Ba om slutt på støyavtaler i stortingshøring

Stortinget holder åpen høring om hvordan vindkraft skal håndteres i framtiden. Tysværs ordfører ber om at det må bli slutt på støyavtaler.

I dag er det åpen høring om vindkraft på Stortinget. Der diskuteres regjeringens forslag til hvordan vindkraft skal håndteres bedre i framtiden.

Under høringen valgte ordfører i Tysvær, Sigmund Lier (Ap), å ta opp VGs dekning av støyavtaler.

Naboer til Tysvær vindkraft mottar 500.000 kroner, mot at de skriver under på at de godtar støy over grensen for det som er tillatt.

Ifølge kontrakten, som er konfidensiell, kan hverken de eller framtidige eiere klage når turbinene er på plass.

– VG har i helgen avdekket energilovens mangler, der staten godtar at utenlandske milliardselskap får kjøpe seg fri fra støykrav, innledet Lier med, under høringen.

– Hensynet til investeringsselskapet virker å være viktigere enn å sikre en god og tilstrekkelig utredning, der økonomi ser ut til å være viktigere enn folk sin helse.

ORDFØRER: Sigmund Lier (Ap) er ordfører i Tysvær kommune og leder for 203 kollegaer i Naturressurskommunene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Kan ikke godta

Lier leder også de 203 kommunene som har gått sammen i å danne «Naturressurskommunene». Han snakket på vegne av dem, under høringen:

– Dette kan vi ikke godta. Dette må vi sikre at vi endrer. Det er vondt å lese at man «bare kan si nei», og eventuelt møte en rettssak, sier Lier.

Han viser til uttalelsene fra de to ansvarlige statsrådene, Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V).

De slår ikke ned på bruken, men sier i stedet at naboer står fritt til å si nei.

Miljødirektoratet, som Rotevatn leder, har sagt til VG at de nå rydder opp i bruken av slike avtaler. De er ikke enig i at utbygger skal kunne planlegge med brudd på støykravet.

Flere politikere på Stortinget har også tatt til orde for å stanse praksisen.

TYSVÆR: Det gjøres klart for elleve turbiner på tre fjelltopper ut mot Boknafjorden. Mellom turbinene ligger flere klynger med hus. Foto: Gisle Oddstad

Planlegger brudd på støykrav

– Kommunen er forurensningsmyndigheten og det ansvaret er vi klare for å ta. Men hvordan skal vi få til det, når NVE allerede har godkjent forurensing i form av støy, skyggekast og blinkende lys? spør Lier.

Det er kommunene som nå har ansvaret for å følge opp forurensing fra vindkraftverk.

Støy over 45 dB for hus og hytter, er regnet som en forurensing. Ifølge Lier er det krevende å følge opp, når NVE har godkjent at det er planlagt med brudd på støykravet.

Lier tok også opp at de over 200 kommunene han representerer, ønsker at kommunene skal få saksbehandle vindkraft slik de behandler andre byggeprosjekter.

Kommunene ønsker også at vindkraft skal føre til skatteinntekter for kommunene, på lik linje med vannkraft.

Publisert: 14.10.20 kl. 10:33

