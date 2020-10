SMITTEBYKS: Plutselig steg antallet smittede i Gjøvik. For de fleste av dem er smittekilden foreløpig helt ukjent, og det jobbes intensivt med å finne en sammenheng og å begrense utbruddet. Foto: Frode Hansen

Smittehopp på Gjøvik: − Vi har ikke full oversikt

Gjøvik har fått et plutselig hopp i smittetallene og har satt krisestab. De fleste har ukjent smittekilde.

Oppdatert nå nettopp

– På fredag fikk vi plutselig fire nye tilfeller, og de hadde ingen klar sammenheng. Det var en med kjent smitte og tre med ukjente smittekilder. Etter det har det kommet på flere, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til VG.

I løpet av seks dager har antallet med bekreftet koronasmitte økt med 16 personer i Gjøvik. Fire av de smittede er helsearbeidere.







Til Oppland Arbeiderblad, som omtalte saken først, sier Fuglem Berg at hun frykter superspredere.

– Frykten er at vi har ukjente såkalte superspredere, som kanskje ikke vet at de er smittet. Derfor jeg ønsker at folk begrenser sin sosiale omgang og nærkontakt med andre enn sine aller nærmeste, sier hun.

Til VG presiserer hun at frykten for en superspreder er en frykt de i smittevernteamet har hele tiden, og at de ennå ikke vet om dette utbruddet er en massesmittehendelse.

Hun sier at de ikke har full oversikt over situasjonen, men håper det er et godt tegn de siste smittede er husstandsmedlemmer.

Kommunen venter på flere testresultater og smittesporerne ringer nå rundt for å få oversikt over hvem de smittede har vært i kontakt med.

Ifølge VGs tallspesial har Gjøvik kommune nå det største utbruddet siden starten av pandemien:

Satt krisestab

Selv om de ikke vet hvor mye av smitten kommer fra, begynner de nå å se noen sammenhenger:

– Det begynner å tegne seg et bilde av tre forskjellige sirkler av smitte. Vi tror vi klarer å slutte noen sirkler uten å vite hvor smitten kommer fra.

– Hvor mange er i karantene?

– Et par klasser er tatt ut av videregående skole. I tillegg har vi sendt ut meldinger til veldig mange som har vært på steder der smittede har vært.

Gjøvik har nå kontakt med FHI og har satt krisestab. Smittesporerne jobber på spreng for å sette folk i karantene og få oversikt over hvor smitten kommer fra.

Ifølge Oppland Arbeiderblad melder kommunen at det kan være aktuelt med ekstraordinært kommunestyremøte torsdag kveld for å iverksette bredere tiltak.

Ber innbyggerne være forsiktige

Kommunen oppdaget smittetilfelle ved et sykehjem på tirsdag. Etter det har de begrenset besøk på sykehjemmene i kommunen.

Kommuneoverlegen oppfordrer nå innbyggerne i Gjøvik til å skjerpe inn smittevernreglene: holde meteren og begynne å begrense det antallet mennesker de har nærkontakter med.

Publisert: 22.10.20 kl. 08:49 Oppdatert: 22.10.20 kl. 09:04

Mer om Coronaviruset Gjøvik Karantene Sykehjem