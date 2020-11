VARSLET: Politiet fortalte i helgen hvordan de oppdaget at det på kort tid oppsto et ungdomsmiljø i Molde som testet ulike typer narkotika. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Flere bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Selv om barnevernet fikk færre bekymringsmeldinger da Norge stengte ned, økte antall meldinger fra privatpersoner over store deler av landet.

Nå nettopp

VG har undersøkt hvordan bekymringsmeldingene til barnevernet endret seg da skoler, barnehager og offentlige tilbud ble stengt i mars.

Ved å analysere over 18.000 meldinger har VG vist at barnevernet fikk 1300 færre meldinger om nye barn fra offentlige tjenester som skole, politi, barnehager og helsesykepleiere sammenlignet med året før.

Samtidig fikk barnevernet 300 flere bekymringsmeldinger fra privatpersoner som naboer, slektninger og venner.

Størst var økningen i Viken fylke der privatpersoner sendte dobbelt så mange bekymringsmeldinger da samfunnet stengte ned.

Søndag skrev VG om hvordan det i løpet av kort tid vokste fram et svært ungt rusmiljø i Molde under pandemien. Dette er et problem politiet har sett flere steder i Norge.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske barneverntjenester om hvem som sendte bekymringsmeldinger til barnevernet i perioden 1. mars til 1. mai 2019 og 1. mars til 1. mai 2020. VG har bedt om et uttrekk av meldingene i nye saker. Altså meldinger som gjelder nye barn, ikke aktive saker der barnevernet allerede er inne med tiltak rundt familien. I en to måneders periode fikk barnevernet 8750 nye bekymringsmeldinger, det er rundt tusen færre enn året før. Til sammen 18437 meldinger er fordelt på tolv kategorier: Barnevernstjeneste, Politi/lensmann, Skole, Mor/far/foresatte, Andre privatpersoner (der det er opplyst har VG inkludert tall fra kategoriene øvrig familie og barnet selv), Lege/sykehus/tannlege, Barnevernvakt, Skolehelsetjeneste/helsestasjon, Barnehage, Andre (inkl. anonyme meldinger), Andre offentlige (inkl. krisesenter, PPT, UDI) og NAV. Da samfunnet stengte ned sank antallet bekymringsmeldinger fra lærere, barnehager og skolehelsetjeneste kraftig. Det kom 902 færre meldinger fra disse gruppene. Samtidig økte antall meldinger fra andre privatpersoner med over 300 meldinger, noe som utgjør en økning på 42 prosent. Innsynet er besvart av 217 barneverntjeneste. Det utgjør 97 prosent av landets kommunale og interkommunale tjenester. En tjeneste har avslått VGs innsynsbegjæring. Vis mer

Professor: – Et offentlig ansvar

Jusprofessor og tidligere leder i FNs barnekomité, Kirsten Sandberg, sier det er bra at private har hatt øyne og ører åpne under pandemien.

– Kanskje ble det ekstra vanskelig å lukke øynene når man vet at skole og barnehage er stengt, sier Sandberg.

BEKYMRET: Jusprofessor Kirsten Sandberg har tidligere ledet FNs barnekomité. Hun sier det er viktig at nærmiljøet tar ansvar, men at det er et offentlig ansvar at sårbare barn blir sett og fulgt opp. Foto: Anja Niedringhaus / AP

– Det kan også bety at omsorgssvikten ble mer synlig i nærmiljøet. Enten fordi det skjedde mer alvorlige ting, eller fordi flere voksne var hjemme og fulgte med.

– Er det et offentlig eller privat ansvar å fange opp barn som blir utsatt for omsorgssvikt?

– Alle har plikt til å avverge straffbare handlinger. Men det er et offentlig ansvar at sårbare barn blir sett og fulgt opp. Dersom det offentlige svikter, blir det desto viktigere at private og nærmiljø tar ansvar.

– På et vis ble jo ansvaret privatisert da offentlige tjenester stengte, sier Sandberg.

les også Slår alarm om skolebarna

Størst økning i Viken

I Nordre Follo kommune i Viken fikk barneverntjenesten 27 meldinger fra «andre privatpersoner» i mars og april. Til sammenligning fikk de 4 meldinger i 2019 og 9 i 2018.

Virksomhetsleder Berit Jacobsen viser til den stressende situasjonen da mange havnet på hjemmekontor, skoler og barnehager holdt stengt og jobb og undervisning skulle skje hjemmefra.

– Da alt dette foregikk i hjemmet fikk naboer og nettverk mer innsikt i fungeringen i familien og noen fikk en økt bekymring for forhold de tidligere hadde vært urolige for, som gjorde at de valgte å ta kontakt med barneverntjenesten, skriver Jacobsen.

Barnevernet i Nordre Follo fikk nesten en dobling i meldinger om høy grad av konflikter i hjemmet, fra 15 og 17 meldinger i tidligere år, til 39 i år. Samtidig fikk de langt færre meldinger om vold i hjemmet der antallet meldinger ble redusert fra 31 til 13 meldinger.

Se Helsedirektoratets Espen Nakstad svare på VG-lesernes spørsmål:

– Samfunnet tok ansvar

I Lørenskog kommune fikk barneverntjenesten seks ganger så mange bekymringsmeldinger fra privatpersoner sammenlignet med året før.

– En av årsakene til økning av meldinger fra private i denne perioden er at det kom meldinger på familier med mange barn. Det var også flere meldinger som var sjikane i denne perioden, skriver assisterende barnevernleder Anne Lise Bangsund.

– Noen av meldingene fra private kan også være at det var fokus i mediene på at naboer og familie bør følge nøye med og melde til barneverntjenesten.

Også i Asker kommune fikk barneverntjenesten en seksdobling av private melder.

– Det kan se ut som at privatpersoner har tatt sitt samfunnsansvar med å melde bekymring. I samme periode var det stort fokus fra myndighetene om å bry seg om andre. Det kan se ut som at Asker-samfunnet nettopp har gjort det, skriver barnevernsjef Anne-Karin Andvik.

VGTV: Har du hørt om de nye hurtigtestene for coronaviruset?

De samme to månedene fikk barnevernet nesten halvert antall bekymringsmeldinger fra skoler, barnehager og helsestasjoner i Asker kommune.

VG har tidligere skrevet om hvordan 234 kommuner omdisponerte helsesykepleiere til testing og smittearbeid.

– De fleste barn og unge var ikke fysisk til stede på skolen og barnehage, i denne periode. Helsesykepleierne ble omdisponert til annet arbeid i kommunen. For å avdekke bekymring kan tallene bekrefte at fysisk tilstedeværelse er avgjørende, skriver Andvik.

Publisert: 23.11.20 kl. 06:11