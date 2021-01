SOSIALHJELP: Ronja Marie Markussen (25) forteller at det ikke er lett å leve på sosialhjelpen fra NAV. Foto: Gorm Kallestad / NTB (Innfelt foto: Privat)

Flere unge trenger sosialhjelp i Oslo

Ronja Marie Markussen (25) har søkt mange jobber uten å få napp. Nå lever hun på sosialhjelp fra NAV.

– Har du vært arbeidsledig før corona kom, er det helt klart ikke noe lettere å komme seg ut på arbeidsmarkedet nå, sier Markussen til VG.

I Oslo kommune har antallet sosialhjelpsmottakere under 30 år økt med 13 prosent i 2020. Det er ikke økning i andre aldersgrupper.

– Det er ikke noe gøy å gå på sosialhjelp, slår Markussen fast.

Hun er selv fra Sarpsborg, har ikke full utdanning, og opplever at det er vanskelig å få seg jobb.

– Jeg har søkt flere steder, men får hele tiden beskjed om at det ikke trengs noen for øyeblikket. Å få det slengt i ansiktet hele tiden blir jo til slutt litt demotiverende.

– Til slutt begynner man å tenke på hvorfor. Hilste jeg på feil måte? Var ikke søknaden min bra nok? Hva var kravet?

Trangt økonomisk

– Hva tenker du om at antallet unge mottagere av sosialhjelp øker i Oslo?

– Det er ingen artig ting å høre, at flere er i samme situasjon som meg. Det er ikke lett.

De siste fire månedene har Markussen mottatt sosialhjelp. Før dette hadde hun arbeidspraksis gjennom NAV. Hun forteller at det er tøft å få det til å gå rundt med sosialhjelp. Med faste utgifter til blant annet mat og regninger, blir det fort tomt for penger. Hun skulle ønske satsene var høyere.

Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter veiledende satser for sosialhjelpstønaden. Den enkelte kommune kan selv bestemme om de skal gi mer eller mindre enn de veiledende satsene, og alle sakene skal behandles individuelt, opplyser seniorrådgiver NAV, Marianne Pedersen.

De kommunale sosiale tjenestene i NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.

BEKYMRET: Rina Mariann Hansen (Ap) er bekymret for utviklingen. Foto: Oslo kommune

Bekymret

Flere opposisjonspartier bekymrer seg for økningen av unge sosialhjelpsmottakere. Deriblant SVs representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Solfrid Lerbrekk, og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) er bekymret for økningen av unge sosialhjelpsmottakere.

– Det er vanskelig å være helt sikker her, men det er naturlig å tenke at dette skyldes at ungdom og unge folk er hardt rammet av coronakrisen i arbeidsmarkedet, sier Hansen.

Tallet på registrerte arbeidsledige i samme aldersgruppe øker også, forteller hun.

– Dette viser hvor omfattende konsekvensene av pandemien er. Dette er ikke bare en helsekrise, men også en arbeidslivskrise.

Hansen er tydelig på at det må gjøres mer for de yngste arbeidstagerne.

– I starten av pandemien ble inntektskravet for retten til dagpenger senket til 0,75 G (ca. 75.000 kr i året), men fra 1. november gikk den opp til 1,5 G (cirka 150.000 kr) igjen, forklarer hun.

– Men det er jo klart at hvis man har vært student med deltidsjobb, eller nylig kom ut i jobb etter endt utdanning, så er det ikke sikkert du har den inntekten. Her bør terskelen være lav.

– AP, SP og SV har foreslått å senke inntektsgrensen på dagpenger sånn at også de med deltidsjobber og lave lønninger skal ha noe å leve av, forklarer Lerbrekk i SV.

– Å skyve en hel generasjon unge ut i kulda med arbeidsledighet og fattigdom nå, vil få katastrofale konsekvenser for hele samfunnet på sikt.

Markussen er enig med byråden i at corona gjør situasjonen vanskeligere.

Hun understreker at hun håper det blir bedre nå som vaksineringen er begynt.

KREVENDE CORONATID: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Trond Solberg

Et ekstremår

– 2020 har vært et ekstremår, og dessverre ser vi at unge er blant dem som rammes hardest av coronakrisen i arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå at folk havner varig utenfor. For unge som har et helt liv foran seg er det spesielt viktig.

Statsråden presiserer at mange unge som så vidt hadde fått en fot innenfor i arbeidsmarkedet er blitt permittert og ledig det siste året.

– Det gjør en allerede krevende coronatid ekstra tøff.

– For å hjelpe folk som ufrivillig og midlertidig står utenfor arbeidslivet har vi åpnet for at man kan bruke perioden på dagpenger til opplæring og utdanning.

Nå kommer det økonomisk støtte til studenter i form av utbetalinger til studentsamskipnadene. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim lover også en ny krisepakke for studenter i løpet av januar.

VG har vært i kontakt med Bergen, Trondheim og Tromsø kommuner. De melder at unge mottagere av sosialhjelp ikke har økt utover normalt hos dem.