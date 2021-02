BLIR NORMEN: Forskere mener vi må bli vant med mange nye og smittsomme Corona-mutasjoner fremover. Foto: NIAID-RML

Eksperter: Nye mutasjoner vil utvilsomt ta over

De nye mutasjonene kommer til å bli den dominerende corona-varianten. Forskere mener allikevel det ikke er grunn til panikk.

− Per dags dato finnes det tusenvis av mutasjoner. Corona er et RNA-virus som deler seg hver gang det infiserer, og hver gang må arvematerialet kopieres. Når det skjer er det risiko for at det oppstår mutasjoner og det kan slå ut på smittsomheten, opplyser Gunnveig Grødeland, forsker ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, til VG.

De siste ukene har det vært en økning av muterte coronavirus i Norge. I slutten av januar opplevde Nordre Follo et stort utbrudd av den britiske varianten.

I går kom det et lignende utbrudd i Ulvik kommune i Hardanger, der 20 prosent av kommunens innbyggere ble satt i karantene som følger.

FORSKER PÅ VIRUS: Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning

Ikke fare for tilbakefall

Utbruddene har ført til stor usikkerhet og bekymring, og i Oslo-området ble det innført de strengeste tiltakene siden 12. mars i fjor.

Forrige fredag uttalte statsminister Boris Johnson i en pressekonferanse, at han fryktet den nye mutasjonen i Storbritannia kunne være mer smittsom og dødelig.

Gunnveig Grødeland sier allikevel at vi trenger å frykte et tilbakefall som følge av de nyoppdagede virusmutasjonene og sier vaksineringen, fungerer.

− Vi ser at at for Storbritannia-varianten, så er vaksinene fullt utviklet og fungerende. For den sørafrikanske versjonen ser vi at vaksineeffekten er redusert, men at den fortsatt forhindrer alvorlig sykdom, sier hun og legger til:

− Et mulig unntak er varianten som har oppstått i Brasil. Der har vi ikke mye data ennå på hvordan vaksineringen vil slå ut.

Grødeland understreker at de tre variantene som det nå fokuseres mye på - den britiske, sørafrikanske og brasilianske - har evne til å binde seg sterkere til cellene i kroppen. Disse vil kunne smitte mer, og bredere.

Det vil ikke være mulig å forhindre dette, men kan sinkes med gode smitteverntiltak og vaksiner, sier hun.

FØRSTE STIKK: Svein Andersen (67), beboer på Ellingsrudhjemmet, var den første i Norge som fikk Corona- vaksine. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Vil ikke bruke samme metode

I Danmark analyserer de nå hver eneste positiv prøve for mutasjoner av coronaviruset.

Frykten er at mutasjoner i det skjulte vil ta over for eldre varianter, og at det kan føre til falsk trygghet og for tidlig gjenåpning av samfunnet.

Grødeland sier en tilsvarende ordning i Norge, ikke er nødvendig.

− En slik fremgangsmåte har både positive og negative sider slik jeg ser det. Det en fordel å vite mest mulig om viruset som beveger seg i befolkningen, men samtidig får du mye informasjon som du egentlig ikke trenger.

Grødeland sier at variasjonene som oppstår ofte er såpass små, at de har få konsekvenser. Selv med få analyser, vil man allikevel ha et godt bilde av hva som beveger seg i samfunnet, konstaterer hun.

− Kan vi allerede ha store mørketall for de nye mutasjonene i Norge som følge av dette? Kommer de nye variantene til å ta over?

− Ja, det vet vi. Det kommer de til å gjøre, uten tvil.

− Lager kunstige kriser

Gunnveig Grødelands uttalelser får støtte fra professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

− Vi lager veldig mange kunstige kriser, og en av dem er at verden skal forandre seg til det ugjenkjennelige, sier Olsvik til VG og legger til:

− Vi har tydelige bevis på at vaksinene fungerer utmerket, også mot de nye mutasjonene.

Også han mener det vil være unødvendig med samme fremgangsmåte som Danmark. Det vil være en unødvendig bruk av helseressurser på noe som ikke vil gi en bedre bekjempelse av pandemien, konstaterer han.

IKKE BEKYMRET: Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi, sier de nye mutasjonene ikke er så farlig som mange skal ha det til. Foto: Frode Hansen

− Vi finner nye mutasjoner hele tiden, men de betyr ofte ingenting. Fleste av de er det vi kaller «silent», altså at de ikke tilfører viruset noe. De fleste mutasjonene er faktisk til skade for viruset. Det ødelegger seg selv.

Olsvik sier at det ikke er dokumentert noen store problemer med virusmutasjonene, bortsett fra at de smitter lettere.

Engelske undersøkelser viste at den nye mutasjonen hadde en potensiell smitteøkning på mellom ti og 70 prosent, som senere ble nedjustert til mellom ti og 30 prosent.

− Uansett vil gode smitteverntiltak og vaksiner bekjempe dette på sikt, sier Olsvik.