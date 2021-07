VEIVISER: Klatreguiden Sørlandet rock inneholder flere oppsiktsvekkende rutenavn. Foto: Privat

Klatreklubb kaller ruter for «svidd neger» og «screaming jews» i ny bok

Hobbyklatrer Simen Kroslid reagerte kraftig da han så den nye klatreboken for Sørlandet. I boken finnes rutenavn som «svidd neger» og «screaming jews».

Av Lars Hægeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Christianssands Klatrekubb (CKK) har denne våren gitt ut en revidert utgave av klatreføreren Sørlandet Rock – en oversikt over klatreruter på Sørlandet.

I boken har enkelte av rutene navn som «svidd neger», «screaming jews» og «de fattige er europas negre». Saken ble først omtalt av norsk-klatring.no.

– Da jeg i forrige uke fikk tak i den nye klatreboken ble jeg provosert. Jeg synes det er merkelig at klatremiljøet skal ligge så langt etter når alle andre miljøer klarer å oppdatere seg, Kroslid til VG.

Han er en av flere som i sosiale medier har reagert på ordbruken i klatreboken. Kroslid har de siste syv årene klatret på hobbybasis ulike steder på Sørlandet.

– Dette påvirker jo neste generasjons klatrere og hva de synes er greit å si. Jeg har jo lest i mediene om unge mennesker som opplever å bli kalt slike ting. Dette må jo komme fra et sted og fra de voksne som enda bruker disse ordene.

BILDE: Klatreboken inneholder også kontroversielle bilder. Foto: Privat

Mener det er feil å endre navnene

Klatrerne Nils Rune Birkeland og Ingunn Trosby har sammen revidert den nye utgaven av boken. Birkeland ønsker ikke å kommentere saken til VG, men viser til sitater han allerede har gitt nettstedet klatring.no.

Birkeland står også bak navngivingen til flere av klatrerutene i boken.

Til nettstedet opplyser han at den navnene har stått offentlig tilgjengelig i klatreføreren fra 2005 og at det er første gang han hører om lignende kritikk av boken.

– Forskjellen mellom oss og andre forfattere er at store deler av det vi utgir ikke er redaksjonell tekst, men heller er å oppfatte som en slags katalog over andres åndsverk, for det er slik klatreruter fungerer i klatrekulturen, sier han til nettstedet.

Birkeland sier til nettstedet at han mener østlendinger som begynte å gå ruter på Sørlandet på 1990-tallet helt bevisst ga klatrerutene navn de mente kunne provosere og røske litt opp i en pietistisk og moralistisk kultur.

– Rutenavn som «Ljugamus gjelds ikke», «Boller og mus», «Pornoekspressen» og «Felicity Shagwell» er eksempler på det. Ruter med navn som «Doggy style pumping action» og «Mierda de Perro» er to andre, men lokalt signerte, eksempler på slik grenseoverskridelse, sier han til klatre-nettstedet.

KRITISK: Paula Voldner har over 20 år bak seg som klatrer og instruktør. Foto: Privat

– Skjønner ikke hva de vil oppnå

– Jeg syns det er flaut og umusikalsk å la navnene stå. At navnene var ok for ti år siden er vel ikke noe argument for å la de bli, sier Paula Voldner, som har over 20 år bak seg som klatrer og klatreinstruktør. Hun har også engasjert seg i debatten om rutenavn.

– Jeg skjønner ikke helt hva CKK ønsker å oppnå med å tviholde på en gammeldags form for «humor»? De kunne heller gått foran med et godt eksempel, og har en gyllen anledning når de skal gi ut en revidert klatrefører.

Klubben ønsker debatten velkommen

Det er Christianssands Klatrekubb som er ansvarlig utgiver for boken. Leder i klubben, Tonje Hellenes ønsker debatten om rutenavnene velkommen. Samtidig vil hun presisere at det kun gjelder enkelte av de mange klatrerutene i boken.

– Det er fint at saken kommer opp for det er viktig at det snakkes om. Det har tidligere vært en ukultur i klatremiljøet for å harselere med ting som egentlig ikke er akseptabelt. Som klubb er vi selvsagt mot rasisme og både klubb og klatresporten er kjent for å være inkluderende., sier hun til VG.

– Hvordan forklarer du at navnene har blitt stående hele denne tiden?

– Det er jo ikke navnene som blir revidert når vi lager ny fører. Vi utgir på en måte noen andres verk så vi står ikke fritt til å endre på rutenavn i hytt og pine. Så kan man kanskje stille et kritisk spørsmål til om det burde vært gjort, men det er ikke det som har vært fokuset i revideringen av føreren.

– Kommer dere til å se på rutenavnene neste gang dere skal revidere føreren?

– Det kan jeg ikke svare på nå, men vi kommer til å ta dette videre. Det er en viktig sak å diskutere for det er ikke slik at noen skal føle seg tråkket på, sier klubblederen.