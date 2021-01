Vaksinekoordinator: − Ting har skjedd i rasende fart

Regjeringen har fått kritikk for treghet i vaksineringen. Flere av vaksinasjonskoordinatorene ved de tidligere fylkesmannsembetene mener det har vært riktig å vente med vaksinering til etter nyttår.

– Jeg konstaterer at vi har fått 50.000 vaksiner i romjulen, og til nå har vi satt bare 2.000. Vi har mye å gå på, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i en debatt med statsminister Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter mandag, ifølge NTB.

– Spørsmålet blir: Har vi nok til å kunne vaksinere i det tempoet vi trenger for å få beskyttelsen i befolkningen opp? sa Ap-lederen.

Til sammenligning har over 40.000 allerede fått første vaksinestikk i Danmark. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa søndag 3. januar at omkring 2200 personer har fått vaksinen i Norge - men at det trolig var flere.

Vaksinasjonskoordinator i Troms og Finnmark, Tom Olav Stavseth, sier til VG at vaksinene vil bli levert ut til kommunene i fylket tirsdag og onsdag denne uken.

– Det er mye logistikk knyttet til denne utrullingen. Det har vært behov for å bruke tid på planlegging, slik at alt kan foregå på en trygg og forutsigbar måte, sier Stavseth.

Han mener det ville vært utfordrende for mange kommuner å starte vaksinering i jule- og nyttårshelgen.

– Jeg synes ikke dette har tatt lang tid. Folkehelsemyndighetene og kommunene har jobbet iherdig med å planlegge vaksinasjonen. Etter min oppfatning har ting skjedd i rasende fart, sier Stavseth.

Han får støtte av fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland. Også i Rogaland starter vaksineringen tirsdag.

– Kommunene er veldig klare på å komme i gang. Nå håper vi at vi ikke får nøkkelpersonell som må vi karantene, og at det og nye restriksjoner ikke vil forkludre vaksinasjonsopplegget, sier hun.

Dahle-Melhus mener det ikke er grunn til å kritisere at kommunene ikke har fått vaksiner tidligere.

– Det er viktigere å gjøre ting riktig, enn å gjøre det fort. I helligdagsperioder som jul og nyttår er det en stor andel vikarer på institusjonene, og nå har vi også sett en smitteøkning. Det ville vært dårlig timing om vi skulle opplevd smitte hos beboere og ansatte, med påfølgende karantene. Da kunne vi kommet skjevt ut.

– Men Danmark har vaksinert langt flere enn Norge?

– Vi må huske på at det er store forskjeller i geografien mellom Norge og Danmark. Danmark kjører man gjennom på en dag. Det gjør du ikke i Norge.

Vaksinasjonskoordinator Guri Rudi hos Statsforvalteren i Innlandet sier at alle kommunene i fylket, med unntak av en, skal starte vaksinering denne uken.

– En kommune skal starte neste uke. Dette har de valgt å gjøre for å kunne vaksinere flere sykehjemsbeboere samtidig.

Også Rudi mener det var riktig å avvente vaksinasjon til jule- og nyttårshøytiden var over.

– Mange ansatte i kommunene har jobbet hardt i lang tid som en følge av pandemien. Etter min mening ville det ikke vært hensiktsmessig å begynne vaksinering midt i julehøytiden. Det er viktig at det er nok folk med erfaring på jobb når vi starter opp, for å få en forsvarlig vaksinasjon.

Vaksinasjonskoordinatoren i Agder, Marie Christine Calisch, sier alle kommunene i fylket vil få vaksiner denne uken.

– Kommunene er rigget og klare, sier Calisch.

Det er de også i Vestfold og Telemark, sier vaksinasjonskoordinator John Sverre Fæste Dahl hos Statsforvalteren i fylket.

– Samtlige kommuner har sagt at de er klare for å vaksinere. Vi har hatt dialog med kommunene i romjula, og har et godt inntrykk av arbeidet som er gjort, sier han.

I Trøndelag starter vaksinasjonen tirsdag morgen, sier smittevernsansvarlig Marit Dybdal Kverkild hos Statsforvalteren i fylket. Hun sier at enkelte kommuner har reagert på at de får få doser i den første forsendelsen.

– Vi har små kommuner som kun får fem doser. For noen vil ikke det være nok til å vaksinere hele sykehjemmet. De skulle gjerne hatt mer. Men nå er hele systemet presset, og da tenker jeg at vi alle må være litt rause. Det kommer til å gå bra.