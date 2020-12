Ifølge Yr.no vil det komme nærmere 90 millimeter nedbør i Oslo de neste dagene. Foto: SCANPIX

Varsler kraftig uvær

Hele Norge vil rammes av kraftig vind i den første delen av romjulen. På Østlandet og Sørlandet toppes vinden med store mengder nedbør.

Publisert: Nå nettopp

– Det blir skikkelig uvær på Sør- og Østlandet. Det kommer mye nedbør og vil blåse kraftig nå i helgen, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til VG.

Du bør nyte soltimene første juledag godt, for det tar snart slutt. Meteorolog Selberg forklarer at årsaken til uværet som ventes i løpet av de nærmeste dagene er et stort lavtrykk som ligger utenfor Island. Lavtrykket dominerer værsituasjonen for hele landet.

Ifølge meteorologen vil nedbøren sannsynligvis komme som regn i lavlandet og snø i høyden og i innlandet.

– Det er vanskelig å si noe om snøgrensen. Det vil snø ganske mye i fjellet og i indre strøk fra lørdag på Østlandet og Sørlandet. I lavere strøk vil det antakeligvis gå over i regn etter hvert. Noen steder ligger temperaturen rundt null grader, og da er det vanskelig å si om det blir snø eller regn, sier Selberg.

– Men det blir mest sannsynlig vanskelige kjøreforhold.

Ifølge Yr.no er det varslet nesten 90 millimeter regn fra lørdag til tirsdag, og det er også varslet jordskredfare.

Uværet vil kanskje være bra for tålmodige juleturister i fjellet. Det vil bli et bra påfyll med snø mange plasser og gode skiforhold i løpet av romjulen.

– Man bør være forsiktig om man skal over fjellet i Sør-Norge i helgen. Det vil bli kraftig vind, noe som gjelder fjellet i hele landet, sier Selberg.

Meteorologen mener sørlendingene og østlendingene taper juleværet de nærmeste dagene - men at det deretter blir relativt likt vær over hele landet resten av julen og nyttårsaften.

– Det skjer ikke så mye dramatisk i Nord-Norge i helgen, men det kan bli en del vind på utsatte plasser i en periode, kanskje opp mot storm. Det kan komme noe snø, men det er ganske lite. Været vil holde seg tørt og på minussiden i helgen, men så stiger gradene til rundt null, sier han.

I Nordland er det imidlertid varslet snøfokk fra lørdag morgen.

– Der er det litt mer vær på lørdag. Det vil være minusgrader gjennom helgen, tørt og sør-østlig vind.

I Midt-Norge og på Vestlandet vil også kraftig vind prege helgeværet – samt noe regn i ytre strøk og snø i innlandet og høyden.

Slutten av romjulen og nyttårsaften blir imidlertid bedre. Da er det ventet tørt og kjølig være over hele Norge.

– Det vil bli minusgrader mange plasser, slik det ser ut nå. Og det vil bli lite nedbør i hele landet, sier meteorologen.