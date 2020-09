PÅTALESJEF: Beate Brinch Sand i Oslo-politiet viser til at politidistriktet har mye på gang når det gjelder «et miljø innenfor dagligvarebransjen, herunder Easy Lavpris». Foto: Oslo Politidistrikt

Politiet om Easy Lavpris: Gjør tiltak for å stanse ulovligheter

VG avslørte lørdag Lime-tiltalte Sajjad Hussains rolle i Easy Lavpris-kjeden. Politiet sier «det gjøres en rekke tiltak for å forebygge og stanse ulovligheter.»

– Oslo politidistrikt har i tett samarbeid med A-krimsenteret Oslo over lengre tid fulgt med på et miljø innenfor dagligvarebransjen, herunder Easy Lavpris, skriver påtalesjef Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.

Kjøpmannen Sajjad Hussain har sittet som tiltalt i den omfattende Lime-saken, anklaget for menneskehandel, bedrageri og organisert kriminalitet.







Nå viser VGs undersøkelser at han i det skjulte har vært sentral i å bygge opp en ny matvarekjede: Easy Lavpris.

Gjennom video, meldinger og skriftlig dokumentasjon trer Hussain frem som en bakmann i Easy Lavpris-systemet.

TILTALT: Kjøpmannen Sajjad Hussain var gjennom store deler av 2010-tallet i politiet, påtalemyndigheten og domstolenes søkelys for forhold i hans tidligere butikkjede Lime. Foto: Heiko Junge

– Ulovligheter

– Oslo politidistrikt har innhentet mye informasjon om næringsvirksomheten, blant annet gjennom flere tverretatlige kontroller, og det gjøres en rekke tiltak for å forebygge og stanse ulovligheter. Vi kan ikke gå nærmere inn på hvordan vi jobber, da innsatsen fortsatt pågår, skriver Brinch Sand.

Men hun eller andre Oslo-politiet vil ikke stille til intervju. Oppfølgingsspørsmål er heller ikke blitt besvart.

VG har blant annet bedt om svar på om Oslo politidistrikt var kjent med Sajjad Hussains rolle i Easy Lavpris og om de vil foreta seg noe på bakgrunn av det som fremkommer i VGs artikler.

Politiet vil heller ikke forklare mer konkret hva innsatsen består i.

– Vi kan ikke gå nærmere inn på hvordan vi jobber fordi innsatsen fortsatt pågår, og ber om forståelse for det, skriver pressesjef Unni T. Grøndal til VG.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Tore Kristiansen

– Fint om politiet sjekker

Sajjad Hussain ble i ankebehandlingen av Lime-saken representert av Advokatfirmaet Rogstad i samarbeid med advokat Arve Ringsbye.

Nå representeres han igjen av John Christian Elden.

– Det er fint om politiet sjekker ut de antydninger VG har fremsatt, men det er ikke mulig for Hussain eller meg å uttale oss på vegne av eller for Easy Lavpris eller personer som i dag driver næringsvirksomhet, siden Hussain selv fastholder at han ikke gjør det, skriver Elden i en e-post til VG.

ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger. Foto: Tore Kristiansen

– Hetsekampanje

Flere av selskapene bak Easy Lavpris-butikkene eies av Muhain Asghar. Han har avvist å være noen front for Sajjad Hussain i dagligvarekjeden.

– Vi har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som allerede er blitt påpekt fra vår side, skriver advokat Patrick Lundevall-Unger i en e-post.

Han har tidligere skrevet at Muhain Asghar «er en oppegående selvstendig forretningsmann», samt:

– Min klient føler at det er en hetsekampanje, ikke bare mot min klient, men også mot familien Hussain.

Publisert: 22.09.20 kl. 20:34