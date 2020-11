VG-Peil-Logo Slik vil Asheim følge opp studentene Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er bekymret for at smitteverntiltakene over tid gjør at studenter føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Nå leverer en ekspertgruppe anbefalinger for hvordan å følge opp studentene. Siri Nilsen Ahmer Av Publisert 23. november, kl. 09:58 Terje Pedersen Blant anbefalingene er en mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud. – (...) Vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen. I tillegg til å følge opp med konkrete tiltak skal vi også se på hvordan vi best kan bruke de 10 millionene vi nylig fikk for å følge opp studentene, sier Asheim. FRIEDEMANN VOGEL / EPA Ekspertgruppen har medlemmer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet. Norsk studentorganisasjon, ANSA, Organisasjon for norske fagskolestudenter og samskipnadsrådet har deltatt på alle møter.

Ekspertgruppen ledes av Kunnskapsdepartementet og ble dannet tidligere denne måneden. Regjeringen har foreslått å økt bevilgningene til studentsamskipnadene med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det satt av 10 millioner i 2021 til tiltak for studentenes psykiske helse. Ekspertgruppen anbefaler blant annet:

God informasjon:

Gruppen mener en egen nettside med oppdatert oversikt over sosiale tilbud til studentene bør finnes på alle studiesteder. Det bør også være mulig for studentene å selv komme med innspill og ønsker i nettløsningen. Denne kan utvikles og driftes i regi av institusjonene, studentorganisasjonene, samskipnadene eller flere av disse i samarbeid.

Faste seminargrupper:

Institusjonene bør sikre at studenter deltar i seminargrupper. Disse gruppene bør kunne møtes både på lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler.

Faglige og sosiale aktiviteter:

Gruppen mener alle studenter bør få noe undervisning på studiestedet, og så langt det er mulig få bruke lesesaler, bibliotek, kantiner og andre rom til faglige og sosiale aktiviteter, forutsatt at studenter kan følge regler og råd om smittevern. Hvis studentene får være litt mer sammen på studiestedet, med gode smitteverntiltak, kan dette minske behovet for sosialt samvær på fritiden hvor det kan være vanskeligere å kontrollere at smittevernreglene overholdes.

Struktur i hverdagen:

Mange trenger hjelp til å få struktur i studiehverdagen, særlig når mye av den foregår hjemme. Derfor bør samskipnadene, institusjonene eller andre vurdere å tilby vekketjeneste og kurs i for eksempel eksamensstress-mestring, motivasjon, hvordan unngå prokrastinering, digital studieteknikk og personlig økonomi.

Øke det psykiske helsetilbudet:

For studenter som har det ekstra vanskelig under pandemien er det viktig at tilbud om samtaler eller psykisk helsehjelp er tilgjengelig, fysisk eller digitalt. På grunn av høyt press på de offentlige helsetjenestene må samskipnadene i økende grad håndtere mer komplekse problemer enn normalt. Derfor mener ekspertgruppen det er behov for å øke kapasiteten i studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud.

Publisert: 23.11.20 kl. 09:58 Oppdatert: 23.11.20 kl. 10:30