FALSKE VIDEOER: Slik forteller flere videoer på Facebook at man kan tjene penger på å gjette tall i en video med statsminister Erna Solberg. Foto: NTB

Nei, Erna gir ikke bort penger om du ser på Facebook-videoer

Flere lesere har tipset VG om videoer som skal vise statsminister Erna Solberg som vil gi bort penger. – Svært mange deltok i det de trodde var en konkurranse, sier Cecilia Christina Moe til VG.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er dessverre et vanlig problem at uvedkommende utgir seg for å være kjente personer i sosiale medier, inkludert statsministeren, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor til VG.

De siste dagene har flere kontoer på Facebook med navnet «Erna Solberg» lagt ut videoer der Norges statsminister skal love penger mot at seerne gjetter på tall.







Videoene er delt flere hundre ganger av Facebook-brukere og to er fortsatt lett tilgjengelige, om man søker på «erna solberg live» i videofeltet på plattformen.

– Jeg trykket på videoen

– Videoen kom plutselig opp i feeden min på Facebook. Jeg trykket på videoen for å se, og deretter svarte jeg på spørsmålene i kommentarfeltet under, sier Cecilia Christina Moe, som etterpå tipset VG om det hun mener er svindel.

– Jeg vil gjerne advare andre.

FLERE: I denne videoen forteller Erna Solberg om pandemitiltak, men den brukes til å få brukere til å delta i en falsk konkurranse. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Hva skjedde da du svarte på utfordringen i videoen?

– Etter hvert fikk jeg en melding på messenger. Den ba meg like og dele videoen med andre. Jeg var redd den meldingen inneholdt et virus. Jeg skjønte at det var juks og slettet den med en gang. Etterpå forsøkte jeg å advare andre i kommentarfeltet på videoen, men det hjalp dessverre ikke, svært mange deltok i det de trodde var en konkurranse, sier Moe.

Hun forteller at videoen allerede var delt mange ganger.

På Statsministerens kontor tar man slike hendelser alvorlig.

– Når vi oppdager slike kontoer, har vi løpende kontakt med Norsk sikkerhetsmyndighet om dette. Mange tipser oss også når de oppdager falske kontoer, og det setter vi pris på, sier Alstadsæter.

Fjerner videoer

Offisielle kontoer for norske myndigheter er verifisert med blått merke og løsningen anbefales av Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Vi har et samarbeid med sosiale medier som Facebook og Twitter for å få fjernet falske kontoer opprettet for å etterligne norske myndighetspersoner raskt, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM til VG.

Han oppfordrer personer i høyprofilerte stillinger til å ta kontakt med plattformen for å få kontoen sin formelt verifisert. Da får man et blått merke ved siden av bildet som en ekstra forsikring om at kontoen er ekte.

– Det er valgår og derfor har NSM økende grad av oppmerksomhet rundt dette, sier Øvstedal.