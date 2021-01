UT MOT FRP: Heidi Nordby Lunde anklager Frp for å hjelpe de rødgrønne til regjeringsmakt. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-topp angriper Frp: − Har blitt støttehjul for de rødgrønne

Leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre tar et kraftfullt oppgjør med Fremskrittspartiet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har en klar marsjordre: Vi går alltid til Frp først for å snakke om saker som kommer opp. Det er naturlig siden de er tidligere regjeringspartner - og fordi de presumptivt er på høyresiden. Men for tiden fremstår de mer som et støttehjul for en vaklevoren venstreside, sier leder i Oslo Høyre, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde til VG.

Hun skal tale til årsmøtet i Oslo Høyre lørdag.

– Befester sin rolle som støttehjul

– Jeg mener de forslagene og pakkene som regjeringen har fremmet i forbindelse med coronakrisen, i hovedsak har vært kraftfulle og gode for norsk næringsliv og enkeltpersoner. Det har gjort at Norge også kommer bedre ut av koronakrisen enn andre land, både når det gjelder antall dødsfall, men også effekten på økonomien.

– Det er mulig å hevde det, men regjeringen har ikke flertall og blir overkjørt av Stortinget?

– Ja, når Fremskrittspartiet går sammen med venstresiden har de et flertall i Stortinget. Jeg synes det er en underlig strategi fra FrP inn mot en valgkamp å gå så helhjertet sammen med partiene som forsøker å få regjeringsmakt i Norge etter valget i september. Jeg synes Frp skal tenke på hva slags innflytelse de vil få hvis de rødgrønne tar over, sier Lunde, som også sitter på Stortinget for Høyre.

Hun sier Frps flørt med de rødgrønne toppet seg med overkjøringen tirsdag, da Frp, Ap, Sp og SV fremmet 20 konkrete forslag til endringer i regjeringens corona-tiltak.

– Etter tirsdagen opplever jeg at Frp befestet sin rolle som støttehjul for de rødgrønne, som sliter med å samle seg, men som klarer det når Frp blir med på laget.

Mener Frp må velge

Hun mener Frp må tenke seg om.

– Frp fikk jo faktisk styringstillegg på meningsmålingene da de viste ansvarlighet og gjennomføringsevne i regjering. De må velge mellom å bidra til en rødgrønn regjering eller å vise ansvarlighet og hjelpe til for å sikre et borgerlig flertall og støtte til en borgerlig regjering de selv har vært med i, i syv år.

– De legger enkeltsaker til grunn, hvor de er uenige med regjeringen?

– Jeg frykter at støttepakkene deres forlenger krisen i Norge. Nå er vi i gang med full vaksinering i hele landet og håper å være ferdig med det til sommeren, så har de valgt å forlenge tiltakene til helt til oktober. Det forhindrer omstilling og ny jobbskaping, og kan føre til at flere blir permittert ut i arbeidsledighet.

ANKLAGENDE: Heidi Nordby Lunde mener Frp og de rødgrønne vil bidra til å forlenge coronakrisen. Foto: Tore Kristiansen

Hun mener også regjeringens forslag om å forlenge til 1. juli også var for lenge.

– Jeg mente også at regjeringen strakk seg for langt da de forlenget permitteringsperioden til 1. juli. Når opposisjonen nå skal overby alt regjeringen foreslår, kan det bidra til å forlenge krisen.

Angriper Ap

Dette blir ett av temaene hun tar opp i sin tale på årsmøtet til Oslo Høyre lørdag. I tillegg vil hun ta opp regjeringens klimamelding, som også berører de samme partiene.

– Regjeringen la i forrige uke frem en offensiv klimamelding, men signalene fra de tre forhandlingspartnerne på Stortinget ser ut til å ende med at de skal forhandle ambisjonene ned.

– Ap har ikke gått inn for å dempe ambisjonene?

– Vi får signaler også om det motsatte, det den gamle industridelen av Arbeiderpartiet. For lange coronapakker og lavere tempo for å få til det grønne skiftet, er en sikker oppskrift på at Norge kommer til å stå stille og ikke ta føringen i omstillingen som kreves.

– Vil du ta opp striden i bystyregruppen?

– Det ville være unaturlig å ikke komme inn på det, men anser nå saken som tilbakelagt og at Oslo Høyre nå samler oss om den nye ledelsen.

Listhaug: – Regjeringen furter

Frp-nestleder Sylvi Listhaug svarer med en garanti.

– Jeg kan garantere Lunde at FrP fremover ikke kommer til å oppfattes som noe støttehjul verken for regjeringen eller venstresiden. Det bør ha gått opp for Norby Lunde at vi er et selvstendig opposisjonsparti som kommer til å fremme våre forslag i tråd med partiets program, stemme for det vi er for og mot det vi er mot.

Hun sier regjeringen får skylde seg selv.

– Regjeringen har vært på bakbena helt siden mars og har blitt overkjørt på Stortinget hele veien. Ikke en eneste av krisepakkene har kommet helskinnet gjennom uten store endringer i Stortinget. FrP har bidratt hele veien med vekslende flertall for å redde arbeidsplasser, bedre hjelpen til permitterte og bedrifter.

Hun forsvarer tirsdagskuppet til opposisjonen.

– Det har vært en selsom opplevelse å være vitne til furtingen til regjeringen og regjeringspartiene etter tirsdagen. Det virker som de har glemt at de er en mindretallsregjering. FrP har ingen forpliktelse overfor regjeringen. Vår forpliktelse ligger i å stille opp for de som sliter på grunn av pandemien.

Ap-slakt

Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide, slakter Lunde.

– Det Nordby Lunde sier her, faller på sin egen urimelighet. Vi er krystallklare på at vi vil forhandle ambisjonene i klimapolitikken opp, ikke ned. Det eneste som kan kalles ambisiøst i Regjeringens klimaplan er at de vil øke CO2-prisen fram mot 2030. Det mener vi også, så der blir vi nok enige.