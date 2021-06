FÅR FÆRRE DOSER: Denne uken ble det klart at Pfizer leverer færre doser i juli enn FHI hadde regnet med. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

Høie: − Ikke et avtalebrudd

Norge får 400.000 færre vaksinedoser i juli enn det FHI hadde regnet på. Høie mener Pfizer prioriterer andre markeder enn EU, men innrømmer samtidig at selskapet ikke har brutt noen leveringsavtaler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Færre doser betyr i beste fall 1–2 ukers forsinkelse for når alle over 18 år har fått tilbud om vaksine. Ifølge legemiddelgiganten selv har de levert som avtalt.

– Pfizer prioriterer nå andre markeder enn EU, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG og legger til:

– Etter det vi forstår, er det ikke et avtalebrudd at det leveres færre doser i juli.

Han legger til at det heller ikke er brudd på avtaler at Pfizer prioriterer andre markeder enn EU.

– Men mange land i Europa har lagt til grunn samme leveranser i juli som i juni, i og med at produksjonskapasiteten er økt i Europa, sier Høie.

Pfizers kommunikasjonssjef i Norge, Joachim Henriksen, understreker at 1,2 millioner forventede doser i juli er FHIs egne anslag.

– Det er uheldig at det er skapt et inntrykk av at Pfizer reduserer leveransene, når vi faktisk leverer som avtalt, sier Henriksen.

Han håper «slike misforståelser» kan unngås i fremtiden.

FÅR FÆRRE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at flere land vil få færre vaksinedoser i sommer. Foto: Helge Mikalsen

Pfizer er i særklasse den viktigste leverandøren av coronavaksiner til Norge. Leveransene fra Moderna har vært langt mer beskjedne.

Pfizer har en avtale om å levere 600 millioner doser til EU i 2021. Norge venter å motta 7,2 millioner av disse, nok til å vaksinere 3,6 millioner innbyggere.

Torsdag ble det klart at Pfizer-leveransen til Norge i juli vil bli på 800.000. Det er 400.000 færre enn det som ligger til grunn for FHIs scenarioer.

KLAR: Sykepleiere fyller sprøyter med Pfizervaksine på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Foto: Heiko Junge /NTB

Bent Høie opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet jobber med å avklare detaljer rundt leveransene fra Pfizer-BioNTech for tredje kvartal.

– Vanskelig å få konkrete tall

– Det har vært vanskelig å få bekreftet konkrete tall på leveranser fra dem fremover. Vi forventer en svak økning av vaksineleveranser fra Moderna, som til en viss grad kompenserer for at vi får færre doser fra Pfizer-BioNTech, sier Høie.

Slik var FHIs forventninger, før Pfizer kommer med færre i juli:

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström er med på innkjøp av vaksiner til Norge. Han understreker at det ikke handler om at det er bestilt for lite.

– Norge behandles ikke annerledes enn andre europeiske land. Det dreier seg om produksjonsflyten, forklarte Bergström til VG fredag kveld.

Hele Europa får færre

Høie opplyser at hele Europa får betydelig færre doser fra Pfizer i juli enn i juni. Det er EU som fordeler vaksiner til EU-land og Norge.

– FHI ser på hvilke konsekvenser dette vil få for vaksinasjonsprogrammet, og hvordan det kan påvirke vaksinasjonsprogrammet i minst mulig grad.

Sjef for vaksinasjonsprogrammet Geir Bukholm sa torsdag at FHI antar at 400.000 færre doser kunne bety en forsinkelse på én til to uker.

SOM AVTALT: Kommunikasjonssjef i Pfizer Norge Joachim Henriksen mener selskapet leverer som avtalt. Foto: PRIVAT

Pfizer: Øker fremover

Pfizer har i perioden april til juni levert flere vaksinedoser enn lovet, til Norge og mange andre land, opplyser selskapets kommuniasjonsjef.

– Særlig i juni er leveransene ganske store, mens vi nå ser at estimatene for juli blir noe lavere, sier Joachim Henriksen.

Han sier at Pfizer forventer å kunne øke leveransene fremover, slik at selskapet også neste kvartal oppfyller sine leveringsforpliktelser til EU.

Pfizer har oppjustert produksjonen og forventer å kunne levere inntil tre milliarder vaksinedoser i hele verden innen utgangen av året.

Hver fjerde nordmann er fullvaksinert: