Dette er «helgenomsekvensering»

Den globale pandemien har ført til at folk flest har utvidet både ordboken og kompetansen om helse og virus. Likevel er det noen fagbegreper som blir vanskelige.

Da den britiske mutasjonen ble påvist hos flere smittede i Nordre Follo, lanserte Folkehelseinstituttet (FHI) nok et begrep som er ukjent for den gjengse nordmann.

– Hva betyr helgenomsekvensering?

– Genom er bare et annet ord for hele arvematerialet til en organisme. Så hel-genom-sekvensering betyr bare at vi kartlegger rekkefølgen på den genetiske koden for «hele genomet». Coronavirus har et genom som består av 30.000 byggesteiner med 29 gener for ulike egenskaper viruset trenger for å reprodusere seg selv.

Det sier Petter Frost. Han er molekylærbiolog og direktør for Bioteknologirådet, som er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Frost forklarer at gener er DNA-kodede oppskrifter for egenskaper hos levende organismer, og alle genene til en organisme kalles samlet for genomet. Gener går i arv fra én generasjon til den neste, og kalles derfor også arvemateriale.

Når virus reproduserer seg oppstår det små feil i kopieringen som gjør etterkommeren litt annerledes fra forgjengeren. Dette kalles mutasjoner.

I neste generasjon skjer det kanskje enda en feil et annet sted, og slik akkumulerer endringer seg over tid.

– Det at virus muterer er helt vanlig evolusjon som går hele tiden, sier Frost.

Når coronaviruset blir kjørt gjennom en helgenomsekvensering er resultatet en kode i form av 30.000 bokstaver i rekkefølge. Forskere ser etter endringer i denne koden fra en virusprøve til en annen, og bruker det til å identifisere mutasjoner.

– Mutasjonene kan skje hvor som helst i genomet, og de fleste påvirker ingen egenskaper. Evolusjon går bare en vei, så derfor akkumulerer mutasjonene seg i ulike slektslinjer. Stamfaren fra Wuhan eksisterer ikke lenger, men det gjør et stort familietre av ulike slektslinjer.

– Den britiske varianten har imidlertid en mutasjon som har påvirket smittsomheten. Det er en enkeltmutasjon i kode nummer 501 i piggproteinet, men den har 16 andre mutasjoner også som gjør den identifiserbar som den britiske virusvarianten, sier han.

KODE: Slik ser arvematerialet i et virus ut når forskerne har hentet ut informasjonen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Frost forklarer at det er kombinasjonen av de 17 mutasjonene som gjør at man kan identifisere denne konkrete virusvarianten, kalt B.1.1.7. Derfor kan man ikke kun se etter en av dem.

– Når man bare tar en bit av materialet for å se på piggproteinet ser man bare på en liten del, og da mister man oversikten. For å få full oversikt må man sjekke alle, og se på hele arvematerialet. Og det kalles helgenomsekvensering, sier han.

Det var denne metoden som førte til at FHI avdekket at viruset som ble spredd i kjølvannet av en turbuss som kjørte over store deler av Sør-Norge i sommer kom fra Australia. Det var også slik de fant ut at viruset fra bussen var det som hadde spredd seg ved stoppestedene.

Familietrær

– Disse virusene forandrer seg litt hele tiden når de formerer seg, og det er bare sånn det er. Akkurat som en genetisk linje i en familie kommer det en og annen mutasjon, og de andre mutasjonene forsvinner ikke – det bare legges til hele tiden.

Frost sier at de aller fleste mutasjonene ikke spiller noen rolle for sluttproduktet, men de kan likevel være svært viktige for FHI.

– Når virus fra en pasient blir analysert med helgenomsekvensering får vi informasjon om alle de 30.000 delene i genomet, inkludert eventuelle akkumulerte mutasjoner. Da kan vi både få sikker identifisering av hvilken av de mange kjente slektslinjene viruset i prøven tilhører og i tillegg oppdage om det skulle dukke opp flere coronavirus slektslinjer vi ikke har hatt i Norge før.

– Derfor har helgenomsekvensering som del av smittesporingen stor overvåkningsverdi. Men å analysere hele genomet er vesentlig mer omfattende enn en diagnostisk analyse som bare skal svare ja eller nei på om du er infisert av et coronavirus, avslutter Frost.

