Tror spektakulær meteor traff Snåsa

En ildkule lyste torsdag opp kveldshimmelen over Trondheim. Det kan nesten se ut som den traff Tyholttårnet, men en meteorekspert tror den gikk i bakken i Snåsa.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En meteor suste over Trøndelag kl. 18.35 torsdag.

– Det er helt fantastisk flott. Den lyser veldig lenge, så det er en ganske pen stor stein, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk.

Kameraet som fanget ildkulen på film er satt opp av Trondheim Astronomisk Forening. Det står på taket av Strinda videregående skole, som ligger i nærheten av Tyholttårnet i Trondheim, skriver NRK.

– Synlig sett gikk den veldig sakte, og den kom i veldig flat bane, så jeg tror denne har riktig hastighet til at det kan komme stein på bakken, sier Bilet.

Han anslår at meteoren kom inn i en bane på rundt 45 grader.

– Da lyser de lenge, og det er mer spektakulært å se på.

METEORITT: Disse romsteinene slo hull i taket på en hytte i Rodeløkka kolonihage i Oslo i 2012. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Bilet sier at meteoren typisk vil ha en inngangshastighet når den treffer atmosfæren på mellom 15 og 30 kilometer i sekundet og så vil bremse ned til rundt 300 kilometer i timen i det den slukner.

– 90 prosent av meteoren brenner opp i atmosfæren. Går det ned mot 10–15 kilometers høyde og slukner der, så er det gode sjanser for stein på bakken.

Norsk meteornettverk skriver at det er meldt om et kraftig drønn hørt over Steinkjer og Snåsa.

– Den retningen meteoren kommer mot vil ha det kraftigste smellet. Vi vet ikke helt nedslagsfeltet ennå, for vi er avhengige av veldig fint vær fra flere stasjoner for å triangulere nøyaktig retning, men vi tipper kanskje Snåsa. Det kan være et utgangspunkt.

METEOREKSPERT: Morten Bilet holder en meteoritt. Foto: Privat

– Hva tenker du om muligheten for å finne meteoritten?

– Det er alltid mulig å finne noe når de er så store som dette. Hvis den har lyst ned til 13–17 kilometers høyde, da blir det ofte stein på bakken. Men, det er klart at det er én meter snø noen steder nå, så det begynner å bli litt vrient, sier Bilet.

VG skrev nylig om en meteor som falt ned like ved NORSARs stasjon i Løten rett etter midnatt tirsdag 5. januar.

Sammen med andre fra Norsk meteornettverk og NORSAR, var Bilet onsdag denne uken ute og lette etter meteoritt fra Løten-meteoren.

– Det var veldig morsomt. Vi fant ikke noe nå, men vi har et veldig lite område. Det er nålen i høystakken akkurat når det er snø, men man kunne ha vært heldig.

Bilet er likevel optimistisk til at de skal klare å finne meteoritt fra Løten-meteoren. Ved å kombinere videoobservasjoner med NORSARs seismiske data, har de klart å avgrense nedslagsområdet til en kvadratkilometer.

– Det blir litt å gå over det, det er ikke det, humrer Bilet.

METEORITTJAKT: Petter Biong (t.v) og NORSARs Tormod Kværna under letingen etter Løten-meteoritten. Foto: Morten Bilet, Norsk meteornettverk

– Det er sikkert litt lettere når det ikke er snø?

– Det er nettopp det, vi har brukt ski og truger og gått litt i tett skog og litt i åpent. Dessverre kom det litt nysnø og ødela for denne her, men til våren så er vi der, sier Bilet.

De eventuelle romsteinene fra Løten håper han å kunne føye til samlingen på de foreløpig 16 meteorittene som er registret funnet i Norge. Nesten alle er utstilt på Naturhistorisk museum.

Ps. Romsteinene har mange navn. I verdensrommet blir de kalt meteoroider. De som kommer inn i jordens atmosfære blir kalt meteorer, etter lysfenomenet som oppstår. Steinene fra en meteor som har truffet bakken kalles meteoritt. (Kilde: Norsk romsenter)