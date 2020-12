FHI: Flytter helsepersonell frem i vaksinekøen

Vaksinering av høyt prioriterte grupper helsepersonell kan starte allerede fra uke to.

Publisert: Nå nettopp

Det sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

– Det er fornuftig allerede nå å forberede vaksinasjon av de høyest prioriterte helsepersonellgruppene sammen med de eldste, sier hun.

Beboere i sykehjem står først i køen når den etterlengtede coronavaksinen skal fordeles rundt om i hele landet. Deretter er det den eldste delen av befolkningen.

Men helsepersonell har til nå stått bak alle de andre som defineres som risikogrupper i prioriteringslisten.

FHI har sagt at dette kan justeres hvis smittesituasjonen endres.

– Denne justeringen gjør vi nå, sier Stoltenberg.

les også Hundrevis av vaksinedoser har gått i søpla

Fare for utbrudd

Grunnen er en betydelig fare de neste ukene for lokale utbrudd. FHI er også bekymret for importsmitte og mutasjoner, ifølge Stoltenberg.

Alle over 45 år, beboere på sykehjem, samt personer over 18 med visse underliggende sykdommer, har høyere risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Jo større risiko, jo tidligere prioritering.

Siden den 22 desember har smittetrenden vært stigende i Norge.

Tirsdag ble det registrert 693 nye smittetilfeller. Dette er 229 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 464.

Det er også oppdaget fem tilfeller av den britiske muterte virusvarianten, som skal smitte raskere, i Norge de siste dagene.

les også Norges vaksineavtale er oppjustert: Får 1,2 millioner flere Pfizer-doser

FHI har også besluttet, etter en prosess med legemiddelverket, at de vil anbefale bruk av vaksinerestene som er igjen i glassene Pfizer-vaksinen kommer i, etter at man har brukt fem doser.

Det sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse.

Det skal være mulig å få seks doser ut av glassene. Les mer om det her.