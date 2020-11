INNRYKK: Uniformer, undertøy og sko er blant tingene som blir delt ut til nye rekrutter i Forsvaret første dag. Foto: Torstein Bøe

Soldater i forsvaret må bruke gamle truser og bh-er

Intimt tøy som soldater tidligere fikk til odel og eie ved dimittering, må fra desember bli levert inn til Forsvaret igjen.

Oppdatert nå nettopp

Nå frykter tillitsvalgte i Forsvaret at det vil føre til at soldater velger å bruke sitt eget sivile tøy i stedet for det brukte undertøyet de får utlevert.

– Dette har skapt reaksjoner blant soldatene. Dette er intime artikler man gjerne ikke deler med andre, enten man er i Forsvaret eller ikke, sier landstillitsvalgt Anette Hyldmo til VG.

Hun har fått tilbakemeldinger fra soldater og tillitsvalgte ved forskjellige leirer i landet.

Skulle noen av soldatene få yrkesskader som følge av å bruke sivilt tøy – som blant annet frostskader under en øvelse – vil de ifølge Hyldmo ikke ha krav på erstatning fra Forsvaret.

Det var Forsvarets forum som først omtalte saken. Avisen skriver at bakgrunnen for at soldater må levere inn brukt undertøy, er at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) mangler såkalt kroppsnær personlig bekledning og utrustning (PBU).

Det er plagg som ullundertøy, T-skjorter, truser, bh-er, sokker og håndklær det dreier seg om, opplyser kommunikasjonssjef Hans Meisingset i FLO til avisen.

REAGERER: Anette Hyldmo, landstillitsvalgt i Forsvaret. Foto: Håvard Madsbakken

Har ikke prioritert store lager

Til VG sier Meisingset at «det over tid har blitt for lave beholdninger av enkelte artikler» på lagrene til Forsvaret.

– Det har ikke vært prioritert å ha store lager av tøy sammenlignet med slik det var for flere år siden, sier Meisingset.

– Hvorfor ikke?

– Det handler om prioriteringer som har blitt gjort, og at det ikke har vært samme fokus på beredskap som tidligere.

les også Mener Forsvaret snikinnfører 16 måneders førstegangstjeneste

Meisingset trekker også frem at coronapandemien har gjort situasjonen «mer komplisert» for dem i form av «forsinkede leveranser».

– Noen av produsentene våre er i Asia, og logistikken er generelt berørt av pandemien, sier han.

Han sier videre at det foreløpig er Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret som har fått beskjed om endringen.

– Vil få undertøy som andre har lagt igjen

Landstillitsvalgt Hyldmo mener på sin side at jobben FLO har gjort, ikke er god nok. Hun forventer mer.

– Dette er bare nok en klesmangel i Forsvaret. Det er alltid de vernepliktige det går ut over, sier hun og legger til:

– Vi mener at FLO må ta ansvar for avvikene og planlegge bedre. Det er uakseptabelt at dette rammer soldatene gang på gang.

Alle som dimitterer fra desember og frem til 1. august 2021, må levere tilbake undertøyet. På innrykkene i tiden etter at ordningen trer i kraft, vil nye soldater kunne få utlevert undertøy som har blitt brukt av tidligere soldater.

– De som rykker inn i januar vil få undertøyet som andre har lagt igjen, sier Hyldmo.

Ville tatt på seg brukt undertøy selv

Kommunikasjonsansvarlig Meisingset sier at han for øyeblikket ikke har oversikt over hvor mange nye soldater som vil måtte ta på seg blant annet brukte sokker, truser eller bh-er.

– Det som blir levert ut på nytt, er vasket og sjekket. Sånn sett er det sirkulær økonomi – at vi bruker det en gang til, sier han.

Ifølge Meisingset har Forsvaret satt i gang dette tiltaket for å «være sikre på å ha nok undertøy».

– Soldater har ikke rett på å få utlevert nytt undertøy, seier han.

les også Dårlig klesvask i Indre Troms har ført til fotsopp og skabb blant soldater

– Ville du selv gått med undertøy som har vært brukt av andre før deg?

– Ja, og det har jeg gjort i mange år som soldat i Forsvaret selv. Så lenge det er helt, i orden, vasket og rent, så er det forsvarlig, sier Meisingset.

Hyldmo er derimot ikke like velvillig til å ta på seg brukt undertøy:

– Jeg hadde ikke brukt det om jeg hadde visst at undertøyet eller bh-en jeg fikk utlevert, hadde blitt brukt før meg.

Publisert: 30.11.20 kl. 21:23 Oppdatert: 30.11.20 kl. 21:33

Les også

Mer om Forsvaret