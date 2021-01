PÅSTÅR JUSTISMORD: Viggo Kristiansen mener han er uskyldig dømt og har i en årrekke jobbet for å få saken gjenopptatt. Foto: Fridtjof Nygaard, VG

Gjenopptakelseskommisjonen varsler avgjørelse i Baneheia-saken

Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringen til draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen, og kommer med en avgjørelse 18. februar klokken 12.

Det bekrefter kommisjonens leder Siv Hallgren til VG.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i mer enn tre år vurdert søknaden fra Viggo Kristiansen om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

Kommisjonen behandlet begjæringen onsdag og torsdag, men arbeidet ble ikke avsluttet på dette møtet, opplyser kommisjonen. De varsler imidlertid at det kommer en avgjørelse torsdag 18. februar klokken 12.

– Vi er glade for at det nå kommer en avgjørelse og for at det er satt en dato. Det har selvfølgelig vært en belastning at det har tatt så lang tid, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til VG.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år. Kristiansen har derimot hele tiden hevdet at han var uskyldig dømt, og har flere ganger krevd at saken blir gjenopptatt.

Tre mulige utfall

Hovedregelen er at en gjenåpnet sak sendes til Høyesteretts ankeutvalg, som skal sende saken til ny behandling i en tilgrensende lagmannsrett til Agder lagmannsrett.

VG har tidligere skrevet at det ved en eventuell gjenopptagelse finnes tre mulige utfall:

Det avholdes en helt ny og fullverdig rettssak for å få Kristansen enten dømt eller frifunnet.

Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til at det blir avsagt frifinnende dom uten at det holdes rettssak.

Viggo Kristiansen kan trekke begjæringen tilbake helt frem til en eventuell ny hovedforhandling starter, og også underveis om påtalemyndigheten sier ja. Dommen vil da opprettholdes.

Kommisjonsleder Siv Hallgren har tidligere sagt til VG at det er opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre når en sak gjenåpnes.

– Trolig vil hele saken rett og slett gå på ny. Det blir en helt ny prøving i retten med full bevisføring, har hun sagt.

På generelt grunnlag sier hun at det varierer hva påtalemyndigheten gjør etter gjenåpning.

– Noen ganger vil man kjøre en full sak om igjen, andre ganger nedlegger de en frifinnelsespåstand og saken avgjøres på en enkel måte i retten.

Fire av fem frifinnes

Kommisjonen mottok i fjor 153 begjæringer om gjenopptagelse av dommer. Kun 11 saker ble besluttet gjenåpnet. Fem av disse ble gjenåpnet på grunn av tvil om domfeltes tilregnelighet.

Siden kommisjonen ble opprettet i 2004, har de gjenåpnet 15 prosent av sakene de har mottatt, totalt 314 saker.

En rapport som tok for seg gjenåpnede saker frem til 2010, slo fast at hele fire av fem saker som ble gjenåpnet senere endte i frifinnende dom.

Men selv om flesteparten av sakene som gjenåpnes ender i frifinnende dom, så finnes det flere eksempler på at domfelte har blitt dømt på ny.

Drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i Vestfold, som skjedde året før Baneheia-drapet, er et eksempel på en gjenåpnet sak som endte i domfellelse.