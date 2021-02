SV-BYRÅD: Omar Gamal (SV) er byråd for Kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Foto: Krister Sørbø, VG

Byråden om AUF-støtte: Kan ha fått for mye utbetalt

Pengestøtte til AUF fra Oslo kommune ble tema under møtet i Kultur- og utdanningskomiteen i dag.

Publisert: Nå nettopp

- Hvis det som kommer fram i VG stemmer, så har de fått for mye utbetalt, svarte byråd for Kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) under møtet.

Oslo AUF har fått 1,5 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturetaten siden 2016. Nå undersøker kommunen støtten, etter at VG avdekket hvordan over halvparten av medlemmene i flere år har falt utenfor ordningen.







AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, som er det største partiet i byrådet og styrer byen sammen med SV og MDG.

– Jeg må jo si at jeg synes jo det er rart at man kommer frem til at dette er støtteverdig. Det må jeg si, sa leder ved seksjon for tilskudd i etaten Geir Nikolai Rege til VG, da han ble kjent med saken.

Nåværende og tidligere ledere i Oslo AUF har sagt til VG at de ikke har gjort noe galt, har handlet i god tro og leverte alle dokumenter etaten har bedt om.

AUF I OSLO: Her feirer Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen på valgvake i 2015 da partiet gjenvant makten i Oslo etter 18 år i opposisjon. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Jeg er glad for at vi har startet en gjennomgang av hva som har skjedd. Vi vet ikke ennå hva som har skjedd, sa Gamal.

Både Venstre og Rødt stilte spørsmål til byråden om saken under møtet.

Komitéleder Eivor Evenrud fra Rødt spurte om byråden enig i at AUF ikke fyller de kriteriene som var satt for støtteordningen.

– Det er vanskelig å svare på å uten å satt meg inn i situasjonen. Kulturetaten er tydelig på at hvis det stemmer det som har kommet fram, så hadde ikke de rett på tilskudd. Men saken kan være mer komplisert enn som så.

– Utifra den informasjonen som vi har fått så langt fra Kulturetaten, er det ingenting som tyder på at AUF har gitt feilaktige opplysninger til Kulturetaten. Nå må vi la Kulturetaten gjøre sin gjennomgang, før jeg kan si noe mer om hva som har skjedd og hva vi vil gjøre fremover, sa Samy Gamal.

-Kompensere

Gamal sa at Kulturetatens gjennomgang skal levere gjennomgangen av støtte-saken så fort som mulig.

Pengene i tilskuddsordningen kommer fra en felles pott på budsjettet som er i overkant av 10 millioner kroner. Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V) pekte på at andre organisasjoner kan ha fått mindre enn de skulle hatt, fordi AUF kan ha fått for mye.

– Når AUF har fått halvannen million kroner for mye, så har andre organisasjoner fått halvannen million mindre enn det de var kvalifisert for å få. Hvordan skal de kompenseres?