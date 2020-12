HARDT RAMMET: Skien kommune er fylkeshovedstaden i Vestfold og Telemark fylke, og er for øyeblikket hardt rammet av smitteutbrudd på flere sykehjem. Foto: Shutterstock / NTB

Skien tar i bruk nødparagraf: Sykehjemsansatte i karantene sendes på jobb

En rekke sykehjemsansatte i karantene setter bemanningen under press. Nå tar Skien kommune i bruk nødparagraf for å la karantene-ansatte gå på jobb.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er i en presset bemanningssituasjon, sier kommuneoverlege i Skien, Vegar Høgli, til VG.

22. desember nådde Skien kommune en ny smittetopp. Da registrerte de 41 nye smittetilfeller på én dag.

Fem dager senere er situasjonen fortsatt alvorlig for kommunen.

Etter at det ble avdekket smitteutbrudd blant både ansatte og beboere på totalt fire sykehjem, har kommunen nå valgt å benytte seg av nødparagrafen i covid-19-forskriften for å gi unntak i karantenereglene for sykehjemsansatte.

Nå må ansatte som egentlig skulle vært i karantene på jobb i fullt smittevernutstyr.

les også Nå har Norge stigende smittetrend

– Vi er i en situasjon hvor kapasiteten for å opprettholde driften på sykehjemmene er utfordret, forklarer kommuneoverlegen.

Han så seg nødt til å iverksette dette tiltaket etter at flere ansatte måtte gå i karantene, og antall tilkallingsvikarer ikke strakk til.

– Fordi omfanget er såpass stort ved flere sykehjem, er vi rett og slett nødt til å gjøre dette for å holde driften i gang og for å sikre en god og forsvarlig ivaretakelse av beboere og ansatte.

Karanteneunntaket varer fra julaften og i minst ti dager frem i tid.

– Dette er det siste verktøyet vi har nå. Vi vil ha ansatte i karantene frem til nyttår, fastslår Høgli.

Bekymret for smitte etter juleselskap

Selv om Skien registrerte 15 tilfeller på julaften og 21 tilfeller på 1. juledag, tror kommuneoverlegen denne lille utflatingen av smittetilfeller kan skyldes at færre tester seg nå i julen.

les også Her passerte vaksinebilen grensen

– Det kan nok være fordi det er helligdager og færre har testet seg nå, sier kommuneoverlegen og legger til:

– Jeg er bekymret for å se hva som kommer til å skje når juleselskapene er avholdt og folk tester seg igjen.

Ifølge VGs coronaoversikt har Skien fortsatt en stigende smittetrend, med 482 smittetilfeller per hver 100 000 innbygger de siste 14 dagene.

FRYKTER ØKNING ETTER JUL: Kommuneoverlege i Skien, Vegar Høgli, er redd for smittetallene skal stige igjen i kjølvannet av juleselskapene. Foto: Privat

Det er nesten tre ganger så mye som Oslo, som har registrert 173 tilfeller per hver 100 000 innbygger i samme periode.

Skien kommune har nå et smittesporingsteam på cirka 40 personer. Selv om det er juleferie, er mange fortsatt på jobb.

– Akkurat nå konsentrerer vi oss mest om å følge opp nærkontakter, ettersom det er der vi har sett mest smitte nå, forteller Høgli.

Vurderer nye tiltak

Nå vil kommunen gjøre løpende vurderinger de neste dagene, både når det kommer til karanteneunntaket for ansatte på det aktuelle sykehjem og eventuelle lokale innstramninger av tiltak.

– Vi vurderer nye tiltak. Vi er også i løpende dialog med Folkehelseinstituttet for å vurdere hvilke nye tiltak som kan være aktuelle. Vi følger med nærmest fra time til time, sier kommuneoverlegen.

For øyeblikket har kommunen 17 lokale tiltak, i tillegg til de nasjonale tiltakene.

De har blant annet forbud mot private sammenkomster på over 10 personer, skjenkestopp etter klokken 22 og påbud om munnbind på offentlig transport, butikker og kjøpesenter.

les også Pakker ut vaksinen på Ullevål: - Denne dagen har vi har sett frem til lenge

Når det gjelder karanteneunntaket for ansatte, har ikke Høgli mulighet til å gi et nøyaktig svar på hvor lenge dette vil vare.

Det har til sammen vært ansatte i karantene på fire sykehjem i kommunen, og smittede beboere på to av dem.

– Vi har hatt en god dialog med de ansatte og de pårørende, men jeg kan ikke svare på hvor lenge dette vil vare.