EGENRÅDIG: Norge har ikke gått i andre lands fotspor når det kommer til innreiseregler, men gjort ting på sin egen måte. Det mener Bent Høie har gitt gode resultater. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ny kartlegging: Bare ett land i Europa har strengere reiseregler enn Norge

Skal du reise i EU og EØS nå, er det bare Ungarn som har strengere innreiseregler enn Norge, viser en kartlegging fra Utenriksdepartementet.

Publisert: Nå nettopp

Norge har både innreisekarantene og obligatorisk test på grensen. Sverige har ingen av delene.

Danmark krever også at du ha en negativ coronatest før du får komme inn, men der er karantene bare anbefalt, ikke et krav.

Da Utenriksdepartementet (UD) denne uken målte de norske innreisekravene opp mot resten av EU/EØS, fant de ingen som er strengere enn Norge. Bortsett fra Ungarn, som faktisk har stengt sine grenser.

– Ungarn står i en særstilling i EU, som det eneste landet som har lukket sine grenser mot resten av Schengen/EØS, skriver UD i kartleggingen.

Kypros og Estland er like strenge som Norge på det meste, men de har åpnet for at folk fra land utenfor EU/EØS kan komme dit, selv om det ikke er strengt nødvendig.

Det har ikke Norge.

– Når det gjelder innreiserestriksjoner har vi vært blant de strengeste helt siden mars, og midt på treet når det gjelder nasjonale tiltak. Strenge regler knyttet til importsmitte har trolig bidratt til at vi har fått mindre behov for nasjonale tiltak, forklarer helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG, før han understreker:

– Vi har hele tiden valgt å lytte til de faglige rådene. Når vi har hatt strengere regler enn andre land, er det fordi vi har hatt mindre smitte.

– Å være så streng minsker risikoen for importsmitte, men kan ramme næringslivet hardere. Er du trygg på at dere har gjort riktig valg?

– Ja, jeg tror det. Vi ser at de landene som er mindre strenge enn oss, har høyere smittenivå og mer inngripende tiltak nasjonalt. Da kommer man dårligere ut økonomisk.

– Så langt har Norge kommet bedre ut når det gjelder å ta vare på næringsliv og økonomi, men samtidig er det ingen sitter på fasiten ennå, svarer Høie.

Hvordan har UD kommet frem til dette? Her kan du sammenligne selv:

Høie: Norge kommer godt ut

Selv om regjeringen siden i høst har omtalt Norge som en av de strengeste landene i Europa på innreise, er det først nå de kan oppgi en slik detaljert oversikt.

Det er karantenekravet Norge først og fremst har vært strengest på, påpeker helseministeren.

– Våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karantene er det viktigste, og at testing først og fremst er et supplement, fordi det gir oss ingen garanti. Karantene reduserer risikoen for smitte betydelig, sier Høie.

– Er våre fagmyndigheter strengere enn andre i Europa?

– Det er en kombinasjon av at vi har veldig flinke folk og den beslutningsmodellen vi har her i Norge, hvor fagmyndighetene gir råd og regjeringen bestemmer. Slik kan regjeringen iverksette flere tiltak med større bredde. Hvis vi ser til Sverige, så har de ikke før for kort tid siden fått en lov som gjør det mulig for regjeringen å innføre tiltak på samme nivå som oss.

les også Tvil om coronatest ved innreise: Høie oppfordrer til stikkprøver og saftige bøter

– Det er vanskelig å vurdere situasjonen i andre land, men jeg er ganske sikker på den måten vi har gjort det på har vært riktig, fastslår helseministeren.

– Så det er ingenting du ville gjort annerledes?

– Det handler først og fremst å finne det riktige tidspunktet for endringer. Noen ganger kunne vi kanskje sluppet opp tidligere, andre ganger burde vi strammet inn tidligere.

TILFREDS: Høie er fornøyd med at Norge er et av de strengeste landene i Europa når det kommer til innreise, og mener det har bidratt til at vi ikke har måtte innføre like strenge nasjonale tiltak som andre land. Foto: Terje Bringedal

Testing ved grensen: Mutert virus fikk regjeringen til å snu

Helseministeren trekker frem at regelen om testing på grensen lenge har vært en stor diskusjon, men at de ikke før 29. desember fikk faglig råd om å gjøre dette.

Kort tid etterpå innførte regjeringen påbudet.

– Hvorfor kom dette rådet så sent, når det lenge har vært en diskusjon?

– Det er fordi det er krevende på grunn av alle ressursene som trengs for å gjennomføre dette. Vi har Europas lengste grense til Sverige, og det hadde ikke vært mulig å ha obligatorisk testing med alle grensestasjoner åpne, sier Høie.

Han forklarer videre at testing heller ikke har blitt innført fordi en test aldri er sikker. Slik vurderte fagmyndighetene at de negative konsekvensene ikke har veid opp for nytten ved å teste - helt til smittsomme virusmutasjoner begynte å spre seg i Europa.

– Det var de muterte virusvariantene som fikk den fagmyndighetene til å snu og anbefale testing for å stoppe og forsinke spredningen, forteller Høie.

les også Raymond Johansen vil teste alle Danskebåten-passasjerer – men får ikke lov

Rammer skjevt

I alt er helseministeren fornøyd med at Norge er nest strenges i Europa når det kommer til innreise. Han mener dette er det riktige å gjøre så lenge Norge har lavere smittetall enn resten av Europa.

– I utgangspunktet er den faglige vurderingen at reiserestriksjoner ikke er anbefalt om smittesituasjon er lik mellom land. Men hvis den er ulik, er det grunn til å ha reiserestriksjoner, slik som vi har hatt.

Høie legger likevel ikke skjul på at det har ligget mange tøffe vurderinger bak tiltakene.

– Vi vet jo for eksempel at det har vært kjempevanskelig for alle de som har fritidseiendom i Sverige. De har ikke hatt mulighet for å reise dit uten å gå i karantene, og det er ganske mange som har vinterhytte i Sverige.

– Vi vet at dette regler som har store konsekvenser, avslutter Høie.