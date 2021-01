Aldri har så få besøkt Storo storsenter som nå. Men noen holder åpent. Butikkeiere som brått måtte stenge, håper de får lov til å åpne igjen mandag.

Butikkeiere fortviler over coronastengning: − Vi sjonglerer på slakk line

De aller fleste butikkene er stengt. Men dørene til Storo storsenter er åpne. Et jevnt sig av kunder kommer for mat og vin, helse og velvære. Mange er de ikke.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Mandag registrerte vi 5226 kunder. Det er dramatisk, sier senterleder på Storo Unni Merethe Aasgaard til VG.

Før pandemien kom i mars, hadde senteret 16.000 kunder hver dag.

Bare de som har ærend, slipper inn mens kjøpesentrene i Oslo-regionen er stengt.

Storo storsenter samler 140 butikker og virksomheter. Kjøpesenteret som eies av Olav Thon Gruppen, er Oslos største.

Omsetningsveksten på Storosenteret var 7,7 prosent i 2019. Det første coronaåret falt omsetningen med 1 prosent. Forskjellene bransjer imellom er store.

– Sport, hus og hjem har gjort det kjempebra i 2020. Men for klær og sko, service og tjenester har nedgangen vært grusom, sier Aasgaard.

Fredag er kundene så få at flere av toalettene er stengt. Shahid Hussein er bedt om å gjøre noe annet enn han pleier.

– Min jobb er veldig viktig. Jeg vasker toaletter og tømmer søppel, sier Hussein.

Men i dag har renholderen tid til å tørke over glassrekkverket.

Coop Mega er åpent, Vinmonopolet likeså. Tannlege, fysioterapeut, kiropraktor, apotek, optiker, frisører og skjønnhetspleie tar imot kunder. Spisesteder tilbyr take away.

– Flere som har stengt, tar bestillinger på nett. Så går en medarbeider ut med varene og møter kunden i parkeringsanlegget, sier senterlederen på Storo.

Bak syv europaller midt i inngangspartiet til elektrokjeden Power sitter Henrik Øen og leverer ut varer bestilt via «click & collect».

Kunden kan også velge å sitte i bilen og åpne bagasjerommet, slik at en butikkmedarbeider kan legge inn varen.

– Vi har full bemanning denne uken, sier Powers varehussjef på Storo Danial Bhatti mens han går over posene med bestilte mobiler, nettbrett og småelektrisk.

Han har satt halve staben til salg og utlevering. De andre teller varer.

Nina Paulsen tar saksen i egne hender. Hun er alene på jobb på Park Lane Corner.

– En vanlig fredag ville vi i alle fall vært tre frisører her, sier frisøren.

I mars måtte virksomheter med én-til-én-kontakt stenge i seks uker.

– Denne gang er jeg er veldig glad for å gå på jobb, sier Nina Paulsen.

Fornøyd er også Karin Nilsen, som blir fin på håret.

Simon Chilembo kunne vært dørmann utenfor Waldorf-Astoria. Med stort smil, høflige bukk og rause håndbevegelser ønsker han velkommen til Vinmonopolet.

– Akkurat som i New York, sa en kunde. Welcome to my world, sa jeg, forteller Chilembo med et bredt glis.

Siden september har vekteren ordnet polkøen og bedt kunder om å bruke håndsprit.

Elizabeth og Cathrine Massey har i 36 år drevet Sissi, en enkeltstående klesbutikk med voksne damer som målgruppe og naturprodukter på hengere og hyller.

Aluminiumspersiennen er nede. Innenfor skravler de to søstrene med Kaja Hvistendahl Fløstrand. Hun er agent og viser dem høstens strikkeprodukter.

– Vi driver med klær, ikke «fast fashion», sier provisjonsselgeren om plaggene som må bestilles seks måneder før de skal i handelen.

Når butikken er coronastengt, blir de ikke kvitt sesongvarene.

– De sier vi bare kan utsette salget til februar, men det er jo galskap. Får vi varm vår i mars, vil ingen kjøpe vintertøy. Da brenner vi inne med alt, sier Elizabeth Massey.

Søsteren Cathrine tar imot nye varer som ankommer på en tralle.

Omsetningen har stupt. Etter mars fikk de 12.000 kroner i coronastøtte, siden ingenting. Men husleien på mange titusener i måneden er den samme.

– Vi sjonglerer på slakk line, sier innehaverne av Sissi.

Omsetningssvikt og usikkerhet er gjennomgangstema, når Kaja Hvistendahl Fløstrand besøker sine omkring hundre kunder over hele landet.

– Mange tenker å legge ned. De har gjerne drevet i tre generasjoner, har ett til tre årsverk og har brukt opp sparepengene under pandemien, sier salgsagenten.

På Musti Spa & Velvære har dachsen Trimus time hos Alexander Carduso.

Hundefrisøren klipper og føner og er rundhåndet med godbitene.

Av smittevernhensyn foregår alt én til én. Bare mann og hund i et lukket rom, innenfor Musti-butikken som selger dyremat og utstyr.

Hong Dieu syr opp en dressjakke på bakrommet, mens ektemannen holder henne med selskap. Deo Tran tar seg vanligvis av kundene på Flexi systue.

– Vi reparerer, tilpasser og gjør endringer. Ventetiden er vanligvis 3–7 dager, men nå får vi ordnet alt tøyet mens vi holder stengt denne uken, sier Deo Tran.

– Å gud, det er så deilig.

Kristin Opdahl bruker fridagen til å besøke Storo hud og fotpleie. Hun sitter med nakne, våte føtter som blir filt, massert og stelt av fotterapeut Oddny Olafsen.

– Jeg er operasjonssykepleier og går hele dagen, gjerne 30.000 skritt i løpet av en vakt.

Opdahl er glad for at forebyggende fotpleie kan holde åpent.

– Har føttene det bra, kan jeg utføre jobben enda bedre, sier sykepleieren.

– Strikking er definitivt årets fritidssyssel.

Siri Berger er butikkleder hos Nøstet Mitt, som har fem små butikker i Oslo. Mens hun holder stengt, går dagene til rydding, vasking og vareopptelling.

Men nå låser Siri butikken. Hun drar personlig til en kunde med en pose garn.

– Vi håper vi kan reise til Spania i sommer.

Julian (12) sitter i fotoautomaten for å ta passbilde, mens lillebror David (7) følger med.

– Vi tenker oss til Alicante for å besøke familie, sier pappa Anders Garcia.

– Det var bedre enn å kaste dem i søpla, sier Marianne Breistøl Nilsen.

Mester Grønn på Storo ga tulipaner, roser og bunter av blomster for titusener av kroner til Grefsenhjemmet og Lillohjemmet, da butikken plutselig måtte stenge.

–De gamle ble naturligvis glade, men jeg synes det er så leit å se butikken slik at jeg ikke har ord, sier butikklederen bak sperrebåndet.

Der fargerike buketter skulle bugnet mot kundene, er flatene hvite.

Nilsen har elleve kolleger som alle er permittert.

Kjøpesentrene i Oslo og omegn er stengt til mandag.

Storo-sjef Unni Merethe Aasgaard forholder seg til pressekonferansen om smitteverntiltak i helgen.

– Forlenger regjeringen stengningen, må vi bare stå i det og gjøre det beste ut av det.