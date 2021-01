Tre kvinner om seriesvindleren: Slik ødela han livene våre

En kvinne sier at hun har blitt innlagt på rusklinikk, en annen hevder hun måtte tvangsselge huset. Slik opplevde de seriesvindler-marerittet.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag andre juledag fortalte VG om seriesvindleren fra Vestlandet som har svindlet minst 56 nordmenn for over 4,2 millioner kroner.

Mannen har siden 2013 lurt venner, familie og tilfeldige personer på nett.

– Jeg angrer på alt jeg har gjort og alt skal betales tilbake, sier seriesvindleren til VG.

Hør seriesvindleren fortelle om vill festing, luksus og torpedoer på døren:

– Jeg så på han som en mentor

Blant ofrene er tre kvinner i 20-årene som sier at de har fått livene sitt ødelagt etter omfattende bedrageri. En av dem, en kvinne fra Østlandet, sier hun ble kjent med mannen mens hun gikk på videregående.

– Jeg ble kjent med ham over nett. Han sa at han jobbet som investor og hadde mye suksess. Han virker oppegående, snill og smart. Jeg så på han som en mentor, sier hun.

Ifølge kvinnen kjørte mannen en splitter ny Audi og bodde på Sørenga i Oslo. Men etter hvert slo glansbildet han ga av seg selv sprekker.

Seriesvindleren har fått høre alle anklagene fra kvinnen. Han er ikke enig i påstandene, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

FESTET PÅ EKSKLUSIVE UTESTEDER: Seriesvindleren forteller selv til VG at han har levd et liv med høy champagnefaktor. Foto: Privat

– Gikk ut over min psykiske helse

Kvinnen fra Østlandet har gruet seg til å snakke om saken og forteller at hun har hatt mareritt natten før intervjuet.

– Han utsatte meg for psykisk terror to år i strekk. Jeg kan ikke beskrive den frykten og smerten jeg gjennomgikk på grunn av den mannen.

Ifølge kvinnen visste seriesvindleren at hun slet psykisk fra før, noe hun mener han skal ha utnyttet bevisst for å svindle henne.

Disse meldingene skal seriesvindleren ha sendt til kvinnen. Foto: Private meldinger

Tok opp lån i kvinnens navn

Seriesvindleren ble høsten 2020 dømt til å tilbakebetale

kvinnen 254.466 kr. Blant annet for å ha tatt opp lån i kvinnens navn.

– Han logget inn på min BankID og endret passordene. Plutselig fikk jeg mange brev fra forskjellige banker, og da konfronterte jeg ham.

Ifølge kvinnen skal dette ha ført til at mannen reagerte truende. En anmeldelse av saken ville gitt konsekvenser, skal mannen ha sagt.

Kvinnen forteller at hun fremdeles sliter med den høye gjelden og ikke

vet hvordan hun skal klare å tilbakebetale det hun skylder.

– Jeg føler ennå at han har en viss kontroll over meg.

Hun er ikke den eneste.

Inn og ut av behandling

En annen kvinne i 20-årene forteller at hun i sommer ble innlagt på en klinikk for oppfølging innen rus og psykiatri etter at hun ble svindlet av mannen.

– Han har ødelagt livet mitt. For to år siden var jeg kredittverdig. Nå får jeg ikke lov til å eie noe og må inn og ut av behandling, samtidig som jeg får masse regninger fra bankene, sier hun.

Seriesvindleren har tatt opp flere lån i kvinnens navn.

En avtale, signert av svindleren i juni 2019, viser at han skal tilbakebetale henne 180.000 kroner. Disse pengene har hun fortsatt ikke fått.

Seriesvindleren ønsker ikke å kommentere dette tilfellet.

Solgte huset

En tredje kvinne i 20-årene ble svindlet for mellom 80.000 og 90.000 kroner i 2014 og 2015. Også hun forteller at seriesvindleren har ødelagt livet hennes.

Ifølge kvinnen har det økonomiske tapet ført til at hun måtte selge huset sitt.

Hun mener mannen brukte flere kyniske grep for å det som han ville. VG har fått tilgang til private meldinger mellom dem.

Seriesvindleren sier at alle påstandene i meldingene er sanne, men vil ikke kommentere tilfellet ytterligere.

Foto: Private meldinger

Foto: Private meldinger

Mannen hevder i en annen meldingsutveksling at torpedoer vil «ta han» dersom kvinnen ikke låner han mer penger.

Foto: Private meldinger