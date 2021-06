REAGERTE: Kunden skulle pante flasker da dette synet åpenbarte seg i rommet ved siden av. Foto: Privat

Kunde reagerte på hygiene på Rema: Fullstendig nedvask igangsatt

En kunde som fikk et glimt inn på lageret på Rema 1000 på Vulkan i Oslo, ble overrasket over det hun oppfattet som kaos, skitt og søppel rett ved oppkuttede meloner. Rema beklager glippen.

Publisert: Nå nettopp

Kunden ønsker ikke å stå fram ved navn, men VG kjenner hennes identitet. Hun studerer på Arkitekthøyskolen i nærheten og er derfor ofte innom Rema Vulkan.

Torsdag var hun der for å pante flasker, men et problem med maskinen gjorde at en medarbeider måtte inn på lagerrommet ved siden av.

– Døren går opp, og så hører jeg at hun henger fast i gulvet når hun går. Det er klissete. Når vi kikker inn, ser jeg at det ligger mat der og at det henger en plakat på veggen med instrukser, forteller kunden.

Se bildene her:

forrige





fullskjerm neste Bildene er tatt torsdag ettermiddag på Rema 1000 Vulkan.

Hun mener plakaten tyder på at området jevnlig blir brukt til skjæring av frukt.

– Det var veldig kaotisk på gjenbruksstasjonen utenfor. Det var mye glass og tomflasker. Da rulldøren gikk opp, så man veldig tydelig skillet mellom gulvet foran som var vasket og gulvet innenfor som var veldig skitten. Det var bare søppel der inne og den benken der de deler opp frukt og en plastrulle, beskriver hun.

les også Ansatte i matbutikk slapp karantene

Rema: – Dette beklager vi

VG har sendt bildene til Rema 1000 Vulkan med flere spørsmål.

Torsdag kveld svarer regionsdirektør for Rema 1000 i Region Oslo Per Arne Davidsen dette:

«Når våre kunder handler på Rema 1000 skal de være trygge på at det er god hygiene. Her har det vært en glipp – slike tilstander skal man ikke oppleve i våre butikker. Dette beklager vi, og nå iverksettes det strakstiltak.

Vi har først satt i gang en fullstendig nedvask av butikken, og fremover skal vi følge tett opp at renholdsrutinene våre følges i butikken.»

les også Sjokkavsløring i Sverige: Hevder Burger King solgte gammel mat

– Mener dere dette er tilfredsstillende hygiene for oppkutting av frukt?

– Dette er ikke tilfredsstillende hygiene for oppkutting av frukt, arbeidsstasjonen er flyttet, svarer Davidsen.

– Hvilke rutiner har dere for rengjøring på disse områdene?

– Arbeidsstasjonen skal være i nærheten av håndvask/utslagsvask og det er krav til rene flater og rent utstyr.

– Har dere felles standard for Rema 1000-kjeden?

– Ja. Her har det skjedd en glipp, og vi har gjennomført strakstiltak.

– Er det vanlig å ha stasjon for oppkutting av mat rett ved avfallsstasjon?

– Det er ikke vanlig å ha arbeidsstasjon for oppkutting av mat i et slikt område. Her har det skjedd en glipp som vi nå har ryddet opp i, sier regionsdirektøren.

Han forteller at rommet er et lager.

Mattilsynet: Ikke tilfredsstillende

Ifølge Mattilsynet må detaljister som deler opp frukt og grønnsaker ha rutiner som sikrer at produktene ikke forurenses under oppdeling. De opplyser også at meloner er lett fordervelige.

– Dette er en bekymringsmelding vi gjerne skulle fått tilsendt direkte, men vi har ikke fått det, svarer seksjonssjef Inger-Marie Øymo i Mattilsynet.

– Jeg har sett bildene, men vi har ikke vært der på tilsyn. Orden og renhold av gulvet er ikke tilfredsstillende. Virksomheter som håndterer frukt og grønt må ha en god hygiene. De må også sikre at frukt og grønt er trygge å spise, men det er ikke så lett å vurdere ut fra bildene. Det er viktig at melon blir vasket før oppdeling, fortsetter hun.