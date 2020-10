REGNE-JONAS: Ap-leder Jonas Gahr Støre har regnet på hva et kutt i permitteringspengene vil koste de permitterte fra nyttår og frem til og med mars. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Støre ut mot kutt i permitteringspenger: − En stor minusgave til jul

GARDERMOEN LUFTHAVN (VG) – Det er forferdelig å være permittert, men frykten er å minste jobben, sier permittert brann- og redningsmann Jørn Kåre Westengen.

Trond Morten Henriksen og Corazon Bråthen nikker.

– Jeg har samme frykten, sier Bråthen, som har vært permittert fra Raddison Blu-hotellet på Gardermoen siden mars.

– Jeg har ikke flydd siden i slutten av april. Når vi ser analyser som forteller at luftbransjen vil være ramme i mange år til, så tenker en jo sitt, sier SAS-pilot Henriksen.

Vi står i avgangshallen på Oslo Lufthavn. Her strømmet det før 12. mars daglig tusenvis mot innsjekkingen. Vi kikket nervøst bort for å se om det var lang kø.

I dag er det noen få som haster forbi - til en køfri start på reisen.

– Det er deprimerende stille, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen møter permitterte som er rammet av krisen.

TOMT: Den folketomme avgangshallen forteller mye om hvorfor så mange er permittert på Gardermoen: Fra venstre permitterte Jørn Kåre Westengen, Ap-leder Jonas Gahr Støre, permitterte Corazon Bråthen, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og permitterte Trond Morten Henriksen.

VG var her for vel en uke siden og synliggjorde at mange tusen av de rundt 15.000 ansatte er permittert og at oppsigelser er på vei. I taxefree-butikken er 63 av 780 på jobb. Resten er permittert.

De to er her for å høre om den kjipe virkeligheten det er å gå fra en trygg og god jobb den ene dagen, til null jobb og permittering den neste dagen - og så etterhvert være i den situasjonen i mange måneder.

– Det må oppleves for å forstå det. Den utryggheten er så fæl. Du vil jo så gjerne jobbe. Så ender du som permittert og med en gnagende frykt for at du også blir oppsagt. Vi merker det jo også godt på økonomien og vet det vil bli verre fra nyttår, når permitteringspengene reduseres, sier Bråthen, som er permittert, men tidvis får jobbe når det er behov.

FORTELLER OM FRYKTEN: Corazon Bråthen frykter at permittering kan ende i oppsigelse, fordi det ikke kommer folk til flyplassen - eller hennes arbeidsplass, Raddison Blu-hotellet.

Den økonomiske frykten hun viser til dreier seg om at regjeringen fra nyttår vil fjerne økningen i dagpenger for permitterte og ledige.

I forbindelse med coronautbruddet endret Stortinget reglene for beregning av dagpenger, fra 62,4 prosent av inntekten, opp til 80 prosent av inntekten for den første delen av lønnen opp til 300 000 kroner (3G). Lønn over det beholdt 62,4 prosentgrensen.

Det var del av et bredt politisk kompromiss etter forhandlinger med regjeringen, Ap og resten av opposisjonen. Dette betød at alle fikk mer, men at lavlønte kom særlig bedre ut.

Fra nyttår har regjeringen bestemt at man skal vende tilbake til normalen, 62,4 prosent.

– Det er urettferdig når regjeringen nå kutter i dagpengene til de permitterte og arbeidsledige etter nyttår, mens de sørger for at landets rikeste skal sitte igjen med enda mer i form av nye skattekutt, sier Støre.

Støres regnestykke

– Vi skal gjøre det som står i vår makt for at regjeringen forstår hvor uheldig dette er. Dette skal altså skje fra nyttår, samtidig som regjeringen fra den datoen gir en milliard kroner i skattelette til de aller rikeste, gjennom justeringer i formueskatten. Det er litt av en julegave til de rikeste og en stor minusgave til jul til dem som trenger det aller mest, sier Støre.

Han sier de har regnet på det.

– For en som er helt permittert og har en tidligere årsinntekt på 500.000 kroner gir det 30.460 kroner i måneden før skatt. Dette faller til 26.000 kroner i måneden hvis 80-prosenten reduseres til 62,4 prosent fra nyttår.

