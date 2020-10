Både Wikipedia-siden om dagens konsernsjef, Thomas Wilhelmsen, og hans bestefar, Tom Wilhelmsen, (innrammet) er blitt endret. Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix / Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse

Anonym Wikipedia-konto endrer sidene til milliardærer involvert i norsk rederistrid

Den anonyme brukeren har også gjort en rekke endringer på sider knyttet til det skandaliserte selskapet Cambridge Analytica.

Arvingene av rederdynastiet til Wilhelm Wilhelmsen har siden februar i år kjempet offentlig om makten i det som i dag er et enormt maritimt industrikonsern.

Syv kvinnelige arvinger krever å få være med å bestemme. I dag ligger all makt hos deres fetter og nevø, Thomas Wilhelmsen (46).

Samtidig har det skjedd en rekke subtile endringer på sidene til flere av de involverte milliardærene på nettleksikonet Wikipedia, som alle kan spores til én anonym Wikipedia-bruker.

Flere av endringene som er gjort på Wikipedia av den anonyme brukeren, går også på detaljer i konflikten partene er uenige om.

Ledelsen i Wilh. Wilhelmsen mener endringene gir «en ensidig fremstilling av saken».

Striden i Wilhelmsen-slekten Wilhelm Wilhelmsen (1839–1910) grunnla det som skulle bli et av Norges største rederier i Tønsberg i 1861. Familien er i dag blant Norges rikeste. Konsernsjef Thomas Wilhelmsen (46) er femte generasjon i familien. Han har to eldre søstre.

Gjennom én unik A-aksje i holdingselskapet Tallymann as, er Thomas Wilhelmsen den eneste med stemmerett i holdingselskapet.

På den andre siden av konflikten står syv kvinnelige arvinger, som kaller seg M7. Seks er kusiner av Thomas Wilhelmsen, den syvende er hans tante. De krever å få være med å bestemme og har, ifølge DN , gitt et bud på 3,2 milliarder for å bli kvitt sin slektning og ta over Wilh. Wilhelmsen.

A-aksjen gir Thomas Wilhelmsen kontroll over det børsnoterte konsernet, fordi Tallymann eier et flertall av de stemmeberettigede aksjene der.

Denne strukturen med delt eierskap, men full kontroll hos én person, stammer fra Tom Wilhelmsen (1911–1978), som var rederiets leder i tredje generasjon.

Gruppen av familiemedlemmer som kaller seg M7 ønsker å endre denne strukturen.

Wilh. Wilhelmsen Holding notert på Oslo Børs og har over 15.000 ansatte. Her er den operative delen av familiens virksomhet organisert. Selskapet har en omfattende maritim virksomhet, hvor rederivirksomheten er skilt ut i Wallenius Wilhelmsen, et annet børsnotert selskap, hvor Wilhelmsen er storeier sammen med den svenske familien Wallenius Kleberg

I tillegg har familien en stor formue i andre finansielle investeringer, som eiendom og aksjer. Denne ligger i en rekke selskaper utenfor det børsnoterte konsernet. Kilder: DN, Wilh. Wilhelmsens nettsider, SNL. Vis mer

Ukjent identitet

VG kjenner ikke identiteten til den anonyme Wikipedia-brukeren.

Men historikken over hvilke sider og endringer brukeren har gjort viser at vedkommende også har detaljert kunnskap om det skandaliserte, britiske konsulentselskapet Cambridge Analytica.

Gjennom en Facebook-app utnyttet Cambridge Analytica personlig informasjon om 87 millioner mennesker, som så ble brukt av Trumps valgkamp i 2016.

Gift med norsk arving

Det finnes en link mellom Cambridge Analytica og den norske rederfamilien.

Cambridge Analytica-direktøren som sto i sentrum av skandalen, Alexander Nix (45), er gift med en av arvingene, Olympia Paus (43).

Han avviser overfor VG å ha kjennskap til Wikipedia-brukeren eller endringene som er gjort. Det samme gjør Olympia Paus.

– Jeg var ikke klar over det, jeg er ikke involvert i det, det har ingenting å gjøre med meg og jeg er ikke interessert i det, sier Nix.

– Jeg var ikke klar over disse endringene, jeg hadde ingenting å gjøre med disse endringene, og jeg har ingen ytterligere kommenter, skriver Olympia Paus i en epost.

