Sørger med Gjerdrum: − Ingen av oss blir de samme igjen etter dette

Ambulansetjenesten og Øvre Romerike brann og redning har skrevet hjertevarme innlegg etter katastrofen i Gjerdrum.

Publisert: Nå nettopp

Syv personer er funnet omkommet og tre er fortsatt savnet etter at flere boliger på Ask i Gjerdrum raste ut i et stort leirskred 30. desember. Dette er ifølge NVE blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge. Skred-katastrofen har rystet hele landet.

«Sterkt å stå på skadestedet»

Fredag delte beredskapsenheten i ambulansetjenesten et innlegg på Instagram.

«En lang og krevende uke har gått siden kvikkleireskredet i Gjerdrum var et faktum.» Slik begynner innlegget.

VG har fått tilsendt teksten i sin helhet og fått lov til å gjengi innholdet.

Videre står det: «Beredskapsenheten i ambulansetjenesten ved OUS ble tidlig varslet, og personell med USAR-kompetanse (Urban Search and Rescue) var blant de første på skadestedet. Deres oppgave initialt var å evakuere personer fra de husene som enda ikke var tatt av raset, samt og ta imot de som ble reddet opp fra rasområdet med SeaKing.»

Cirka 40 ambulanser sto klare til innsats etter kort tid, ifølge innlegget.

«Det var sterkt å stå på skadestedet og se hvor mange denne hendelsen berørte. Et helt samfunn brettet opp ermene og bidro. Rema 1000 i Ask sentrum åpnet butikken, satte frem, og serverte mat og drikke, andre kokte pølser, cateringselskap lagde varmmat og kjørte ut i private biler og serverte gjennom hele dagen. De ansatte på kulturhuset åpnet dørene og sørget for bevertning og servering i en hel uke, i tillegg sørget de for økt renhold og ivaretakelse av smittevern (noe som der og da virket så ubetydelig, men som i det store og det hele likevel er så aktuelt og viktig).

Kommunen, kirken, kriseteam og mange flere har utrolig vanskelige, men uvurderlige viktige oppgaver. For ikke å snakke om alle som har bidratt i innsamlingsaksjoner, donert klær, leker, mat, sørget for husly til evakuerte mennesker og dyr. Lysene som var tent langs veien fra Kløfta til Gjerdrum vitner om at denne hendelsen har påvirket mange. Det er rørende og se, og har gjort noe med oss alle.

VISER STØTTE: I nabobygda Kløfta har flere tent lys som danner en rekke på flere hundre meter. Foto: Odin Jæger

I dagene som fulgte startet den risikofylte og utrolig krevende redningsaksjonen i håp om å finne overlevende. Det har vært utrolig mange involverte i redningsarbeidet, alt fra frivillige organisasjoner, sivilforsvaret, forsvaret, samt de tre nødetatene.

Hundetjenesten til politiet har vært helt avgjørende i søket. Og USAR gruppene til brann og redning i Oslo, nedre Romerike, Trondheim og Bergen, samt det svenske teamet MSB USAR, har virkelig imponert med den innsatsen de har gjort. Vi er utrolig ydmyke over å være en del av teamet, og ser virkelig nytten av et godt og tett samarbeid med gode øvelser i det daglige. Sammen er vi sterke.

Og for ikke å glemme at bak alt innsatspersonell sitter det en mor, en far, en søster, en bror, en mann, en kone, barn, besteforeldre, eller venner som er bekymret, og som også får livet sitt snudd på hodet. Takk for at dere lar oss bidra med det vi kan. Selv om vi alle gjerne skulle ha gjort så mye mer.

Alle våre tanker og dypeste medfølelse går til alle de berørte og etterlatte.️

Ta vare på hverandre. Skrevet på vegne av alle i beredskapsenheten i ambulansetjenesten»

Fredag ettermiddag publiserte Øvre Romerike brann og redning et innlegg på brannvesenets Facebook-profil. VG har fått tillatelse til å gjengi innholdet.

«Kjære gode, hjertevarme Gjerdrum. Jorda har bokstavelig talt åpnet seg rett under føttene deres. Dere har mistet ti av deres egne. Vi er så inderlig lei oss på deres vegne», begynner innlegget.

«Vi vil alltid ha med oss Gjerdrum»

«Det er så mye som aldri blir som før. Nå begynner sorgarbeidet og gjenoppbyggingen av Gjerdrum. Samtidig kommer hverdagen, med jobb og skole, krav og plikter.

Vi har lært dere i Gjerdrum å kjenne på en helt spesiell måte i disse dagene som har vært så fulle av uvisshet og sorg. Vi har møtt ei bygd med et lysende samhold og et ustoppelig ønske om å hjelpe. Vi har også møtt motet og viljen til å fortsette videre – tross alt. Vi har møtt livskraftige, lille Chanel, hunden som ble funnet i live seks dager etter raset.

Ingen av oss blir de samme igjen etter dette, ikke vi i brannvesenet heller. Vi vil alltid ha med oss Gjerdrum.

Takk for måten dere har tatt imot oss på, og hvordan dere har gjort alt dere kunne for å gjøre arbeidet vårt lettere. Nå begynner gjenoppbyggingen av bygda, og vi skal bidra med det vi kan.

I kriser ser man ofte hva som bor i folk. Vi er ydmyke og takknemlige for den innsatsen alle de profesjonelle og de frivillige har lagt ned i Gjerdrum og på mottakene for dem som brått mistet sine hjem. Takk alle sammen»