– Minus 13.000

Han sier at for en med tidligere årsinntekt på 300.000 kroner faller inntekten fra 20.000 kroner i måneden før skatt, til 15.600 kroner.

– Vi krever at ordningen med 80 prosent dekning videreføres minst til utgangen av mars. Bare for de tre månedene utgjør inntektsbortfallet for permitterte og ledige over 13.000 kroner: 13.380 kroner for de med 500.000 i inntekt og 13.200 kroner for dem med 300.000 kroner i inntekt. Det er julegaven fra regjeringen til de permitterte og ledige i år, sier Støre.

LO-sjef Gabrielsen sier dagens ordning må videreføres veldig mye lenger enn nyttår og mars.

– 80-prosent-ordningen må videreføres så lenge coronakrisen og den høye andelen permitterte og ledige vedvarer. Det er en blodig urettferdig julegave å gi de mest utsatte gruppene i vårt arbeidsliv akkurat nå. Jeg tror alle skjønner hvor urettferdig dette er.

– 46.000 flere ledige

Han sier at tiltak virkelig virker og viser til Samfunnsnotat 4, som samfunnspolitisk avdeling i LO nå har utarbeidet. De ser på konsekvensene av at permitteringstiden ble utvidet fra 26 til 52 uker.

– Den utvidelsen har vært helt avgjørende for å hindre at mange flere blir oppsagt. Vi har brukt den makroøkonomiske modellen NAM for å etterlikne en normal utvikling i ledigheten etter en slik nedtur vi har opplevd, altså uten å forlenge permitteringstiden. Konsekvensen er at 46.000 flere ville vært ledig ved utgangen av 2021, eller 1,6 prosent høyere hvis regelverket ikke ble endret, sier LO-lederen.

– Mange huller

Han maner til forståelse for at penger inn nå, er penger spart.

– Det viktig at det nå kommer en ordning på plass som kan bøte på det store inntektsbortfallet som mange bedrifter opplever. Vi er bekymret for at både omfanget av bedrifter og arbeidsplasser som blir rammet og støttebeløpet de trenger, er større enn det det legges opp til.

– De må justere regelverket slik at bedrifter, som er hardt rammet, som ikke kommer innenfor støtteordningene, faktisk blir det, sier LO-sjefen.

– Politikerne må forstå at dette vil ta tid, spesielt innen luftfarten, sier lufthavnsbetjent Jørn Kåre Westengen - som jobber med brann og redning for Avinor på en flyplass, hvor det knapt går fly, sammenliknet med i fjor.

Han sier det tærer på å gå permittert.

– Kona ble også permittert, men er heldigvis tilbake i jobb nå. Vi måtte gå til banken og fikk lov til bare å betale renter. Hvis permitteringspengene blir kuttet fra nyttår, så vil det presse økonomien enda mer.

Asheim står på sitt

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier at økt dagpengesats var et midlertidig tiltak for å sikre ledige og for å stimulere til fortsatt økonomisk aktivitet da det sto på som verst.

– Nå er det bedring i arbeidsmarkedet, 2 av 3 er tilbake i jobb, og derfor foreslår vi å gå tilbake til normale dagpenger fra nyttår. Samtidig foreslår vi andre tiltak, for eksempel at vi i 2021 øker antall tiltaksplasser med om lag 7000 for å hjelpe dem som står lengst unna arbeidslivet tilbake i jobb. Det aller viktigste vi gjør er å legge til rette for at det blir skapt nye jobber, for det er fremdeles altfor mange som er permittert eller ledige, sier han.

– Det var et riktig grep

Asheim sier de ikke kjenner grunnlaget for LOs regnestykke, som viser at 46.000 vil unngå ledighet fordi permitteringstiden ble doblet.

– Det var et riktig grep å gjøre nå. Den økonomiske motbakken vi har møtt på i 2020 mangler sidestykke i nyere historie, og vi leverer fortløpende relevante tiltak for å sikre at norske bedrifter overlever krisa, og for å stimulere til at blir skapt nye jobber.

Han sier de vet det er mange som har det vanskelig.

– Det er ingen tvil om at det er en tøff påkjenning å gå ledig eller permittert og ikke vite hva framtiden bringer, sier Asheim.

Publisert: 22.10.20 kl. 15:22