidat bare testet på mus.

– Prekliniske data tyder på at vår kandidat kan være best i klassen blant andre generasjons-vaksinene som er under utvikling, sier Fredriksen.

Ifølge VGs vaksinespesial er 185 vaksiner fortsatt i preklinisk fase: Ved testing på dyr måles effekten av vaksinen og eventuelle bivirkninger.

Siden kommer tre faser der vaksinekandidaten prøves ut på mennesker.

Her kan du se hvor mange vaksiner som befinner seg i hver fase:

Fredriksen kan i dag ikke si når Vaccibodys kandidat vil bli testet på mennesker.

– Det avhenger av hvor mange ressurser vi legger i det. Vi arbeider stegvis og vil fortsette å generere data og komme med oppdateringer neste halvår.

Enkel å lage, stabil å lagre

Fredriksen forklarte fredag formiddag hva som skiller Vaccibodys kandidat fra andre, etter de prekliniske testene:

– At det er nok med en dose for å utløse rask immunrespons. Men også at responsen synes å vedvare, etter å ha nådd sitt høyeste etter 28 dager.

Hun legger til at en enkel produksjonsprosess og at vaksinen har god stabilitet for oppbevaring i kjøletemperatur, er fordeler med deres kandidat.

– Vi må gjøre videre studier for å se om vår vaksine også beskytter mot smittespredning og hvilke pasientgrupper den er egnet for, sier Fredriksen.

Forskningsrådet besluttet torsdag å støtte Vaccibodys vaksineutvikling med 14,7 millioner kroner.

– Flere vaksinetyper viktig

Førstegenerasjonsvaksinene som er ventet på nyåret, vil beskytte eldre og utsatte grupper og bidra til at samfunnet gradvis kan åpnes igjen.

Men ifølge førstelektor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo Tone Fredsvik Gregers er det mye vi ennå ikke vet om de første vaksinene.

Om de vil beskytte ulike grupper i samfunnet

Om de beskytter mot smittespredning

Om de vil gi langvarig immunitet

Om de vil gi flokkimmunitet

Gregers mener derfor det er viktig at ulike vaksinetyper utvikles, som på sikt kanskje kan få betydning for langvarig immunitet og flokkimmunitet.

– Vaksinekandidaten til Vaccibody er derfor en slik vaksinekandidat som kan få stor betydning for pandemien på et senere tidspunkt, påpeker Gregers.

Hun sier det er kjempespennende og viktig at Norgfe er i forskningsfronten på utvikling av neste generasjons vaksiner mot covid-19.

– Det blir gøy å følge med på Vaccibody, sier Gregers til VG.

I VGs vaksineoversikt kan du lese om alle coronavaksinene under utvikling. Klikk på Vaccibody her for å lese mer om den:

Startet med kreftvaksiner

Vaccibody ble grunnlagt av Agnete Fredriksen i 2007, sammen med hennes veileder Bjarne Bogen og hans professorkollega Inger Sandlie.

Vaccibody omtales som et kreftvaksineselskap. Teknologien bygger på arbeid utført i Bogens laboratorium på Rikshospitalet.

Selskapet utvidet satsingen i vår og startet utviklingen av en coronavaksine, da det viste seg at plattformteknologien kunne være godt egnet til formålet.

– Det aller mest spennende er at teknologien vår kan generere veldig gode vaksinekandidater mot mange infeksjonssykdommer i fremtiden. Det gir oss som selskap et mye bredere nedslagsfelt, sier Fredriksen.

Vaccibody er et børsnotert selskap verdt over 20 milliarder kroner som har mange kjente norske investorer på eiersiden.

Publisert: 11.12.20 kl. 10:58 Oppdatert: 11.12.20 kl. 11:40

Les også