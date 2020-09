Ap-veteraner krever Moria-tall: – Støre må komme på banen

Arbeiderpartiet sier de vil hente ut flere enn 50 asylsøkere fra Hellas. Men nøyaktig hvor mange er uklart. Det skaper frustrasjon internt.

Etter at den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos brant ned onsdag forrige uke og etterlot rundt 13.000 flyktninger og migranter hjemløse, har debatten om hvor mange Norge skal ta imot spisset seg til.

Regjeringen har vedtatt å hente 50 asylsøkere fra Hellas – en beslutning som ble tatt før storbrannen, som en del av en større europeisk avtale om relokalisering. Men 50 er ikke nok, mener opposisjonen på Stortinget.

I helgen gikk Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani ut og sa at partiet vil hente ut flere enn 50 personer og at det dermed er flertall på Stortinget for å øke antallet. Men han kunne ikke svare på hvor mange flere asylsøkere det er snakk om.

– Vi ønsker at Arbeiderpartiets leder skal komme ut med en klar oppfordring hvor han tallfester hvor mange partiet ønsker og har rom for å ta imot, sier Gro Balas, som satt som byråd i Oslo for Ap på 1990-tallet.

AP-VETERAN: Gro Balas (70) var byråd for helse og eldre, barn og utdanning, og for finans og plan på 1990-tallet i Oslo. Fra 2011 til 2014 var hun kommunaldirektør for eierskap og næring Oslo kommune. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Ap-veteraner: Minst 500 fra Moria

Sammen med fire andre Ap-veteraner, deriblant Tove Strand, har hun mandag sendt et brev til Jonas Gahr Støre, sentralstyret, landsstyret og stortingsgruppen der de ber Ap gå ut og si at partiet er villige til å ta imot minst 500 barn og barnefamilier.

«Det vi etterlyser er klar melding fra ledelsen i eget parti. Vi er derfor glade for at Masud Gharahkhani åpner for å ta imot så det monner. Det som mangler, er at Arbeiderpartiet raskt fremmer eget forslag, som et alternativt flertall ser seg nødt til å stemme for. Vi må vise hvor vi står», skriver de i brevet.

På Facebook har de gått sammen om oppropet «500 frå Moria, ikkje 50», som har fått over 60.000 medlemmer siden torsdag.

«Denne saken har truffet en viktig nerve i folket, en nerve som gir håp, som Arbeiderpartiet bør gjenkjenne, slik folk med hjertet til venstre bør kunne gjenkjenne Arbeiderpartiet», skriver de videre i brevet til Støre.

DEMONSTRASJON: Mandag hadde rundt 300 mennesker møtt opp utenfor Stortinget for å kreve at Norge tar imot flere enn 50 Moria-flyktninger.

Etterlyser klarhet og handling

– Hvis ikke regjeringen tar initiativ, bør Arbeiderpartiet og de andre partiene på Stortinget gå sammen om å finne flertall, tallfeste antall flyktninger og starter arbeidet med å pålegge regjeringen å ta imot flere, sier Balas til VG.

Hun håper og forventer at Moria-saken vil bli diskutert under landsstyremøtet, som starter tirsdag.

– Mange ordførere og byrådsledere landet rundt sier de kan ta imot, men Ap-ledelsen har fremstått uklar. Det er frustrerende for mange. Vi etterlyser klarhet og handling. Støre må komme på banen, sier Ap-veteranen.

– Jeg er helt sikker på at det finnes et reelt flertall både blant folket og på Stortinget, og da er det bare å få det gjort. Og det vet jeg at er mulig, etter alle mine år i politikken, sier Balas.

Støres pressekontakt Siri Storstein Hytten sier at partilederen tirsdag formiddag er opptatt med å forberede landsstyremøtet og henviser til Aps innvandringspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Masud Gharahkhani.

Vil fremdeles ikke tallfeste

Gharahkhani vil overfor VG ikke tallfeste hvor mange flere Ap vil ta imot.

– Handlingsrommet ligger opp mot 500 ekstra kvoteflyktninger, og det må være sårbare mennesker med beskyttelsesbehov, sier Masud Gharahkhani.

500 var antallet ekstra kvoteflyktninger som Ap i april foreslo at Norge skulle ta imot og sammen med FN vurdere om en andel av disse skulle være sårbare mennesker med beskyttelsesbehov fra Moria-leiren og Hellas. Forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Ap: Regjeringens ansvar

–Jeg mener det er et viktig signal å si at 50 er for lite. Det er flertall på Stortinget for å ta imot flere kvoteflyktninger enn antallet regjeringen låste seg til, før den forferdelige brannen i Moria, sier Gharahkhani.

Han mener Ap-vedtaket fra april godt ivaretar engasjementet til partiveteranene.

– Men det er ikke Ap som sitter i regjering og skal føre samtalene med andre europeiske land og Hellas, for å finne hva som er riktig antall for Norge. Ansvaret for at Norge stiller opp for Hellas, ligger hos regjeringen og Kjell Ingolf Ropstad. Han sitter med nøkkelen og flertallet i denne saken, sier Gharahkhani.

Ropstad er leder for KrF og barne- og familieminister i Solberg-regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani understreket i en kronikk i VG i april at Arbeiderpartiets politikk er å prioritere kvoteflyktninger.

De minnet om at svært mange i Moria-leiren ikke var kvoteflyktninger, men potensielle asylsøkere fra Afghanistan som ikke har behov for beskyttelse i Norge.

Mener Ap «opptrer svært vinglete»

Det er ikke bare Ap-veteranen som synes det er vrient å forholde seg til partiledelsen i Moria-saken. Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, synes partiet vingler.

– Vi opplever at Ap har endret litt holdning de siste dagene etter kraftig press nedenfra. Ap har ikke vært på banen i det hele tatt før nå. De hevet ikke stemmen før regjeringen gjorde det kjent at den har besluttet å hente barn og barnefamilier. Jeg synes de opptrer svært vinglete, sier Grøvan til VG, og utdyper:

– I april sa de at de ikke skulle prioritere Moria-barna, mens i mai sa de at de skulle prioritere noen hvis man økte andelen kvoteflyktninger. Så kommer de nå og sier de vil ha flere.

MENER DE VINGLER: Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, synes det er vanskelig å forholde seg til Ap i Moria-saken. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

KrF: Ikke aktuelt med flere nå

– KrF ønsker også flere enn 50 asylsøkere fra Hellas. Vil det gjøre det lettere for dere å få gjennomslag dersom Ap går ut med et tall?

– Hvis dette blir offisiell Ap-politikk, vil det være et signal vi tar med oss – uten at det skaper en helt ny situasjon, men det gir et nytt signal, svarer Grøvan.

– Dere sitter i regjering. Er det snakk om å heve antallet?

– Det å endre på tallene akkurat nå er nok ikke aktuell politikk for regjeringen. KrF mener på ingen måte at vi kan si oss fornøyd med 50, men det er en viktig og god start, som vi er glad for at regjeringen har sagt ja til.

– Hva er det som blokkerer at antallet økes?

– Dette er det regjeringen har besluttet, og det gjøres ingen ny vurdering akkurat nå, svarer Grøvan.

