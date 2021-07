DELTA: Brygga i Tønsberg, som i likhet med Færder har hatt det foreløpig største utbruddet av deltaviruset i Norge. Foto: Berit Keilen

FHI: Delta-varianten vil dominere i Norge om noen uker

Delta-virusvarianten kan bli den dominerende varianten om bare få uker, tror FHI. De siste ukene har varianten vært påvist i nesten halvparten av smittetilfellene i Vestfold og Telemark.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Antall bekreftede tilfeller med delta-virusvarianten økte fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25. Det fremkommer av FHIs ukesrapport som ble publisert onsdag.

244 av tilfellene er påvist de siste fire ukene. Aller flest tilfeller ble rapportert fra Vestfold og Telemark med 113 tilfeller. Likevel mener avdelingsdirektør i FHI, Line Vold at det er for tidlig å si at varianten har tatt over som dominerende i fylket.

– Nei, det kan vi ikke si per nå. Situasjonen er preget av utbrudd med delta-variant, og derfor er en stor andel av det vi har sekvensert derfra nå delta. Vi antar imidlertid at varianten blir dominerende i Norge i løpet av noen uker.

De øvrige tilfellene ble registrert i Viken (51) og Oslo (36).

I Australia har myndighetene igjen satt inn strenge tiltak etter smitte med den delta-varianten. Mens varianten raskt tok over for Alfa i Storbritannia, har det gått langsommere både i Danmark og Norge.

FHI har også tidligere vurdert at delta kan bli dominerende i Norge.

FØLGER MED: Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Frode Hansen, VG

Følger nøye med

Virusvarianten alfa, som først ble meldt fra England, har vært etablert og dominerende i Norge de siste par månedene, men fra mai sees en gradvis nedgang i dominansen og den nye delta varianten, først sett i India, øker isteden noe.

– Vi følger utviklingen tett og har kategorisert den som en bekymringsvariant. Vi vil se økende utbredelse av denne varianten utover sommeren, men vi ønsker at denne utviklingen skal gå langsomt og at flest mulig skal være beskyttet av vaksine før delta varianten får stor utbredelse, sier Vold.

– Vi regner fortsatt med at epidemien kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig, men vi følger situasjonen nøye. Vi vurderer at vaksinasjon beskytter litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av variant delta, men neppe mindre mot alvorlig sykdom, sier hun.

Forrige uke nådde Norge milepælen med fire millioner satte vaksinedoser.

STØRSTE UTBRUDD: Færder fyr i øykommunen som nå opplever et av de største deltautbruddene i Norge. Foto: Lise Åserud, NTB

Ifølge FHI viser matematisk modellering at trenden i smittespredningen har vært synkende nasjonalt med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (r-tall) fra 27. mai på 0,7.

De siste ukene har det vært utbrudd hovedsakelig blant ungdom og unge voksne. FHI forventer at sporadiske utbrudd vil skje de nærmeste ukene, når kontakt mellom mennesker er økende.

Dette er «Delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredje bølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India og er dominerende i landet. Virusvarianten har fått navnet Delta.

Varianten spredd seg til en rekke land, som England der den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 139 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som middels til høy.

Varianten virker å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den britiske varianten.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Vis mer

De «gamle» metodene fungerer

Det er fortsatt de gode gamle metodene vi kjenner fra før som også virker mot den nye varianten, mener Vold.

Erfaringene så langt er at det er de samme smitteverntiltakene som virker mot denne varianten som mot andre varianter. Vi ser fra for eksempel utbruddet i Færder nå at godt arbeid fra kommunen med TISK arbeid har gjort at de har fått kontroll på utbruddet. Det er fortsatt det gode arbeidet som gjøres med utbruddshåndtering ute i kommunene som er det viktigste arbeidet for å få kontroll med utbrudd, sammen med innsatsen til hver enkelt av oss.

– Hvordan skiller delta-varianten seg fra alfa-variantene som tidligere har dominert?

– Først og fremst ved at delta varianten ser ut til å være betydelig mer smittsom. Fra Storbritannia rapporteres det at de er bekymret for at delta kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp i forhold til alfa, men her trengs det mer kunnskap for å kunne konkludere.