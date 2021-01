MER VAKSINE: Bildet til venstre viser et hetteglass av Moderna-vaksinen som kan gi elleve doser. Pfizer-vaksinen til høyre inneholder mellom fem og syv doser. Foto: Gorm Kallestad

FHI: Kan få én ekstra Moderna-dose ut av glasset

Det er mulig å få ut elleve, ikke ti doser per hetteglass av Moderna-vaksinen.

Norge satte forrige uke sine første Moderna-vaksinedoser.

I hvert vaksineglass skal det være ti doser. Men Moderna har lagt inn en sikkerhetsmargin og sørget for at det er litt mer i hvert glass – en dose ekstra.

Det vil si at man kan få ut ti prosent mer vaksine per glass.

– Hvis man er nøye ved opptrekking av de ti første sprøytene, kan det være mulig å få ut elleve doser, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland til VG.

Han sier de vil oppdatere sin veiledning om dette før neste utsending av vaksinen.

Moderna-vaksinen har en beskyttelse på 94 prosent, to uker etter andre dose.

Pfizer-vaksinen inneholder fem doser, men her er det mulig å få ut mellom fem og syv doser. I begynnelsen av desember valgte FHI ikke å anbefale dette, noe som førte til at hundrevis av vaksinedoser havnet i søpla. I romjulen gikk de ut og presiserte i veilederen sin at det er mulig å få ut flere doser.

Bydel Grünerløkka fikk ut elleve

Det er bydel Grünerløkka i Oslo som satte den første Moderna-vaksinen på Roger Walter Holland (75) forrige uke.

Pressekontakt Cecilie Dahl i Oslos helseetat, sier til VG at de har fått ut elleve i denne bydelen.

Etaten har fått følgende informasjon fra FHI:

«Hetteglassene fra Moderna inneholder et volum som skal sikre at det er mulig å trekke opp ti doser a 0,5 ml. Dersom det er mulig å trekke opp elleve fulle doser fra et hetteglass er det helt greit.»

Også Danmark får ut elleve per glass, bekrefter Statens Serum Institut (SSI, tilsvarende FHI) til VG.

Små leveranser

Norge har via EU en avtale på totalt 1,9 millioner doser fra Moderna.

Fordi det bare kom 4000 doser av Moderna forrige uke, og halvparten måtte settes på lager, gikk alle dosene til Oslo. Når resten av kommunene eventuelt får tilgang på denne vaksinen, er ikke avgjort.

Innen utgangen av februar skal Norge ha fått 320.000 Pfizer-doser og 67.000 Moderna-doser.

I februar kan kommunene få 1,12 millioner AstraZeneca-doser.