Alexander Nix er toppsjefen som ble filmet av skjult kamera mens han snakket om hvordan bestikkelser og kvinner kunne brukes til å lure politiske motstandere i feller. Nix ble nylig ilagt et syv år langt forbud mot å starte eller styre britiske selskaper, som trer i kraft 5. oktober. Foto: Henry Nicholls / X06612

Påpekninger om kjønn og aksjer

Flere av endringene den anonyme brukeren har gjort er svært små, men går på sentrale punkter i uenigheten mellom de to sidene av Wilhelmsen-slekten.

Blant annet er det gjort flere endringer som understreker kjønnsdimensjonen i saken. Samtlige medlemmer av M7-gruppen er kvinner, Thomas Wilhelmsen er mann.

Det er også lagt inn flere setninger og leddsetninger hvor det sies at kvinnene har majoriteten av aksjene i Wilh. Wilhelmsen.

16. februar la den anonyme brukeren til følgende setning på Wikipedia-siden til Olympia Paus, som er en del av M7-gruppen:

«Thomas Wilhelmsen holds the only vote in the company although the female family members own the majority of the shares»

Den 27. september i år endret den anonyme brukeren en mellomtittel på siden om Olympia Paus.

«Ownership of Wilh. Wilhelmsen and feud with cousin» ble til «Ownership of Wilh. Wilhelmsen and feud with cousin over gender equality»

Mens M7-gruppen har fremhevet at de mener saken har en kjønnsdimensjon, er dette noe Thomas Wilhelmsen mener er feil.

Og hvorvidt M7-gruppen har en aksjemajoritet – og i så fall hva slags – har også vært et sentralt punkt i konflikten.

Feiden mellom arvingene til Wilhelmsen-imperiet har flere ganger vært oppslag i næringslivsavisene. Her Dagens Næringsliv. Foto: Faksimile

Fellestrekk i endringene

Personen bak brukerkontoen har vært inne og gjort endringer på omkring 40 Wikipedia-artikler.

Alle endringene har én av to ting til felles:

1. De handler om personer som har familiære bånd til Olympia Paus og Alexander Nix.

2. De handler om selskaper eller personer som kan knyttes til Cambridge Analytica.

550 endringer

Til sammen har brukeren gjort over 550 endringer, 220 av dem er gjort på Wikipedia-siden til Alexander Nix.

Brukeren har blant annet gjort endringer på siden om Cambridge Analytica, siden om varsleren i Cambridge Analytica, siden om Cambridge Analytica-filmen og siden om Kenneth Braithwaite.

Braithwaite er den tidligere ambassadøren til Norge, og ble koblet til Cambridge Analytica av tv-stasjonen CBS.

Blant endringene er detaljer som hvorvidt Cambridge Analytica var et datterselskap eller et selvstendig selskap spunnet ut av SCL Group.

SCL Group var opphavet til Cambridge Analytica.

En annen endring handler om å klargjøre forretningsstrategien og markedene de to selskapene rettet seg mot.

La inn kobling til apartheid

Opphavet til konflikten i Wilhelmsen-slekten er Tom Wilhelmsen (1911–1978), som gjennom sitt testamente la opp til dagens aksjesystem, hvor verdiene skulle fordeles, men makten skulle forbli samlet hos én person.

24. februar i år, ti dager etter at konflikten ble offentlig, gjorde den anonyme brukeren en liten endring på Tom Wilhelmsens Wikipedia-side.

Setningen «He was also consul-general in Norway for South Africa» ble endret til «He was also the honorary consul-general in Norway for Apartheid-era South Africa.»

Tom Wilhelmsen la gjennom sitt testamente opp til at alle familiegrenene skulle beholde eierskap i rederiet, men at makten skulle samles ett sted. Det er nå kjernen i konflikten mellom de ulike familiegrenene. Foto: Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse

– Ensidig fremstilling

– Vi har registrert at noen har vært aktive på beskrivelsen av Wilhelmsen-gruppen på Wikipedia inkludert konsernsjefens profil, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Benedicte Gude i Wilh. Wilhelmsen.

Og legger til:

– Vi registrerer at de endringene som har vært gjort er en ensidig fremstilling av saken og kun fremhever den såkalte M-7 gruppens påstander.

Hun sier ledelsen i Wilh. Wilhelmsen ikke vet hvem brukeren her og heller ikke vil spekulere i hvem det kan være.

– Avsporing

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (51), som er arving og en del av M7-gruppen som står mot Thomas Wilhelmsen i konflikten, skriver følgende i en sms:

– Jeg oppfatter dette som en avsporing og at Gude ikke forstår hva saken og diskusjonene innad i familien handler om.

