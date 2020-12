NY SIKTELSE: Tom Hagen er siktet for ulovlig oppbevaring av fire pistoler. Foto: Tore Kristiansen, VG

NRK: Politiet har tatt ut ny Tom Hagen-siktelse

Politiet har ifølge NRK tatt ut enda en siktelse mot 70-åringen i forbindelse med ransaking i Sloraveien 4 i november 2018. Hagen er siktet for ulovlig oppbevaring av fire pistoler.

Tom Hagens forsvarsadvokat Svein Holden bekrefter til VG at det NRK skriver stemmer, men sier at han ikke har noen ytterligere kommentarer.

Politiet skal ha funnet følgende i huset:

To plomberte pistoler av typen Astra

En rusten Husqvarna-pistol fra 2. verdenskrig

En Smith & Wesson-pistol

En skarpladd hagle

Flere haglpatroner og 9 millimeter-patroner

Våpnene skal ikke ha blitt tilstrekkelig oppbevart i våpenskap, og Svein Holden bekrefter til VG at Hagen manglet våpenkort for pistolene.

NRK skriver videre at Hagen i kjølvannet av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen har hatt en skarpladd hagle ved siden av sengen sin.

Hagen erkjenner deler av siktelsen

Hagen erkjenner straffskyld for manglende våpenkort og feil oppbevaring av Smith & Wesson-pistolen.

– Hagen har ment å levere inn våpenet ved tidligere våpenamnesti, men det er dessverre ikke blitt gjort, sier Holden til NRK.

Noen av patronene er ifølge Hagen plassert der av noen andre, og han ønsker ikke å ta på seg skyld for dem.

– Ettersom de øvrige pistolene etter Hagens oppfattelse ikke var funksjonelle, og derfor ikke skytevåpen i lovens forstand, er det heller ingen plikt til forsvarlig nedlåsing av disse, sier Holden.

– Ville beskytte seg mot fare

Forsvarsadvokaten skal videre ha sagt at Hagen har påberopet seg en nødrett til å bruke den skarpladde hagla ved potensielle farer.

– Hagen ønsker å bidra til at saken løses på en best mulig måte og er villig til å vedta et forelegg i saken. Han er også villig til å vurdere en tilståelsesdom i saken med våpnene, sier Holden.

Politiet skal ifølge NRK ha funnet en rekke spor inne i huset som de knytter opp til en mulig drapshandling, men hva de mener er dødsårsaken er ikke kjent.