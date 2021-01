Disse reglene gjelder for studenter

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) erkjenner at det ble en krevende start på et nytt semester .

– Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, skriver Asheim i en pressemelding.