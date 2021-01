Advarer mot negative konsekvenser Kristin Nervik i Datatilsynet ber skolene vurdere hvor ofte de skal be elever og studenter sette på kamera . Ivar Brandvol Av Publisert 11. januar, kl. 16:30 Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel | post@iljahen Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Student Thea Larntvet (23) mener det er uetisk av forelesere å forlange åpent kamera fra hjemmene. Neste side (3) Forrige side (1)

Daniel Martinsen (16) i Elevorganisasjonen . Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Elever føler seg presset av lærere. Slå på lyd Neste side (5) Forrige side (3)

Datatilsynet advarer mot negative konsekvenser for elever og studenter

Elever og studenter reagerer på det de oppfatter som tvangen kamerabruk når de har hjemmeundervisning. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Elever og studenter skrur av kamera, blant annet for å unngå at bilder av dem spres av medelever. Datatilsynet advarer mot negative konsekvenser, men sier kamera ikke er i strid med personvern.

Publisert: Nå nettopp

Debatten om kamera skal være påslått hjemme hos elever og studenter har gått høyt på mange skoler de siste ukene. Nylig skrev VG om at svært mange ønsker å skru av, til lærernes store fortvilelse.

Mange elever og studenter har tatt kontakt med VG og fortalt om det de opplever som trusler om anmerkning, samt registrert fravær.

Thea Emilie Larntvet Foto: Privat

Thea Emilie Larntvet (23) studerer på Universitetet i Sørøst-Norge, og har vært på digitale forelesninger med 170 studenter der mørke skjermer har blitt et tema. Hun mener det er uetisk å oppfordre til kamera når studiet er basert på tillit.

– Med familie eller andre ting i hjemmet i bakgrunnen, kan det også virke sjenerende og forstyrrende. De fleste syns rett og slett det er litt ubehagelig å ha kamera på under forelesninger. Jeg tenker at hver enkelt student har ansvar for å være til stede og følge med for egen læring, og dette er skolene nødt til å stole på og akseptere ved en slik undervisningsform, sier Larntvedt.

– Jeg mener det er uetisk når undervisningen er tillitsbasert.

Redde for å bli avfotografert

– Det føles helt feil å sitte hjemme på sitt eget rom med kamera på mens andre kan sitte å se på deg og ta bilder av deg uten at læreren har kontroll, sier elev fra en videregående skole på Østlandet.

Flere av elevene og studentene som VG har snakket med, har opplevd noe lignende. At andre har tatt bilder fra teams og deretter delt dem i ulike grupper.

– Fikk tilsendt et uflatterende screenshot av meg fra zoom-undervisningen. Dette følte jeg var veldig ubehagelig, sier student (25) til VG.

Datatilsynet: – Vurder omfanget

Camilla Nervik, seksjonssjef Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel | post@iljahen

– Fra Datatilsynet ønsker vi å påpeke at det å bruke kamera kan ha negative konsekvenser ettersom det helt tydelig oppleves mer belastende enn om kameraet ikke er skrudd på. Personvernregelverket angir ikke at det er et direkte forbud og heller ikke et direkte påbud mot å ha på kamera, sier seksjonssjef Camilla Nervik.

Hun oppfordrer til diskusjon rundt kamerabruk.

– Det bør stilles spørsmål ved hva formålet med å ha på kameraet er, og man bør alltid vurdere om det er rom for å begrense omfanget, sier Nervik.

Hun peker på at det er gode argumenter både for og imot kamera.

– Trolig ligger svaret i de fleste tilfeller et sted imellom – at man elevene må tåle å ha på kamera noe og at lærerne må leve med litt mindre oversikt enn om man var i en vanlig klasseromssituasjon.

Elever og studenter reagerer på det de oppfatter som tvangen kamerabruk når de har hjemmeundervisning. Foto: Peter Byrne / PA Wire

– Alle må ha kamera

– Vi hadde en lærer som meldte fravær på elever som ikke brukte kamera, sier elev ved Jessheim Videregeående skole til VG.

