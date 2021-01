REAGERTE PÅ INNGREP: Bildet tatt april 2016 viser graving i forbindelse med utvidelsen av boligfeltet Viervangen. Foto: Privat

Skredbekymrede naboer klaget på Gjerdrum-utbygginger – ble ikke hørt

Tord Høivik og Bozena Rasmussen er blant flere Ask-beboere som klaget på utbygging på grunn av skredfare. – Dessverre skjedde det som flere, inkludert oss, advarte mot.

Bekymring for kvikkleireskred var en av årsakene til at beboere på Ask i Gjerdrum i 2016 opprettet aksjonsgruppen «Aksjon Sikkerhet Ingelstun», ledet av Bozena Rasmussen.

Boligfeltet Ingelstun ligger rundt 300 meter nord for Nystulia, der det massive skredet gikk 30. desember.







Aksjonsgruppen mente at kommunen aldri skulle ha gitt tillatelsen i 2015 til å utvide feltet Viervangen med ti boliger, fordi inngrepene i bekkeløpet ville bli for omfattende.

Se på kartet hvor boligfeltene ligger i forhold til hverandre:

ASK: Kvikkleireskredet gikk i feltet Nystulia B9, markert som «Område 3» på kartet. Ingelstun ligger nord for Nystulia, i retning Ask sentrum. Foto: Gjerdrum kommune

Mer konkret fryktet de at utbyggingen kunne medføre økt skredfare som følge av kvikkleire i grunnen. Derfor ønsket gruppen grundigere undersøkelser av grunnforholdene.

– I den situasjonen vi nå er i, hvor tragediene og ødeleggelsene er så store, får det være det primære. Men vår aksjon føyer seg til en rekke varsler. Dessverre skjedde det som flere, inkludert oss, advarte mot, sier Tord Høivik i aksjonsgruppen til VG.

Han og kona, aksjonsleder Rasmussen, ble evakuert fra boligen sin på Ingelstun etter skredet og har nå reist til familie på Vestlandet.

Det er foreløpig for tidlig å si hva som forårsaket kvikkleireskredet som krevde ti liv og rev med seg flere enn 30 boenheter. En ekstern ekspertgruppe skal granske skredet. I tillegg er det iverksatt en politietterforskning.

Skredeksperter VG har snakket med sier at en aktuell hypotese er at det startet flere hundre meter sør for boligene i Nystulia, før det bredte seg nordover og stoppet inne mellom husene. De viste blant annet til at de som skal finne årsaken bør se på bekker og vannveier.

OMFATTENDE: Prosessen med å klage til kommunen på inngrepene tok lang tid. Etter avslagene bestemte Tord Høivik og Bozena Rasmussen seg for å legge det fra seg. Foto: Privat

– Krevende for vanlige beboere å sette seg inn i

Beboerne på Ingelstun ble først oppmerksomme på utbyggingen da huggingen av skog i bekkeløpet hadde begynt. De nærmeste naboene har god utsikt til ravinen fra boligen sin.

De opplevde at kommunen ikke informerte dem godt nok i forkant av arbeidet, slik at de kunne klage i tide.

Nabovarselet fra kommunen, med tittel «Varsel om mindre endring av reguleringsplan for del av B10, Ask», er datert 23. april 2015. Klagefristen ble satt til 15. mai.

Misvisende, påpekte aksjonsgruppen, som mente tittelen ga inntrykk av at det var snakk om ubetydelige endringer i terrenget.

– Jeg tror kommunen har gjort det riktig etter boken, men det er krevende for vanlige beboere å sette seg inn i hva varselet betyr. For å komme med effektive innsigelser må man legge mye arbeid i å sette seg inn i det faglige, sier Høivik.

Han henviser til Plan- og bygningsloven, som stiller krav til medvirkning.

Kommunen: «Grunnforholdene har blitt grundig vurdert»

Aksjonsgruppen leverte sin klage i april 2016 – ti måneder etter at kommunen hadde gitt tillatelse til utbyggingen. De pekte blant annet på at Norges Geotekniske Institutts (NGI) foreslåtte stabiliseringstiltak ville bli langt mer omfattende enn det som først var planen.

