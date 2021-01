Nye tiltak etter utbruddet i Nordre Follo - disse kommunene er berørt

Regjeringen vil lørdag morgen legge frem nye tiltak for Nordre Follo og kommunene rundt. Dette vet vi om de nye tiltakene.

– Det er ventet at regjeringen behandler forslaget fra Helsedirektoratet og FHI i løpet av kort tid, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo.

Direktoratet skriver at det er enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NRK fredag kveld at regjeringen er beredt til å ta en beslutning om virusutbruddet i Nordre Follo-regionen i løpet av kvelden. Senere ble det gjort kjent at tiltakene offentliggjøres lørdag morgen kl. 09.00.

– Vi følger opp møtet Guldvog har hatt med kommunene. Det er et ønske at regjeringen tar denne beslutningen om tiltakene, fordi det er det som er raskest. Derfor jobber folkene til Guldvog med å gi en anbefaling til oss, sier han.

Tiltakene kommer etter det fredag ble kjent at Nordre Follo at den mer smittsomme britiske virusvarianten er påvist i kommunen.

Disse tiltakene ble diskutert

Ordfører i Moss Hanne Tollerud har opplyst at tiltakene som ble diskutert fredag er de samme som er innført i Nordre Follo:

– Tiltakene som ble diskutert, vurdert og gitt tilslutning til fra kommunene i regionen er tilsvarende de som er innført i Nordre Follo, hvor serveringssteder og butikker er stengt, bortsett fra matbutikker og bensinstasjoner.

Hun opplyser at skoler og barnehager kan bli stengt for å forberede å gå over på rødt nivå.

Kilder har opplyst til VG at regjeringen vil innføre tiltak fra det høyeste nivået, altså nivå fem.

Dette er tiltakene i Nordre Follo:

Sterk anbefaling om ikke å reise ut av kommunen.

Sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Disse virksomhetene må holde stengt:

Barnehager og skoler. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter gjenåpning.

Butikker unntatt matbutikker, apotek, optikere, dyrebutikker og bensinstasjoner.

Restauranter, kafeer og serveringssteder. Unntak for hjemkjøring og takeway. De som henter mat må få den levert utenfor lokalet.

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.

Treningssentre, all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet.

Besøksstans på sykehjem, og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger.

Tiltakene trådte i kraft 22. januar og varer frem til og med 27. januar.