I meldingen som klassene fikk, presiserer læreren:

«Alle må ha på kamera! Jeg regner deg ikke som til stede hvis kamera er av».

les også 8 rettigheter norske elever har

Jessheim: Rektor vil rydde opp

Rektor Christian Andresen avviser at dette er en policy ved skolen og vil rydde opp:

– Når det gjelder det læreren skriver, må det bero på en misforståelse som vi selvfølgelig må rydde opp i. Skolen har ikke dette som policy, sier Andresen.

Han opplyser at de sterkt oppfordrer elevene til å ha på kamera. Men sier de ikke ilegger elevene noen sanksjoner dersom de nekter.

Foto: Geir Olsen

– Det gis ikke sanksjoner fra skolen hvis noen nekter å skru på kamera. Men vi oppfordrer sterkt alle til å gjøre det, fordi vi tror det gir bedre læring for elevene, sier han.

les også − Må vurdere om vanlig eksamen blir rettferdig

– Får anmerkning

– På min skole, Skogmo Videregående i Skien, får vi anmerkning dersom vi ikke har på kameraet under undervisningen, skriver elev til VG.

Rektor:

Rektor Morten Berg-Jensen sier at det til nå har vært ulike måter å håndtere kamera-utfordringen på.

– Vi jobber med å få på plass en offisiell policy nå i løpet av kort tid, før skoleåret er kommet for langt, sier Berg-Jensen.

– Har dere gitt anmerkning eller registrert fravær på elever som nekter å skru på kamera?

– Her må jeg vise til at det gjerne blir tre grupper i digital undervisning. Elever som er hjemme av helsemessige årsaker, elever som er hjemme på grunn av karantene eller rødt nivå, og vi har de som ikke har dokumentert fravær. Den siste gruppen får selvfølgelig registrert fravær. I den andre gruppen har det i stor grad vært en utfordrende vurdering for den enkelte lærer om fravær skal registreres eller ikke.

SKRU AV ELLER PÅ? Dilemma for mange elever og studenter med hjemmeundervisning. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Nedsatt ordenskarakter

– Har du ikke på kamera, og læreren din ikke er grei, får du anmerkning og risikerer nedsatt ordenskarakter, skriver elev ved Kongsberg Videregående skole til VG.

Rektor: – Krav om tilstedeværelse

Slik svarer rektor Hanne M. Hagby:

– Elever får fravær dersom de ikke er til stede og deltar i undervisningen. Det er ikke en risiko – elevene vet godt om de er deltar eller ikke. De kan ikke sitte passive med avslått kamera, de må tydelig gi seg tilkjenne. En diskusjon om kamera eller ikke tas med den enkelte. Noen ganger skrus kamera av pga. dårlig nett. Dette skal selvsagt ikke gå ut over eleven. Men her må altså elev og lærer ha dialog, sier Hagby.

Daniel Martinsen (16), fylkesleder i Elevorganisasjonen. Foto: Privat

Ber skoler droppe krav

Fylkesleder Daniel Martinsen i elevorganisasjonen ber skoler og lærere droppe all tvang.

– Det er lærere som truer elever med anmerkning eller nedsatt karakter. I tillegg venter de med å starte timen til alle har skrudd på kamera. Vi mener at lærerne ikke skal kreve at elevene har på kamera i timen, sier Martinsen.

Må bevise at man er til stede

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit, sier de generelt oppfordrer studentene til å ha på kamera. De har prøvd ut et grep i starten av timene.

Marie Knutsen Bruntveit, leder i studentparlamentet OsloMet. Foto: Brian Cliff Olguin

– Slik jeg forstår det, er det blitt vanlig praksis at en i undervisning med obligatorisk oppmøte skrur på kamera i starten av timen for å «bevise» at en er til stede, men det er lov å skru av etterpå, sier Knutsen Bruntveit.