Klagen ble avslått fordi klagefristen hadde gått ut.

FJERNET TRÆR: Inngrepene burde aldri ha blitt gjort, mener aksjonsgruppen. Bildet er tatt i 2016. Foto: Privat

Rådmannen viser i avslaget til at «grunnforholdene har blitt grundig vurdert, både i planprosessene og underveis i byggesakene. Rådmannen legger derfor til grunn at utbygging i samsvar med gitte tillatelser og geotekniske undersøkelser har vært forsvarlig».

Klagen på avslaget ble avvist av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), som også viser til at klagen til kommunen ble fremsatt for sent.

Nabofelt med advarsel: «Risiko for kvikkleire må vurderes nøye»

Den andre naboklagen, som VG har fått innsyn i, gjaldt utbygging i feltet Vestvang 2 som ligger i motsatt ende av bekkeløpet fra Nystulia og Ingelstun. Utbyggeren søkte om å bygge opptil 210 boenheter i dette området, som ligger innenfor hensynssone for ras- og skredfare.

Det var Sameiet Vestvang som i november 2018 fremmet innsigelsene mot søknaden. Også de var bekymret for mulige konsekvenser av utbygging, og understreket at «risiko for kvikkleire må vurderes nøye for ethvert tilfelle før tiltak kan igangsettes».

– Som naboer vil vi føle trygghet om det søkes råd hos NVE i denne forbindelse, skriver sameiet.

Byggearbeidet til feltet Vestvang 2 har pågått siden høsten 2020. Etter skredet har kommunen alvorlig tvil om de har hatt godt nok beslutningsgrunnlag når de har gitt tillatelse til prosjektet.

Derfor har de opprettet tilsyn. Eksterne aktører skal blant annet ved å vurdere geoteknikken og sikringsarbeider i området.

– Vi kommer til å gjennomgå alt som er gjort av planlegging og prosjektering av terrenginngrepet i ravinen, sa virksomhetsleder for plan, oppmåling og bygg, Berit Adriansen, onsdag.

KAN TA TID: Kommunen avventer en NVE-rapport om områdestabiliteten før de kan konkludere om de har tatt nok hensyn til grunnforholdene. Foto: Heiko Junge

Etterlyste sikringstiltak

Sameiet Vestvang var også bekymret for områdestabiliteten:

– Stabiliteten under og etter utbygging av omsøkt bebyggelse er ikke analysert, hverken i geoteknisk rapport eller i ROS-analysen, påpeker de, og etterlyser beregninger og beskrivelser av nødvendige sikringstiltak.

Heller ikke Sameiet Vestvang ble hørt av kommunen og Statsforvalteren, som viste til at den geotekniske prosjekteringen skulle behandles i en egen byggesak.

I bestemmelsene for selve detalj-reguleringsplanen for Vestvang, heter det:

«Hensynssonen omfatter ras- og skredfare ved dagens situasjon i området. Områder merket med rasfare kan ikke fylles opp eller bebygges uten at det er satt i verk tiltak som gjør at faren er eliminert for det enkelte bygg eller infrastruktur. Nødvendige sikringstiltak skal utføres og dokumenteres i henhold til geoteknisk fagrapport.»

NVE: – Tar prøver av grunnforholdene

På et informasjonsmøte i Gjerdum kommune onsdag i forrige uke sa Paul Christen Røer fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at det de siste dagene har brukt to til tre borerigger i Ask sentrum for undersøke grunnforholdene.

– Vi tar prøver av grunnforholdene, men trenger enda mer tid for å forsikre oss om at det vil være helt sikkert å kunne flytte tilbake for noen av de evakuerte, sa Røer, som antydet at helt i slutten av januar eller begynnelsen av februar vil noen kunne flytte tilbake.

Han sa også at det ville være noen hus som lå så nær skredkanten at de kunne bli utelukket fra tilbakeflytting.