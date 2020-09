KRAFTIG KRITIKK: Ordfører Gunnar Wilhelmsen høster kraftig kritikk fra opposisjonen i kommunen. Foto: Ingun A. Mæhlum

Krever svar fra Tromsø-ordfører: – Utilgivelig

(iTromsø) Både Høyre og Fremskrittspartiet i Tromsø mener ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har opptrådt svært uryddig, og at han ikke klarer å skille rollene som ordfører og privat forretningsdrivende.

iTromsø kunne fredag avsløre at ordfører Gunnar Wilhelmsen på et internt gruppemøte ifølge iTromsøs kilder ga uttrykk for misnøye med at Arbeiderpartiets kommunestyret hadde sagt nei til Arctic Center-planene.

Ordføreren er inhabil i all behandling av Arctic Centers reguleringsplaner ettersom han og broren Knut Wilhelmsen har store økonomiske interesser i selskapet.

Opposisjonen er svært kritiske til hvordan til hvordan Arbeiderpartiet og ordføreren har håndtert Arctic Center-saken, basert på opplysningene som nå har kommet fram.

– Det er helt klart at Arbeiderpartiet har et stort problem her, og jeg mener at ordføreren her ikke klarer å skille på sine ulike roller, sier Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

– Det har vært en rekke saker nå der ordføreren ikke har klart å opptre på en måte som er uproblematisk, sier han.

Høyre-politikeren mener at det i politikken ikke ene og alene handler om jus når det er snakk om inhabilitet og særskilte koblinger. Han sier at det er minst like viktig at man opprettholder tilliten til at de politiske prosessene er ryddige.

IKKE TILFREDS: Høyres Erlend Svardal Bøe (t.v.), her sammen med statsminister Erna Solberg og tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Det som har blitt kjent fra det interne gruppemøtet om Aps håndtering av Arctic Center-saken er med på å bryte ned denne tilliten, mener han.

– Vi virker å ha en politisk ledelse som er preget av kaos med intern strid i Arbeiderpartiet og et Miljøparti som vil ut av den politiske ledelsen, sier Bøe.

– Totalt kaos

Kritikken er – nesten ordrett – den samme fra opposisjonskollega Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp).

– Det totale kaos råder hos posisjonen, sier han til iTromsø.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har fått anledning til å kommentere kritikken fra opposisjonen, men opplyser gjennom sin politiske rådgiver Stian Johansen at han vil svare på kritikken i formannskapet tirsdag 15. september.

Gruppeleder i Aps kommunestyregruppe, Jarle Heitmann, har fått forelagt kritikken. Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

– Uro

Gruppelederen i Fremskrittspartiet mener at ordføreren ikke har klart å skille på hattene, og at ordførerens fremferd i Aps interne møte om Arctic Center-saken er både uryddig og uheldig.

– Dette vil hefte ved saken fremover uansett hva Arbeiderpartiet gjør. De er sjakk matt uansett, og det skaper en masse uro, sier Jørgensen, før han legger til:

– Vi vil kreve svar fra ordføreren om hans håndtering av denne saken, det er helt sikkert.

Også han peker på at Wilhelmsen flere ganger på relativt kort tid har havnet i søkelyset rundt habilitet knyttet til hans forretningsvirksomhet.

– Vi hadde nylig Hurtigruten-saken – og i Arctic Center-saken så har han enda større private interesser, sier Jørgensen.

– Utilgivelig

Heller ikke Rødt-gruppeleder Bendik Woie er nådig i sin kritikk:

– Oppførselen som beskrives sprenger grensene for hva som er akseptabel oppførsel fra en ordfører, sier Woie, som spekulerer i om Wilhelmsen kan ha brutt kommunens etiske retningslinjer.

– Dette er utilgivelig oppførsel fra ordføreren. Jeg skjønner ikke hvordan Ap, SV, MDG og Sp kan ha tillit til en ordfører som opptrer på en sånn måte, sier Woie, før han legger til:

– Det virker som om Wilhelmsen har manglende respekt for både lokaldemokratiet og sin egen rolle.

Rødt-gruppelederen mener nå kommunestyret må få svar fra ordføreren selv i saken.

– Jeg tenker det er en del spørsmål i denne saken vi ikke kun får svar på via mediene, selv om det er veldig bra at dere har avdekket denne saken. Derfor må kommunen starte en egen prosess for å håndtere saken.

Rødt-politikeren sier at han vil ta initiativ til at det arrangeres en høring eller at kommunestyret på annet vis kan få svar i saken.

– Vi mener det er helt nødvendig. Det holder ikke å svare kun med et enkelt innlegg i kommunestyret. Om vi som politikere skal ha tillit i befolkningen må vi ta denne saken på det dypeste alvor.

Bompengepartiet har forståelse

En som ikke er like fordømmende er Nei til Bompenger i Tromsøs Jan Blomseth. Han sier at han langt på vei har forståelse for hvordan ordføreren har turnert saken internt i Arbeiderpartiet.

– Jeg ville neppe satt meg i en slik situasjon, men om det hadde vært meg som hadde satset så mye penger i et prosjekt så ville nok jeg også blitt forbannet og hatt en utblåsing, sier Blomseth.

